«Феерии не предвидится»: чего ждать от субботних четвертьфиналов ЧЕ-2020

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о прошедших матчах 1/4 финала Евро-2020. Так, экс-хавбек сборной России заявил, что неудача бельгийцев в матче против сборной Италии его не удивила.

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«Матч получился очень интересным, итальянцы продемонстрировали мобильность на протяжении всех матчей. Бельгия — хорошая команда, но при этом итальянцы их максимально накрывали. При этом я не был уверен, что Италия выиграет», — заявил Деменко «Газете.Ru».

«Что Лукаку и Де Брейне себя не проявили, меня не удивило. У бельгийцев были моменты, когда они поднимали темп, а когда проигрывали 1:2, уже в концовке, играли агрессивно. Если бы они так начали играть раньше, результат мог бы быть иным. Но итальянцы практически ничего им не давали сделать»,

— отметил собеседник.

По его словам, Италия сейчас претендент на то, чтобы дойти до решающей стадии. «Понятно, что в полуфинале может случиться все, это футбол, и в других матчах мы видели, что могут произойти вещи, которых никто не ожидает, как в игре Франции и Швейцарии. Но я уверен, что итальянцы могут дойти до финала», — резюмировал Деменко.

Экс-форвард столичного ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко считает результат игры Бельгия — Италия заслуженным.

«Матч получился достаточно качественный. Наверное, Италия действительно заслуженно победила, провела неплохую игру. Понятно, что любая команда могла выиграть, но Италия играла намного лучше. Она всегда славится надежной обороной — и вчера она это показала, за редким исключением: был спорный пенальти и момент, когда выбили мяч из пустых ворот. А мастерство того же Инсинье, Иммобиле не надо недооценивать. Да, Иммобиле не лучшую игру провел — но и Де Брейне мог сыграть лучше», — сказал Кириченко «Газете.Ru».

«Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов – несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в топ-клубах», — подчеркнул спортсмен.

Но итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет, уверен Кириченко. «И мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно играли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, но там было уже дополнительное время. И Англия – Украина – интересный матч, и датчане во всех играх показали высокое качество игры. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость игроков. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло», добавил он.

Мы видели это в матче Швейцария — Испания — до удаления по моментам и остроте игра была достаточно равной, хотя испанцы больше владели мячом, напомнил спортсмен.

«Само удаление мне сложно комментировать – на мой взгляд, там не было ничего, чтобы красную карточку показывать. Боковой подкат, игрок играет в мяч – очень спорное решение. При том, что есть VAR, в любом случае судья принимает решение», — добавил Кириченко.

«Почему-то он решил удалить игрока, и поле этого у Швейцарии был шанс только на пенальти, которые они, к сожалению для швейцарцев, проиграли. Обсуждать пенальти нет смысла – до этого Швейцария победила Франции и забила все удары. Не могли же они за пять дней разучиться бить. Это же футбол, за это его и любят – тот же Мбаппе может не забить решающий пенальти. И швейцарцы могут сначала реализовать все, а потом не забить три из пяти», — отметил собеседник.

Говоря об игре Швейцарии и Испании, Максим Деменко отметил высокий уровень голкиперов Унаи Симона и Яна Зоммера, совершивших несколько сейвов в послематчевой серии пенальти.

«Испанцы прекрасно понимали, что Швейцария выбила чемпионов мира. И швейцарцы сражались, довели до дополнительного времени, до пенальти. Испания мне нравится контролем мяча, хотя иногда они даже переигрывают, не хватает действий в атаке, на контратаках. Но за счет контроля они могут создать проблемы любой команде. Но в предстоящем полуфинале я все равно ставлю на то, что Италия обыграет испанцев. Сегодня по уровню итальянцы, однозначно, выше», — уверен Деменко.

