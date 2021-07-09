Смена поколений: кто усилит сборную России перед ЧМ-2022

Илья Самошников

Левый фланг национальной команды нуждается в скорейшем обновлении, и приглашения на эту позицию достоин Илья Самошников — 23-летний латераль казанского «Рубина».

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Молодой защитник в состоянии навязать борьбу даже топовым нападающим за счет своей скорости и техники. Перспективного защитника заметил еще Черчесов, вызвавший его на сборы перед Евро-2020. Однако специалист почему-то не выпустил молодого игрока ни в одном из товарищеских матчей, а затем и вовсе отцепил его от заявки.

Самошников в этом сезоне был очень полезен в «Рубине» и раскрывался с каждым матчем под руководством Леонида Слуцкого. Не зря Слуцкий лично предложил футболисту перейти в казанский клуб, когда тот еще выступал за «Торпедо».

Самошников быстро стал основным игроком казанцев и одним из лучших на своей позиции во всей лиге: он первый по эффективности отборов — 90% (36 успешных попыток из 40) и по перехватам среди крайних защитников (2,7 в среднем за игру).

Важно, что Самошников прошел большой путь от любительского футбола до РПЛ и не понаслышке знает о том, как конкурировать за место в составе.

2016-й год. Илья Самошников в игре любительской футбольной лиги Юго-Востока @lfluvao делает потрясный хет-трик за команду «Русич». А сегодня этот парень забил первый и победный гол за «Рубин» @fcrk в РПЛ!



PS. В том же матче забил Виталий Гришин, долго игравший в РПЛ.

ЛФЛ - ♥ pic.twitter.com/F0kD353FAv — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 13, 2020

Он обладает хорошей стартовой и дистанционной скоростью, любит играть на опережение и качественно работает с мячом при быстрых атаках. Также Самошников может самостоятельно обыграть соперника и помочь партнеру выйти на выгодную позицию в штрафной.

Еще одно из его преимуществ — возраст. Большие победы у 23-летнего защитника еще впереди, и он явно еще будет прогрессировать.

Единственный недочет: Самошников совершает все свои действия исключительно правой ногой, что делает его уязвимым при прессинге.

Тем не менее защитник «Рубина» все равно является отличным вариантом для сборной России. Как минимум, если он будет в составе, тренерскому штабу не придется мучить сменой позиции Далера Кузяева (на Евро он был вынужден исполнять роль левого защитника после того, как 37-летний ветеран Юрий Жирков получил травму в первом же матче).

Кроме того, благодаря Самошникову у сборной появится возможность начинать быстрые атаки не только с фланга Марио Фернандеса, но и с левой стороны:

молодой латераль сможет стремительно подниматься на чужую половину поля, а при потерях качественно подстрахует нападающих и полузащитников, как прикрывает Хвичу Кварацхелию в «Рубине».

Константин Марадишвили

Несправедливо критикуемый фанатами ЦСКА за якобы не достойную уровня клуба игру хавбек Константин Марадишвили остается одним из самых перспективных игроков РПЛ. В 21 год он стабильно выходит в стартовом составе армейцев и в этом сезоне отыграл 27 встреч, включая шесть в Лиге Европы.

Обычно хавбек выполняет двойную функцию: следит за центром поля и при необходимости отрабатывает на позиции правого защитника (он семь лет исполнял эту роль в футбольной школе).

Воспитанник ЦСКА старается быть похожим на бескомпромиссного Понтуса Вернблума и отнимает мяч у соперника даже ценой желтой карточки. В прошедшем сезоне он получил целых восемь «горчичников», за что удостоился шквала критики от болельщиков.

Однако в недостатке самоотдачи его упрекнуть точно нельзя. Как в победном дерби со «Спартаком» (3:1), так и в проигранном матче против «Зенита» (2:3) Марадишвили старался извлечь максимум пользы из каждого эпизода. С петербуржцами он пытался реанимировать игру команды и особенно запомнился своими подключениями в атаке, создавая неплохие моменты у ворот Андрея Лунева.

Сейчас Марадишвили демонстрирует качественную игру в отборе (в среднем по три успешных попытки за игру) и нарушает правила только в вынужденных эпизодах.

Необязательных толчков в спину стало меньше. Также молодой игрок успешно блокирует опасные передачи соперника (в среднем 1,6 за игру) и уверенно контролирует мяч. По ключевым показателям армеец серьезно опережает Магомеда Оздоева, выбранного Черчесовым в качестве основного опорника на Евро. В некоторых аспектах Марадишвили превосходит и Романа Зобнина.

Дать шанс молодому футболисту проявить себя в сборной России необходимо не только для его личного развития, но и для национальной команды, потому что на данный момент у сборной нет надежного опорника, который боролся бы так за каждый мяч.

Если эту позицию удастся укрепить, то в будущем футболисты сборной не будут испытывать столько сложностей при выходе из обороны в атаку и откажутся от идеи постоянно пасовать назад вратарю. Марадишвили умеет выполнять дальние передачи (в среднем по три за игру), за счет которых развивать атаки будет гораздо проще.

По словам его отца, в академии ЦСКА игроку всегда мешала скромность и страх идти в стыки. Зато теперь он «обрел футбольную наглость» и готов к новому вызову в карьере.

Иван Сергеев

Футболиста, побившего бомбардирский рекорд второго по силе дивизиона России — ФНЛ, сватали в ЦСКА и «Локо», но он продолжает выступать за самарские «Крылья Советов». В этом сезоне Иван Сергеев забил 40 голов и помог своей команде подняться в Премьер-лигу.

Этот рекорд, пусть и достигнутый в ФНЛ, все равно поражает. Причем таких результатов 26-летний нападающий добивался и раньше. Последние четыре сезона Сергеев становился лучшим бомбардиром во всех лигах, в которых играл. Он прогрессирует гигантскими темпами каждый год и наколотил за карьеру уже 113 голов в 210 матчах. В нашем футболе подобное встречается не часто.

С годами Сергеев, как и многие его коллеги по амплуа (например, Артем Дзюба), превратился в нападающего штрафной. В этой части поля он король и равных ему нет. Форвард находится в штрафной постоянно, но не стоит на месте, а перемещается между защитниками или забегает за них и поджидает ошибки.

При росте 183 см Сергеев прекрасно играет головой, бьет с обеих ног и смело вступает в единоборства, из которых часто выходит победителем. Он способен сыграть роль «стенки» или отдать изысканную передачу пяткой, как в финале Кубка России против «Локомотива» (1:3).

Нападающий уже достаточно опытен, разносторонне развит и может помочь сборной России с реализацией. В случае его удачного включения в команду сборная перестанет быть беззубой в атаке, а забросы в штрафную обретут реальный смысл. В «Крыльях Советов» Кирилл Комбаров и Роман Ежов с флангов в среднем навешивают на Сергеева по 6-7 раз за матч, и 40 голов за сезон рождаются в том числе и благодаря этому.

Из минусов: иногда Сергееву не хватает хладнокровия, и он начинает возиться с мячом, делая по восемь касаний перед воротами. Однако нападающий продолжает работать над своими недочетами, и вполне возможно, что в грядущем сезоне РПЛ побьет еще какой-нибудь рекорд.

Возвращаясь к сборной: талантливый нападающий очень ждет вызова и уже пообещал, что в честь этого даже готов сбрить свою любимую бороду.

Если их вызвать в команду вдвоем с Федором Смоловым, то может получиться интересный тандем форвардов. Нападение национальной команды преобразится, и всего одним ударом в створ за встречу они явно не ограничатся.