«Заработает хороших денег»: что говорят о переходе Лунева из «Зенита» в «Байер»

Официальную информацию о том, что Андрей Лунев стал футболистом «Байера», опубликовал Telegram-канал агентства «Алетейя», который занимается защитой интересов игрока.

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Одним из первых на факт совершившейся сделки отреагировал аккаунт сборной России в Twitter.

«Лунев — в «Байере! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждем фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — гласит официальное сообщение от медиа-службы национальной сборной.

Лунёв – в @bayer04_en! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом #НашиПарни pic.twitter.com/SPhZ8zXH5X — Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2021

Также о переходе российского вратаря в стан «аспириновых» высказался известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский. По его мнению, сине-бело-голубые ничего не потеряют от ухода 29-летнего игрока.

«Молодец, Лунев! Заработает хороших денег, наберется опыта. Я не считаю этот переход везением. Он его заслужил.

Потеря ли для «Зенита»? Ничего страшного не случилось. У нас есть Кержаков и другие серьезные вратари. Могу сказать, что «Байер» разглядел сильного вратаря, в отличие от Черчесова, который вообще ничего не видит и ошибся с выбором вратарей на чемпионат Европы», — заявил Боярский Sport24.

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поздравил коллегу с подписанием трудового договора с немецким клубом.

«В первую очередь, я рад, что российский вратарь переходит в европейский клуб. Это очень круто. К сожалению, такое происходит не часто. Андрей большой молодец, что согласился и решил попробовать. С «Зенитом» он был чемпионом, в сборной он поиграл. Сейчас самое время попробовать себя в Европе.

29 лет для вратаря — расцвет. Самое время играть и творить. Он в самом соку и тут не должно быть вопросов. Опыт у Андрея уже есть. Команда с хорошей и богатой историей, поэтому это приятная неожиданность, что Андрей смог перейти на такой уровень. Будет непросто, но если бы не попробовал, долго бы жалел», — цитирует Реброва «СЭ».

Портал Opta назвал Лунева смельчаком и привел любопытную статистику, согласно которой он является вторым по надежности вратарем из Российской премьер-лиги (РПЛ) после Игоря Акинфеева.

Новичок @bayer04_en Андрей Лунев сделал 228 сэйвов в 90 матчах за «Зенит» в РПЛ с 2017 года, сыграв 38 матчей на ноль. Только у Игоря Акинфеева (77%) выше процент сэйвов в РПЛ за это время среди вратарей с 60+ играми, чем у Лунева (76.9%). Смельчак. pic.twitter.com/YrZUgMxLmO — OptaIvan (@OptaIvan) July 9, 2021

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазавшили считает, что Лунев получит преимущество над другими российскими вратарями благодаря новому европейскому опыту.

«Этот мальчик должен попробовать на вкус хороший футбол. Не скажу, что «Зенит» — бездарная команда, но уровень нашего чемпионата все прекрасно знают, футболисты в нем не развиваются. Любой игрок, переходящий в европейский чемпионат, получает преимущество над всеми остальными нашими футболистами. Лунев сможет заиграть в основном составе «Байера», все будет зависеть от него.

Я еще четыре года назад говорил, что он талантливый вратарь и может стать первым номером в сборной. Жаль, что он сломался и так долго восстанавливался от травмы.

Я Акинфееву года три назад говорил: «Игорь, милый, услышь меня! Уезжай играть в Европу, у тебя там второе дыхание откроется, ты точно заиграешь на мировом уровне». Но он уперся в ЦСКА, так и не попробовал свои силы в хорошем чемпионате. Лунев оказался смелее Акинфеева. Андрею оказались важны не только деньги — он хочет доказать свою состоятельность и попасть в сборную, желаю ему успехов», — передает слова Кавазашвили Sport24.

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что Лунев сумеет побороться за место основного вратаря «Байера».

«Лунев рискует, уходя в «Байер», но это риск позитивный. Рассчитывает, что шанс проявить себя он получит. Наверняка при переговорах ему дали какие-то гарантии, что шанс ему дадут.

Градецки – один из лучших вратарей в Бундеслиге? У Лунева есть качества, которые позволят составить конкуренцию. Градецки не такой крутой голкипер, любая ошибка вратаря может кардинально поменять ситуацию – это жизнь.

Лунев будет в системе клуба Бундеслиги, гарантии, что дадут шанс, ему, скорее всего, дали. Он поехал туда с надеждой, в этом нет ничего плохого», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Бывший тренер клуба «Мюнхен-1860» Денис Бушуев заметил, что команды из Бундеслиги не делают необдуманных подписаний.

«Руководство «Байера» увидело в Луневе вратаря, который может помочь команде в следующем сезоне. В Германии хватает крутых вратарей, но Андрей обладает определенными качествами, которые, видимо, понравились тренерскому штабу. Здесь сложно сказать: выиграет ли он конкуренцию у Градецки или нет. Все просто — будешь сильнее, будешь играть.

Российский голкипер переходит в команду, которая борется за еврокубки. Я очень удивлен, но немецкие клубы не делают бездарных трансферов. Значит, они в нем уверены, заметили то, что необходимо клубу. Желаем ему удачи. Чтобы влился в коллектив побыстрее, начал приносить пользу «Байеру» — цитирует Бушуева «Чемпионат».