«Серия пенальти – это всегда больше психологический фактор, все от этого зависит. Один футболист на тренировках может 10 из 10 забить, но когда дело доходит до ответственного момента, дело в психологии. Но надо отдать должное и вратарям, они сыграли на очень приличном уровне», — считает экс-футболист.

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что получил настоящее удовольствие от игры бельгийцев и итальянцев.

«Я был в восторге от игры, бесспорно. Плей-офф способствует тому, чтобы каждая команда проявила свои лучшие качества, потому что проигрывать нельзя. Я очень уважаю команды, которые могут построить свою игру против соперника в соответствии со своим имиджем и положением», — сказал эксперт «Газете.Ru».

«Все знают, что бельгийская команда – мощная, организованная и нацеленная на единственного нападающего, Лукаку, но с огромной поддержкой полузащитников, это особенно важно», — подчеркнул Кавазашвили.

«Мы привыкли, что итальянцы всегда начинали от обороны, редкие атаки приносили успех, они забивали один гол и сохраняли свои ворота. Команда кардинально изменилась, появились молодые и очень перспективные футболисты. Я таких ярких звезд в сборной Италии не вижу, но зато они все играют в индивидуальном плане с сохранением мяча и не тянут время, они постоянно заряжены на усиление атаки. Смотря эту игру, я получил огромное удовольствие. Видимо, в Италии начал возрождаться прекрасный футбол», — добавил специалист.

Также Кавазашвили поделился впечатлениями от противостояния Испании и Швейцарии:

«Испанцы сдали позиции в 2018 году на чемпионате мира. Было видно, что старые футболисты, которые еще остались в команде, не тянут на сто процентов, а молодые еще не понимают друг друга полностью. И смена тренера на них тогда подействовала. После этого они начали переходить на поиски молодых талантливых футболистов, которых можно привлекать в сборную. Я ни слова не говорю о том, что испанцы превосходили команду Швейцарии. Просто эти молодые ребята понимали, куда они идут, что их ждет впереди. Они старались за счет быстрых передач выходить в атаку и замыкать их ударами. Но я засомневался, особенно в начале первого тайма, когда увидел, как швейцарцы смело и размашисто начали свою игру. Конечно, было видно, что они очень устали после тяжелейшей игры с Францией, в физическом плане они сдали. И они старались допускать минимум ускорений впереди, больше играли в середине поля — за редким исключением, когда они уж явно могли атаковать, когда им позволяли».

«Я был удивлен, когда главный судья показал футболисту красную карточку за опасную игру, но не за грубость. Я несколько раз смотрел повтор и посмотрел, как швейцарец выбивает мяч в прыжке — он дотронулся до мяча.

А соперник споткнулся об него и упал. И судья тут же показал опасную игру – это неправильно. И этим он нанес большой ущерб всей команде», — уверен эксперт.

«Конечно, я могу похвалить швейцарцев. Все футболисты, вышедшие на замену, абсолютно не чувствовали себя запасными. Честь им и хвала: это маленькая страна, где футболисты играют настолько современно. И если бы не удалили этого парня, возможно, результат был бы другой», — считает экс-голкипер сборной СССР.

Обсуждая предстоящие четвертьфиналы, Максим Деменко отметил важность реализации собственных моментов, которых в игре на столь ответственном этапе турнира не будет много.

«В противостоянии Чехии и Дании шансы 50 на 50, все будет зависеть от первого мяча. Потому что если Дания забьет первой, чехам будет очень тяжело. Датчане, помимо атакующего футбола, очень хорошо контролируют мяч. Чехия – более оборонительная команда и забивала, в основном, на быстрых контратаках, не было таких розыгрышей, как у датчан. Интересное будет противостояние, но предпочтение я все-таки отдаю Дании», — отметил спортсмен.

«Единственное, что может спасти Украину в матче с Англией, — это игра от обороны, максимально. Где-то должно быть и везение, и вратарь должен будет спасать», — подчеркнул Деменко.

