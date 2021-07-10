«Жалкий и трусливый орган»: Венгрию наказали за протесты против ЛГБТК+ на Евро

УЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение фанатов во время матчей группового этапа чемпионата Европы — 2020. Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция организации провела расследование инцидентов, которые произошли на всех трех матчах команды на турнире.

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В игре первого тура против команды Португалии (0:3) на трибунах «Пушкаш Арены» появился баннер с надписью «Anti-LMBTQ» (то есть «Анти-ЛГБТК+»). Также во время матча местные фанаты осыпали гомофобными оскорблениями Криштиану Роналду, перед которым потом извинялся вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи.

Уже в следующей игре против французов (1:1) венгерские болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес полузащитников сборной Франции Н'Голо Канте и Поля Погба. Некоторые зрители сопровождали действия темнокожих футболистов на поле имитацией криков обезьян.

Заключительный матч с командой Германии (2:2) Венгрия провела на выезде в Мюнхене, однако и тут болельщикам «мадьяров» удалось отличиться.

Скандал разгорелся до игры из-за вступления в силу в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Власти Мюнхена хотели подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета, чтобы «передать привет» коллегам из другого государства.

УЕФА запретил принимающей стороне совершать подобную акцию, посчитав ее политической. Однако перед началом матча один из фанатов с радужным флагом выбежал на поле во время исполнения гимна Венгрии. Во время самой игры венгерские болельщики снова вывесили баннер против ЛГБТK+.

Теперь сборная Венгрии наказана проведением трех домашних матчей при пустых трибунах (один из них условно) и оштрафована на €100 тысяч.

Испытательный срок на один матч без зрителей будет действовать в течение двух лет. Кроме того, венгров обязали вывесить на «штрафных» играх баннер с надписью Equal Game («Равная игра»).

Решение УЕФА о наказании резко раскритиковал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что на матчах в Будапеште царила настоящая футбольная атмосфера, которую удалось организовать благодаря стопроцентной заполняемости трибун.

«Что нам опять говорит УЕФА таким решением? Выбегать на поле во время национального гимна и провоцировать игроков — ничего страшного. Слепить вратаря соперников лазерной указкой — ничего страшного. Бросать посторонние предметы в других болельщиков — ничего страшного. Но собрать полные трибуны, поддерживать, создать фантастическую атмосферу — за это надо немедленно закрыть стадион.

Комитет, принимающий такое решение, — жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя», — написал Сийярто в Facebook.

Также УЕФА завершил расследования нарушений, произошедших во время матча 1/2 финала Евро-2020 между командами Англии и Дании (2:1).

Причиной открытия дела стало поведение английских фанатов на лондонском стадионе «Уэмбли» 7 июля. Тогда поклонникам домашней команды удалось отличиться минимум трижды.

Перед началом игры во время традиционного исполнения гимнов обеих команд англичане освистали датский гимн. В дальнейшем фанаты «трех львов» использовали пиротехнику, которую в последнее время редко можно встретить на стадионах во время международных матчей.

Также Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА провел расследование инцидента, произошедшего в дополнительное время встречи. На 102-й минуте сборная Англии получила право на пенальти после падения Рахима Стерлинга в штрафной гостей.

Перед тем, как Гарри Кейн исполнил удар с 11-метровой отметки, в глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю посветили лазерной указкой неизвестные лица. Вратарю удалось отразить удар, однако Кейн первым успел на добивание и все-таки отправил мяч в сетку.

10 июля Контрольный этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на €30 тысяч за нарушение трех пунктов статьи Дисциплинарного регламента организации.

Еще до объявления о наказании бывший футболист сборной Англии Гари Линекер обратился к фанатам национальной команды с просьбой с уважением отнестись к гимну Италии, который прозвучит на «Уэмбли» 11 июня перед финальным матчем чемпионата Европы — 2020.

«Если вам посчастливилось получить билет на финал, пожалуйста, не освистывайте гимн Италии. А) Это замечательный гимн, и его стоит послушать. Б) Освистывание гимна — это чертовски грубо, неуважительно и совершенно не круто», — написал экс-футболист в Twitter.