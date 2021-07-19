«Когда ты чистый — нечего бояться»: CAS оправдал российских пловцов

Апелляция российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, отстраненных Международной федерацией плавания (FINA) от соревнований, удовлетворена. Оба спортсмена смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, несколько дней назад отстраненных от Олимпийских игр в Токио.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова РИА «Новости».

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских спортсменов от участия в Олимпиаде, получив сигнал от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Речь шла о несоответствии в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую эксперты WADA изъяли в начале 2020 года с разрешения властей России.

После этого во Всемирном антидопинговом агентстве говорили об открытии почти трехсот дел против российских спортсменов из-за несоответствия или уничтожения данных по допинг-пробам.

Однако в случае с Андрусенко и Кудашевым российская сторона сразу резко раскритиковала решение, направила жесткое письмо в адрес FINA и подала апелляцию на отстранение в CAS.

Во-первых, речь шла о неких пробах за 2014 и 2015 год, во-вторых, WADA собрало и подготовило всю информацию еще больше года назад, но передало в FINA претензии к российским спортсменам лишь перед самым стартом Олимпиады, когда к тому же невозможно было внести изменения в состав национальной команды.

Сами Андрусенко и Кудашев заверяли, что никогда не употребляли запрещенные препараты и всегда выступали за чистый спорт.

После оправдательного вердикта от CAS FINA выпустила пресс-релиз, в котором заявила о принятии решения арбитражного суда.

«FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа. Мы благодарны суду за оперативное рассмотрение вопроса, поэтому удовлетворим решение CAS. FINA также благодарна WADA за усердие в их работе, — цитирует пресс-служба FINA президента федерации Хуссейна Аль-Мусслама. — Как подписант Кодекса WADA мы были обязаны тщательно следить за предоставленными материалами. FINA по-прежнему полностью привержена идее о защите чистых спортсменов и продвижении чистых соревнований».

Согласно решению суда, FINA полностью покроет расходы Вероники Андрусенко и Александра Кудашева во время процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменам выплатят по 1500 швейцарских франков.

«Мы с нетерпением ждали суда, я рад, что так все закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов. Когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал, — цитирует ТАСС Кудашева.

— Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что все должно закончиться положительно. В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции переполняют. Что было «до» — забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу».

С официальным заявлением выступил министр спорта России Олег Матыцин:

«Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед».

Порадовался за титулованных пловцов, реально имеющих в Токио шансы на медали, и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Ребята не признали свою вину, начали бороться, отстаивать свои права. Не повелись на ненужную информацию. Хоть это и не помогло им в подготовке к Олимпийским играм. Вместо того, чтобы готовиться и сосредоточиться на спорте, они вынуждены были заниматься судами, — считает политик.

— Теперь нашим пловцам нужно сосредоточиться на подготовке и показать достойный результат. Может, у них проснется спортивная злость. Конечно, кому-то надо было все это именно перед Олимпиадой, хотя это старая история, давно были претензии. Почему нельзя было сделать раньше, чтобы можно было отстаивать свои права? Но кому-то нужно вбросить эту информацию».