«Любая команда за матч один-два момента получает, пусть даже это угловой или штрафной. Все может произойти, но однозначный фаворит – Англия, и украинские футболисты это понимают. Но они будут выходить биться за свою сторону и постараются доказать, что они тут неслучайно. Конечно, должна быть и мотивация со стороны тренера, который должен объяснить ребятам, что они выходят как на последний бой – почему нет. Любая команда может преподнести сюрприз», — добавил специалист.

Дмитрий Кириченко не ожидает яркой игры в предстоящих поединках 1/4 финала чемпионата Европы.

«Мне очень нравится Дания. У Чехии крепкая команда, но, на мой взгляд, Дания играет в очень качественный футбол. Да, они проиграли первые два матча, но качество футбола было очень приличным. И то, что к ним пришел результат, в том числе в матче с Россией, справедливо. Если есть поставленная игра, результат рано или поздно придет. Чехи крепки, но ставлю на Данию и буду ей симпатизировать за то, что она играет в хороший футбол», — отметил эксперт.

«Мне нравится команда Украины. Украина показала, что вполне может с любой командой играть, и тем же голландцам, которые уже вылетели, могли не проиграть. Да, Англия – фаворит, но я бы не сказал, что она выглядит уж очень впечатляющей», — подчеркнул Кириченко.

По его словам, игра с Германией была достаточно равной. «На мой взгляд, Англия сейчас очень практичная и циничная команда, которая вполне может играть и от обороны, и на результат. На больших турнирах это однозначный плюс — команда не рефлексирует, играя в обороне с таким классным составом. Украина просто должна играть в свой футбол. Шевченко и схему игры перестроил — в последнем матче было три центральных защитника. Учитывая, что крайний защитник – очень много играющий в атаке Зинченко, это разумное решение. Наверное, буду банален, но нужно использовать те небольшие шансы, которые появятся — но не думаю, что моментов будет много, как у Украины, так и у Дании», — отметил специалист.

«В целом, если не считать игр Швейцария – Франция и Хорватия – Испания, футбол не то чтобы закрытый, но команды играют на результат. Ждать феерии не совсем правильно, на этих стадиях очень многое решает мастерство», — заявил Кириченко «Газете.Ru».

Анзор Кавазавшвили, в свою очередь, поддержал сборную Украины перед игрой с англичанами.

«Я очень люблю Андрея Шевченко как футболиста и как человека. И люблю моего друга, который всю жизнь работал врачом киевского «Динамо» и сборной, Владимира Малюту. Я с ним перезванивался после игр и сочувствовал, когда им не везло, просто было жалко. Помните, как в первой игре? Ошибки есть, естественно. Но было и невезение – и при этом групповой этап закончился везением, они вышли в 1/8 финала. И я тогда написал Малюте, что желаю им только одного: везения», — рассказал специалист.

«Сегодня украинская сборная организована лучше, чем наша, во всех звеньях. Видимо, Шевченко настолько высокий профессионал мирового уровня, что он привил игрокам атакующий вкус. Они должны, понимая, что это решающая битва, раскрепощенно выйти против англичан. Но я смотрю все английские игры и должен сказать, что сборная Англии очень организованна во всех линиях. Украина сможет выиграть, только если ей повезет», — добавил он.

Кавазашвили также отметил, что его удивили чехи. «Сохранить такую группу футболистов в таком маленьком чемпионате, как там, просто удивительно. В этой маленькой стране есть хорошие футболисты, за них можно болеть — и я буду это делать. Вспомните игру Дании с нашей сборной — они вышли против нас и 30 минут боялись перейти середину поля. Если сегодня они будут действовать так же, то они сразу могут проиграть», — считает эксперт.

«Мне не понравилось выступление главного тренера сборной Дании после матча с Россией, когда он сказал, что такую команду, как Россия, до международных соревнований допускать нельзя. Поэтому я хочу, чтобы он ответил за эти слова, чтобы чехи за нас его наказали», — высказался Кавазашвили.