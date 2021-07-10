«Лучше, чем Де Хеа»: в Германии оценили переход вратаря сборной России в «Байер»

Леверкузенский «Байер» в субботу, 10 июля, объявил о переходе 29-летнего российского вратаря Андрея Лунева. Днем ранее об этом сообщили агенты игрока. Контракт голкипера, находившегося в статусе свободного агента, рассчитан на два года.

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«Лунев принесет пользу команде»

После подписания соглашения Лунев заявил, что рад возможности сыграть в столь сильном чемпионате, как немецкая Бундеслига. Он отметил, что был впечатлен, узнав, в его услугах заинтересован клуб из Леверкузена.

«Теперь я стал частью команды, которая на протяжении нескольких лет считается одной из лучших в Германии. Этот клуб завоевал серьезную репутацию в России, так как постоянно участвует в еврокубках», — приводит слова голкипера официальный сайт «Байера».

Также футболист пообещал сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свой максимум в новой команде.

Спортивный директор леверкузенского клуба Симон Рольфес отметил опыт российского игрока и напомнил о заслугах Лунева в «Зените» и национальной команде.

«За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны. У него также есть опыт участия в семи матчах за сборную, 17 встречах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов.

Он уже не раз доказывал свой высокий уровень, и благодаря этой футбольной зрелости Лунев обязательно принесет пользу команде», — сказал топ-менеджер.

Агент вратаря Антон Смирнов заявил, что у его клиента было множество предложений из Европы. В частности, в последние несколько дней активно себя вел турецкий «Бешикташ», а также испанские «Гранада» и «Мальорка».

Смирнов отметил, что первое серьезное предложение сделали в апреле представители английского клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе, однако голкипер не стал рассматривать вариант перехода, так как был в тот момент сконцентрирован на сезоне в РПЛ.

Также Смирнов объяснил, почему не удалось договориться с «Зенитом» о новом контракте. По словам представителя игрока, клуб сделал предложение зимой 2021 года, однако сам футболист ответил, что возьмет паузу до конца сезона.

«Он хотел проявить себя весной, стать чемпионом, попасть на чемпионат Европы. В «Зените» ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал», — приводит слова Смирнова Eurosport.

Агент отметил, что решающей стала встреча с руководством «Зенита» после того, как вратарь не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020. Смирнов заявил, что на этих переговорах фигурировали суммы меньшие, чем зимой.

«В итоге с питерцами не сошлись», — подытожил представитель Лунева.

Сами сине-бело-голубые пожелали вратарю успехов в новой команде. В составе клуба Лунев провел 118 матчей.

«Зенит» благодарит Лунева за время, проведенное в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше «сухих» матчей», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

В своем прощальном посте в Instagram Лунев обратился к болельщикам петербургского клуба.

«За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов», — написал голкипер.

Футболист выразил надежду на то, что в памяти фанатов «Зенита» он останется «трудягой», который делал все для результата команды.

«Трансфер идеален»

О переходе российского голкипера в «Байер» сообщили два популярных немецких издания: Bild и Kicker.

При этом заметка в Bild вышла под заголовком «Трансфер идеален».

Оба издания отметили, что в новом клубе Лунев будет исполнять роль второго голкипера, заменяя Лукаша Градецки.

«Трансфер имеет смысл: подписание Лунева указывает на уход в аренду 22-летнего Леннарта Грилля, который может получить игровую практику в другой команде. В чемпионе Европы — U21, который перешел в Леверкузен из «Кайзерслаутерна» в 2020 году, заинтересованы несколько коллективов», — говорится в заметке Bild.

Лучше, чем Де Хеа

Переходу россиянина обрадовались и болельщики «аспириновых».

«Это день Лунева», — написал пользователь Just my 04 cents.

«Он очень хороший кипер», — отметил SlaWoid.

he is a very good keeper — #ArrestPerez #GlazersInForever (@slaWoid) July 10, 2021

«Отличный трансфер», — согласился DonChris.

Klasse Transfer. — DonChris (@DonChris1984) July 10, 2021

Некоторые сравнили Лунева со звездами мирового спорта. И пришли к выводу, что россиянин лучше них. Правда, без доли сарказма здесь явно не обошлось.

«Я бы выбрал его вместо Куртуа», — заявил Xcatsvgz.

I'll take him over Courtois — #1 Penalty Merchant (@xcatsvgz) July 10, 2021

«Лучше, чем де Хеа», — написал Deekeyz11.

Better than de gea — dee keyz (@Deekeyz11) July 10, 2021

Правда, один из поклонников «Байера» выразил недовольство новым приобретением клуба.

«Он хоть немного хорош?» — написал BackoftheNetz_.

Показать свой уровень хотя бы на тренировках Лунев сможет уже на следующей неделе — когда отбудет обязательный карантин по прибытии в Германию из России.