Суперсерия продолжается: Италия обыграла испанцев по пенальти

Италия — Испания — 1:1, по пенальти — 4-2

Полуфинал чемпионата Европы — время, когда на турнире остались только лучшие. Пусть даже в их числе национальная сборная Дании, которую так высоко мало кто ожидал увидеть.

Реклама

Но датчане против хозяев финала четырех, англичан, сыграют только 7 июля, а днем раньше на газон лондонского «Уэмбли» вышла классическая пара футбольных грандов: Италия против Испании.

«Скуадра Адзурра» Роберто Манчини подошла к этому поединку с впечатляющей 32-матчевой беспроигрышной серией и в статусе фаворита.

Итальянцы показывали на этом чемпионате действительно феноменальный атакующий футбол, причем структура команды выстроена настолько хорошо, что потеря любого игрока компенсируется запасным практически безболезненно.

Поэтому вряд ли кто переживал за левую бровку, где порвавшего в четвертьфинале против Бельгии ахилл Леонардо Спинаццолу заменил Эмерсон. В конце концов, Джовани ди Лоренцо на другом краю тоже изначально не основной, но про Алессандро Флоренци никто уже и не вспоминает.

Роберто Манчини выставил свои классические 4-3-3. В центре поля контроль должно было обеспечивать супертрио Жоржиньо, Марко Верратти, Нико Барелла. Ну а в тройке нападения Федерико Кьеза окончательно прописался вместе с Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

А вот Луис Энрике немного удивил, решив отойти от своих стандартных трех центральных защитников. Испанский наставник, как сейчас модно, отзеркалил итальянскую схему. Очевидно, чтобы не отдать оппоненту территорию.

За это должны были отвечать в первую очередь Серхио Бускетс, Педри и Коке. И при этом на острие атаки не оказалось ни Альваро Мораты, ни Жерара Морено. Не вышел и получивший в четвертьфинале повреждение Пабло Сарабио. Начинать встречу наставник Фурия Роха доверил Феррану Торресу, Микелю Ойарсабалю и Дани Ольмо, который должен был исполнить роль «ложной девятки».

Надо заметить, что работал скорее план Луиса Энрике. По крайней мере инициатива была на стороне его сборной.

Правда, первыми несколько опасных моментов создали итальянцы. Но Барелла перед тем как через рикошет попасть в дальнюю штангу, принял мяч в явном офсайде, а после ошибки голкипера Унаи Симона, завозившегося с мячом на границе штрафной, никто из «голубой эскадры» так и не ударил, и партнеров подстраховал капитан Бускетс, отобравший мяч.

При этом сами испанцы владели мячом гораздо больше и здорово прессинговали на чужой половине поля, постоянно держа соперников под давлением.

Создавали они и моменты. Например, Ойарсабаль просто неудачно обработал передачу в центр штрафной, а то расстреливал бы ворота в упор.

Ну а после выстрела Дани Ольмо, со второй попытки все же пробившего мимо блокировавших защитников, спас шикарно среагировавший Джанлуиджи Доннарумма.

Но и тотального перевеса у испанцев тоже не было. Например, ближе к концу первой половины встречи они зевнули на углу штрафной Эмерсона. Никакого «вне игры» там не было, и левый защитник пальнул в ближнюю девятку, но, забрав чуточку выше, угодил в перекладину.

Так первый тайм и завершился нулевой ничьей — вполне закономерным исходом смотревшейся очень бодрой игры. Представлялось, что голы еще впереди.

С началом второго тайма скорости как будто еще возросли. При этом итальянская сборная стала выше прессинговать на чужой половине поля. «Красная фурия» к этому достаточно быстро приспособилась, но увлеклась давлением.

Итальянцам было очень непросто обороняться, но, отбив очередной наскок, они убежали в контратаку, начатую Доннаруммой.

Эмерик Лапорт в подкате уже на границе штрафной смог выбить мяч из-под ноги Иммобили, но попал в Эрика Гарсию, а на подборе первым оказался прилетевший вперед Кьеза.

Скоростной вингер «Ювентуса» подработал себе под удобную правую и красивым обводящим ударом направил мяч в сетку в дальний угол. Симон только проводил взглядом.

Испанцы очень быстро могли и, наверное, должны были отыграться, но Ойарсабаль с линии вратарской не попал головой по мячу, который ему идеально набросил Коке.

Вскоре опасно после скидки Ойарсабаля из-за штрафной бил Ольмо, но мяч после выстрела с ходу закрутился в сторону от штанги. Затем уже издали заряжал сам Ойарсабаль, но значительно выше ворот.

И после этого Луис Энрике бросил в бой вместо Торреса с Ойарсабалем Альваро Морату и Жерара Морено. Манчини тоже сделал немало замен, но важнее были изменения испанского наставника.

Мората вошел в игру активно и удачно. Он стал постоянным адресатом передач своих партнеров и принялся терзать бывших одноклубников по «Ювентусу» Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

И хотя нападающий частенько был традиционно неловок в финальной фазе, на 80-й он свой шанс нашел. Испанцы разыграли шикарную скоростную комбинацию, а Мората обыгрался в стенку с Ольмо, ворвался в штрафную и, оказавшись перед Доннаруммой, катнул мимо вратаря мяч в левый от себя угол, не оставив возможности выручить.

В оставшееся до конца второго тайма время шанс вырвать победу имела, пожалуй, только Испания. Итальянцы уже явно перешли в режим на удержание счета, утвердившись в статусе андердога.

В дополнительное время рисунок был максимально понятен. Италия из последних сил оборонялась, уже даже не помышляя о контратаках, соперник давил. Давил мощным прессом и создал за первые 15 минут три возможности отличиться. Но в сутолоке в штрафной с налетом легкой паники, но итальянцы отбились.

А вот во втором дополнительном тайме итальянцы вдруг воспряли. Вышедший по ходу игры на замену Доменико Беррарди несколько раз серьезно напряг испанскую оборону и даже забил гол, правда, из явного офсайда, что после эпизода и зафиксировал лайнсмен.

И все же случилось неизбежное: эти две сборные на турнире были слишком хороши, чтобы проиграть как-то иначе. Судьбу решала серия пенальти.

И первый же удар в исполнении Мануэля Локателли проведший не лучший матч Унаи Симон парировал. Однако в ответ Дани Ольмо вообще махнул над перекладиной.

А вот Андреа Белотти, хоть Симон и угадал направление полета мяча, выстрелил слишком сильно и под самую штангу. Но и Жерар Морено, уже не забивавший с точки на этом Евро, переиграл угадавшего угол Джанлуиджи Доннарумму.

Опытный Леонардо Бонуччи хладнокровно разложил испанского вратаря и мяч по разным углам, но Тьяго Алькантара сделал все не хуже, даже еще более издевательски, что ли, подпрыгнув перед ударом.

Самый свежий итальянский футболист Федерико Бернардески, появившийся на поле только в дополнительное время, уложил мяч точно в девятку — что толку в угаданном Симоном направлении?

Альваро Мората, исполнявший у испанцев, тоже мазал на этом Евро на групповой стадии. Не сумел он переиграть Доннарумму и в этой серии — пробил низом и не очень сильно, а голкипер угадал.

Пятый, решающий удар сборной Италии исполнял маэстро одиннадцатиметровых Жоржиньо. Он все сделал в своем стиле: аккуратный разбег, прыжок перед ударом и мягкая покатушка в противоположный от прыжка Симона угол.

Сборная Италии продолжает свою невероятную, уже 33-матчевую беспроигрышную серию и 11 июля сыграет в финале Евро на этом же стадионе с Англией или Данией.