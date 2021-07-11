И 24 команды мало: УЕФА намерен добавить на Евро еще 8 участников

Несмотря на то что ФИФА и УЕФА издавна считаются организациями консервативными, они очень коммерчески успешны. И чтобы там ни говорили, всегда умели ориентироваться в общемировой ситуации. Введение VAR, увеличение количества участников крупных турниров, введение системы «фейр-плей» — в футболе много реформ в последнее время. Глобальных реформ. И то, что количество участников Евро будет увеличено, стало понятно еще в тот момент, когда ФИФА приняла решение изменить формат проведения чемпионата мира.

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История реформ на чемпионатах мира

Ближайшее первенство мира пройдет по всем привычной схеме, с 32 участниками? разбитыми на восемь групп, из каждой выходят две первые команды, затем начинается плей-офф. Но на мундиале-2026 будет уже 48 участников и пройдет он впервые в истории в трех странах — США, Мексике и Канаде. То есть фактически на всем североамериканском континенте. С длительными перелетами и сложнейшей логистикой, от которой уже сейчас болельщики в шоке. Самое интересное, что в УЕФА формат нынешнего Евро признали не очень удачным именно из-за больших расстояний для команд и болельщиков. Но это был экспериментальный формат, юбилейный и одноразовый.

Итак, чемпионат мира-2026 пройдет в 16 городах трех стран (три мексиканских, три канадских, десять американских). В каждом городе разместится группа, победитель этой самой группы выходит в плей-офф. Очень сложно и запутанно, но невероятно выгодно коммерчески для ФИФА. В принципе и без этого каждый новый чемпионат мира по доходам лучше предыдущего, но тут масштаб прибыли организаторов даже предположить сложно.

Но вообще ФИФА достаточно часто меняет формат чемпионата мира в сторону увеличения. С 1982 по 1994 годы в финальной стадии турнира играли 24 команды (был точно такой же формат, как сейчас на Евро). С 1998 по 2022 годы на мундиале выступали 32 команды и эта схема казалась оптимальной и продержалась аж на шести турнирах, но и ее решили поменять. Впрочем, не исключено, что после глобального проекта в 2026 году ФИФА решит вернуться к более классической схеме.

История реформ на Евро

Чемпионат Европы долгое время существовал в виде финального турнира для четырех команд (1960-1976), затем перешел на восемь участников (1980-1992), на пяти турнирах играли 16 команд (1996-2012), последние два турнира проходили с 24 участниками.

И той же критикой формата, какую в свое время слышали организаторы ЧМ. Почему командам, занявшим третье место в группе почти неделю приходится ждать информации о том, попали они в плей-офф или нет? Почему судьба команд зависит не от них самих, а от соперников из других групп? Все команды занявшие в группах третьи места, в равных условиях, но ведь все они играли не в равных группах. И три очка набранные, например, в соперничестве с Францией, Германией и Португалией, это совсем другие три очка, которые могли быть набраны в группе с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.

Для УЕФА резон для реформы прямой. Во-первых, схема с 32 участниками, которая пока еще существует на чемпионате мира, многими считается оптимальной, так организация избавляется от критики. Во-вторых, УЕФА существенно увеличит доходы от проведения турнира. Ну и задел на будущее неплохой. При 32 участниках на турнир попадает кто-то из небольших стран (как Албания и Северная Ирландия в 2016, Северная Македония и Финляндия сейчас), что увеличивает популярность футбола в этих странах, а значит, и потенциальную прибыль организации.

Вопрос, по сути, только в том, не будет ли цифра 32 совсем уж перебором с точки зрения качества участников. Сейчас в УЕФА состоит 55 национальных ассоциаций, то есть уже больше половины всех европейских стран будет пробиваться на турнир. Что наверняка скажется на качестве. Но в реальности качество мало кого волнует. На нынешнем Евро было не так много откровенно слабых команд, которые не соответствовали уровню соревнований. Разве что дебютант турнира Северная Македония. А вот Финляндия выступила довольно успешно, заняв третье место в группе.

Ну и вообще нынешний Евро получился столь фееричным, что критиковать УЕФА за желание сделать участниками подобных праздников как можно большее количество стран никто не будет.