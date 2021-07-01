«Нравится не быть фаворитом»: что говорят перед матчами 1/4 финала Евро

2 июля в 19.00 в Санкт-Петербурге сыграют Швейцария и Испания. В этот же день в 22.00 в Мюнхене состоится матч Бельгия — Италия. 3 июля в 19.00 на Олимпийском стадионе в Баку сильнейшего в своей паре выявят Чехия и Дания. В 22.00 в Риме пройдет матч между сборными Украины и Англии. Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля.

Сборная Украины после труднейшей победы над командой Швеции сыграет с Англией. Полузащитник Руслан Малиновский уверен, что после предыдущего матча украинская команда стала увереннее в себе.



«Матч с Англией — это игра, в которой мы не должны допускать никаких ошибок. Но мы уже показали в противостояниях, где были аутсайдерами, что это вдохновляет нас играть лучше. Нам нравится не быть фаворитом.

Англия — отличная команда, полная звезд. Гарри Кейн очень хорош, конечно, но Стерлинг — это тот, кого мы выделили для себя. Он — лучший бомбардир команды, и он очень техничен. Мы знаем, насколько хороша команда соперника, но это отличная мотивация для нас. Мы должны быть крепкими. Суть успеха в том, чтобы воспользоваться своим моментом тогда, когда он появится. Теперь для нас каждая игра финальная. И каждая игра определяется моментами. Англии будет сложно сыграть матч вне «Уэмбли». У них было это преимущество на протяжении всего турнира, и теперь оно исчезло», — сказал Малиновский.

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Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что сейчас у команды есть хорошая возможность выиграть чемпионат Европы. По его мнению, на руку сборной может сыграть домашний стадион — встречи группового этапа, 1/8 и четвертьфинала проходят в Лондоне на «Уэмбли».

«Знаю, что следующий матч пройдет в Риме, но если команда доберется до финала, это будет уже шесть игр в Лондоне — о большем и просить нельзя. Любой согласился бы на такой расклад, если бы ему предложили. Перед матчем с Германией было много разговоров, что мы не выиграем турнир, потому что нам может попасться Франция, Португалия или еще кто-то. Немцев мы уже победили и сделали это впечатляющим образом», — сказал Ширер.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике неожиданно высказался о команде Украины, хотя «красной фурии» сейчас предстоит игра со Швейцарией, а с украинской командой испанцы могут встретиться не раньше финала.

«Я в свое время хорошо отзывался об Украине и ее тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы», — сказал наставник испанской сборной.



Матч Италии и Бельгии станет противостоянием фаворитов турнира. Итальянский Чиро Иммобиле заявил, что команда перед четвертьфинальным поединком полна энтузиазма. Футболист отметил, что бельгийцы немного опытнее итальянской команды, но энтузиазм «скуадры адзурры» нивелирует это преимущество. Иммобиле выделил в составе соперника своего коллегу по амплуа Ромулу Лукаку, который за последние годы стал только сильнее, причем связывает это итальянец с тем, что бельгиец в последнее время работал с Антонио Конте, который помог ему усовершенствовать не лучшие его навыки.

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо уверен, что у Бельгии, как и у всех остальных команд, есть свои слабые места. Футболист подчеркивает, что итальянские игроки не думают о том, что уже чего-то добились на этом турнире и выразил уверенность, что «скуадра адзурра» отнесется к сопернику с максимальным уважением.

Капитан итальянской команды Джорджио Кьеллини говорил о том, что Италии перед таким матчем не нужна дополнительная мотивация. Если ее будет не хватать, она появится как только команды выйдут на поле.

Также защитник порадовался тому, что возобновил тренировки с командой после травмы, но подчеркнул, что решение о том, выйдет ли он на поле, будет принимать главный тренер Роберто Манчини Сам Манчини считает, что матч между Италией и Бельгий будет равным и победит та команда, которая допустит на одну ошибку меньше.

«Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире. Сборная Бельгии — безусловно, нынче одна из лучших команд в мире. Полагаю, хорошее настроение — ключ в любой работе, а для нас — даже в большей мере, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьем больше соперника, то даже лучше. Уверен, получится красивый матч, в котором команда, допустившая на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет», — сказал главный тренер сборной Италии.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал о важности Тимоти Кастаня для национальной команды. В преддверии матча с Италией 25-летний игрок вернулся в расположение команды, хотя вряд ли сможет сыграть на турнире. Он получил повреждение в первом матче группового этапа с Россией, когда столкнулся с Далером Кузяевым.

«Встретили бурными аплодисментами. Всегда неприятно, когда игрок так рано, в самом начале, вынужден покидать турнир, а тем более такой жизнерадостный, как он. Его присутствие очень позитивно отражается на команде. Мы очень рады его возвращению. Я, конечно, не доктор, но не думаю, что мы успеем увидеть его в игре до конца этого турнира», — сказал Тилеманс.

Но всех волнует сейчас другой вопрос — что с Кевином де Брёйне и Эденом Азаром, получившим травмы в матче с командой Португалии? Согласно последним данным, Азар уже тренируется с командой, а по де Брёйне ясности нет. Но известно, что оба футболиста вылетели со сборной Бельгии в Мюнхен.



Испания и Швейцария в своих матчах 1/8 финала выдали феерию — «красная фурия» вышибла вице-чемпионов мира хорватов в овертайме со счетом 5:3, а вот швейцарцы с поединке с Францией довели дело до серии пенальти, где решающую роль сыграл француз Килиан Мбаппе, смазавший свой удар. Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович заявил, что у дисквалифицированного капитана команды Гранита Джаки будет в матче с Испанией другая роль.

«Мы не можем долго оставаться без таких игроков, как Джака. Хочу, чтобы против испанцев каждый сыграл лучше, чем обычно — не только чтобы достойно заменить его, но и для победы. Мы хотим пройти дальше при всем уважении к нашему сопернику. У Джаки будет другая роль в этом матче. Но все будут поддерживать команду и помогать ей», — сказал Петкович.

Нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири говорил о том, как на его игру повлияет наличие капитанской повязки.

«Буду готовиться к игре, как к любому другому матчу. Я никогда не меняю распорядок, даже если на мне капитанская повязка. Я очень горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче, и хочу показать свое мастерство на поле и помочь ей», — заявил швейцарский футболист.

Голкипер сборной Испании Унаи Симон говорил не о будущем мате, а о прошлом. Голкипер вспомнил свою досадную ошибку в игре с Хорватией, в результате которой соперник Испании открыл счет в матче.

«Я допустил ошибку при обработке мяча. Даже представить не могу, сколько раз я принимал мяч в подобных ситуациях, но когда не попал по нему ногой, то несколько минут мучился мыслью, как мы можем проигрывать, хотя Хорватия даже ничего не сделала. Надо забыть обо всем как можно быстрее. После одной-двух минут горя ты снова на 100% в игре. Рад, что в конечном счете нам удалось одержать победу», — сказал Симон.