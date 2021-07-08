«Доказали, что лучшие»: Плющев — о «Тампе», Василевском и Кучерове

Минувшей ночью «Тампа-Бэй Лайтнинг» взяла второй подряд Кубок Стэнли, в финальной серии со счетом 4-1 одолев «Монреаль Канадиенс». Огромный вклад в победу «молний» внес российский голкипер Андрей Василевский. По итогам сезона он получил «Конн Смайт Трофи», который вручается хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вратарь стал третьим россиянином, которому удалось завоевать этот приз, до этого награды удостаивались российские нападающий Евгений Малкин и Александр Овечкин.



На протяжении всего сезона Василевский спасал свою команду в сложных ситуациях. Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что голкипер заслужил приз своей игрой.

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«Любые какие-то премии в НХЛ после сезона они определяются не одним человеком, не двумя, есть определенные авторитетные люди, которые решают и определяют. И если они решили, что он лучший, значит, он лучший. А потом, он всей своей игрой доказал, что он лучший. Думаю, что она премия ему приятна», — отметил Плющев.

Интересно то, что еще одна награда – «Везина Трофи», вручаемая голкиперу, который продемонстрирует лучшую игру среди своих конкурентов в регулярном чемпионате НХЛ, досталась не Василевскому. Ее вручили вратарю «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри, что вызвало сильное негодование партнера Василевского по «Тампе» Никиты Кучерова, который назвал подобное бредом. Плющев подчеркнул, что россиянин все доказал на льду, и ему не нужно сильно переживать из-за этого приза.

«На протяжении сезона или плей-офф определяет комиссия, они посчитали, что был более достойный голкипер. Но, тем не менее, Василевский провел великолепный сезон, великолепный плей-офф, я не думаю, что ему надо расстраиваться по этому поводу. Он доказал, что один из сильнейших голкиперов в мире», — заявил специалист.

Сам Кучеров стал еще одним героем Кубка Стэнли. Лишь после победы «Тампы» стало известно, что нападающий, который только перед стартом плей-офф вернулся на лед после долгого восстановления, в шестом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом ребра, и все оставшиеся встречи был вынужден играть на обезболивающих уколах.

Однако это не помешало россиянину набрать 32 очка в Кубке Стэнли и выиграть бомбардирскую гонку второй раз подряд. Из российских игроков помимо Кучерова отметку в 30 очков преодолевали только Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и Павел Буре.



«Я думаю, что плей-офф он провел великолепно. У него были большие проблемы в начале сезона, он был травмирован, лечился, но в плей-офф он действительно стал голеадором, который создавал голы, который создавал своим партнерам моменты для завершения атаки. Я считаю, что у него это один из лучших сезонов в НХЛ, который он провел», — подчеркнул Плющев, говоря о Кучерове.

Защитник Михаил Сергачев хоть и не блистал такими же успехами, как его российские одноклубники, но, по мнению бывшего наставника сборной России, провел весьма неплохой сезон, который поможет ему в дальнейшей карьере.

«Молодой парень восходит к вершине Олимпа, ему помогают в этом его партнеры. Тем более, я понимаю, что российский клан в команде достаточно сплоченный. А это немаловажно для молодых игроков, чтобы у него была поддержка. Я думаю, что у него все впереди, и он провел не самый худший сезон для себя. Все впереди у этого человека», — поделился Плющев.

После введения потолка зарплат в сезоне 2004/05 только двум командам удалось взять Кубок Стэнли дважды подряд – «Питтсбургу» и «Тампе», и три раза подряд ни один из клубов НХЛ выиграть не смог. Плющев, рассуждая о перспективах «Тампы», отметил, что ей вполне под силу будет навязать борьбу за третий трофей подряд.

«А почему нет? Они же не закончат играть после второго, они пойдут на третий. С другой стороны, соперники могут по-другому относиться, но, тем не менее, команда достаточно ровная, хорошая. Команда укомплектована игроками, которые очень ценят и уважают друг друга. Ну и средний возраст говорит о том, что у них все впереди. Ну, а как сработает менеджерский корпус «Тампы», насколько они усилятся на следующий сезон. Я не думаю, что они будут статистами на следующий сезон. Почему нет, почему бы и не третий Кубок?



К любым чемпионам, к любым обладателям больших трофеев в любом виде спорта, будь то хоккей, будь то футбол, баскетбол, любые игровые виды спорта… Конечно, к лидерам относятся по-другому. На них будут настраивается по-другому, на них будут смотреть по-другому», — заключил специалист.