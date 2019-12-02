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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» с заседания Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете».

По его словам, он попробовал наркотик в детстве. Ему его предложили старшие товарищи, а он согласился, так как даже не знал, о чем идет речь.

«Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя», — заключил Жириновский.

В связи с этим он предложил бороться с распространением наркотиков, высылая наркодилеров в отдаленные регионы страны.

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