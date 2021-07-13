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Спорт

РПЛ может перейти на «швейцарскую» систему

РФС предложил новый формат чемпионата России по футболу

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Два футболиста клуба ПФЛ «Смена» и их бывший одноклубник получили дисквалификацию на два года за ставки на матч своей команды

Два футболиста клуба ПФЛ «Смена» и их бывший одноклубник получили дисквалификацию на два года за ставки на матч своей команды

РИА Новости
Слабое выступление сборной России на Евро-2020 и провал российских клубов в еврокубках в сезоне-2020/21 привели к тому, что в РФС был создан проект глобальной реформы отечественного футбола — по примеру Швейцарии. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что новый формат спасет РПЛ от дальнейшего снижения уровня.

13 июля портал «РБ Спорт» опубликовал проект масштабной реформы, подготовленной проектным офисом Российского футбольного союза (РФС).

Согласно плану, в ближайшем будущем произойдут серьезные изменения в пирамиде профессионального футбола в России: появится новая лига между ФНЛ и бывшей ПФЛ, ФНЛ будет проходить в два этапа с изменением групп по ходу турнира.

Корректировки ожидаются и в элитном дивизионе: первый этап будет играться по «швейцарской» системе (по ее правилам будут проходить матчи группового этапа Лиги чемпионов, начиная с сезона-2024/25), в нем будут сыграны 24 тура. После первого этапа набранные командами очки будут делиться пополам, что будет способствовать обострению борьбы.

Затем стартует весенняя часть турнира, где команды будут поделены на первую шестерку, которая будет в два круга бороться за чемпионство и места в еврокубках, а оставшиеся клубы в один круг разыграют между собой право остаться в РПЛ.

Для дополнительной мотивации две лучшие команды из второй десятки сыграют между собой стыковой матч за право сразиться с четвертой командой из первой шестерки, в котором определится участник квалификационного раунда Лиги конференций.

Авторы проекта отмечают сразу пять плюсов: увеличение туров (с 30 до 34), практически полное избавление от проходных матчей, увеличение числа игр между топовыми соперниками, рост доходов, увеличение зрительского интереса.

Главный тренер сборной России Борис Игнатьев согласился с тем, что изменение формата необходимо.

«Во-первых, новый формат проведения РПЛ поднимет интерес у болельщиков. В сезоне, я так понимаю, будут четыре раза между собой встречаться ведущие клубы страны — зрители от этого только выиграют.

Главное — мне видится, что в матчах первой шестерки мы удивим повышенную игровую интенсивность и отсутствие проходных игр. Каждое очко будет дорого, чтобы попасть в еврокубковые места или же наоборот не вылететь.

У нас очень медленный футбол, он очень не боевой, и нам надо сделать все таким образом, чтобы каждый матч для футболиста был как последний. Не обижая никого из тех, кого принято считать середняками и аутсайдерами — у вас есть время для того, чтобы повысить свой уровень и войти в топ-6.

Чтобы туда попасть, необходимо на протяжении всего сезона показывать свои лучшие качества, а это, в свою очередь, поднимет общий уровень футбола. Это будут по-настоящему игры, которые потребуют вложения всех физических и психологических усилий, энергии, ну и конечно же мастерства», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Эксперт считает, что для улучшения ситуации в отечественном футболе необходимы серьезные шаги, даже если они могут кому-то не понравиться.

«Конечно, региональные команды могут начать испытывать проблемы, вопросов нет.

Но здесь нужно определиться — либо мы всем делаем хорошо, и болельщик на Урале, например, будет смотреть на петербургский «Зенит» или московский «Спартак», либо мы пытаемся как-то изменить ситуацию в российском футболе.

Какие еще способы есть? Можно улучшить тренировочный процесс коренным образом, поднять интенсивность, ответственность игроков за каждую тренировку, за каждый игровой эпизод. Такой вариант возможен, но мы его уже испробовали и остались на все том же месте», — отметил Игнатьев.

Также экс-тренер национальной сборной напомнил, что в минувшем сезоне на основной стадии еврокубков российские клубы одержали всего одну победу в 26 матчах.

«Нам или нужно попытаться поднять уровень нашего футбола для того, чтобы наша сборная выступала хорошо, наши команды на европейской арене представляли отечественный футбол и держали его на хорошем счету, или нам важно, чтобы наши ведущие команды приезжали в регионы, где базируются клубы из второй десятки Премьер-лиги, и радовали болельщиков?

Безусловно, каждый любитель футбола ждет лучшие команды страны у себя в городе, но наш футбол становится неконкурентоспособным из-за этого», — заявил Игнатьев.

Но нашлись и противники проекта реформ. Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил с предложением оставить все как есть.

«Я за гладкий, ровный чемпионат. Все сильнейшие лиги играют гладкий чемпионат. И не надо никаких реформ изобретать. Два круга — каждый с каждым! Как во всех ведущих лигах мира. Я за это. Не нужно придумывать никакие плей-оффы, это не для футбола!» — цитирует Иванова Sport24.

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