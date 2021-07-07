«Это будущий чемпион»: как сын Цзю победил Спарка

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, победил соотечественника Стива Спарка техническим нокаутом в третьем раунде поединка, который состоялся в Австралии. Цзю защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг.

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10-раундовый поединок начался с того, что Спарк оказывал весьма неплохое сопротивление своему оппоненту и даже провел серию точных ударов в ближнем бою, однако затем Цзю завладел инициативой, которая позволила ему проводить бой по своему плану. Его преимущество, появившееся еще в первом отрезке времени, во втором раунде стало подавляющим, однако соперник выдерживал натиск и пытался атаковать в ответ. В третьем отрезке Цзю нанес Спарку сильный удар по корпусу и отправил соперника в нокдаун. Австралиец сумел подняться, но спустя некоторое время пропустил еще один удар, упал, после чего рефери принял решение оставить бой.

Изначально соперником Цзю должен был стать другой австралийский боксер – Майкл Зерафа, однако он отказался от поединка из-за коронавирусных ограничений. Всего за неделю до боя его заменил Спарк, который проходил подготовку к другому противостоянию, назначенному на конец июля.

Бой должны были показать на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире, однако российская сторона не смогла договориться о покупке прав, хотя было сделано предложение, аналогичное предыдущим, после которых «Матч ТВ» разрешали показывать поединки Цзю.

«К сожалению, наши партнеры не проявили понимания важности показа этого боя широкой аудитории. Запись предыдущего поединка Цзю была поставлена в эфир как раз до планируемого выхода Тимофея в ринг, предваряла его. Просим обратить на это внимание коллег, которые уже не в первый раз стремятся найти сенсацию — повтор предыдущего поединка заканчивается в 15.00, за 15 минут до планируемой прямой трансляции», — приводит слова представителя пресс-службы «Матч ТВ» «РБК-Спорт».

Тот факт, что бой невозможно было посмотреть на российском телеканале, очень сильно разозлил Константина Цзю, о чем он сообщил «Газете.Ru».

«Я не видел бой, никак не мог найти, где посмотреть, и поэтому сейчас сижу злой. Мне было бы намного приятнее разговаривать, если бы я знал, где его увидеть», — заявил бывший боксер.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в комментарии «Газете.Ru» отметил, что для такого успешного выступления Цзю сложились несколько факторов.

«Во-первых, разный класс и уровень подготовки соперников, у Цзю он выше. Во-вторых, разница в весе сказалась. В совокупности все это и дало результат. Думаю, что уверенность в себе у Тима растет. Просто и от оппозиции многое зависит: чем выше уровень соперника, тем больше уверенности должно быть. Пока очень статусной оппозиции я не вижу, соперники у него достаточно проходные. Чтобы выйти на более высокий уровень и обрести уверенность, ему нужен соперник из первой пятерки рейтинга или кто-то из бывших чемпионов. При положительном исходе это даст Тиму рост», — отметил Тищенко.

Возможно, с соперниками не самого высокого уровня и Тим не показывает себя полностью, добавил специалист. «Чтобы понять, насколько ты хорош, нужно проверить себя с достойным соперником. Есть поговорка: каждый боксирует настолько хорошо, насколько позволяет ему соперник. Конечно, все должно быть плавно и постепенно. Но мне кажется, он уже дошел до такого уровня, что ему необходимы оппоненты из топ-5. А там – два-три боя, и можно, наверное, уже за чемпионский пояс драться», — заявил Тищенко.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя результат боя, был достаточно лаконичен, однако высоко оценил перспективы Цзю на ринге.

«Я смотрю бои Тима и уверенно могу сказать: это будущий чемпион. Не могу сказать, по какой версии он пойдет – WBA, скорее всего. Но он будет чемпионом», — заявил Валуев «Газете.Ru».



Цзю, которому 26 лет, в своей карьере одержал 19 побед, 15 из которых добыл нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Он занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право на бой с чемпионом мира, которым сейчас является аргентинец Брайан Кастаньо. В активе сына прославленного российского боксера также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).