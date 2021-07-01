Датская сказка, греческий кошмар: главные сенсации в истории Евро

Так уж вышло, что чемпионат мира выигрывали исключительно топ-сборные, за исключением, пожалуй, Уругвая, который последний раз побеждал в 1950 году и с тех пор сильно сдал позиции. Кроме уругвайцев это были Италия, Аргентина, Бразилия, Германия, Англия, Франция и Испания. Даже исторически сильные Португалия и Нидерланды никогда не выигрывали мировое первенство, хотя те же голландцы трижды были в финале.

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Чемпионат Европы до недавних времен, а если быть точным до 2016 года, когда Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличил число участников финальной стадии до 24, считался турниром более высокого уровня, чем мировое первенство. Потому что на него почти не попадали проходные команды из Азии, Африки и Северной Америки.

С момента основания чемпионата Европы (1960-й) по 1976 год в финальном турнире Евро играли четыре команды. С 1976 по 1992-й — восемь. С 1992 по 2016-й — 16. В последних двух первенствах играло по 24 команды.

При этом в новейшей истории Евро есть сразу два случая, когда турнир выигрывали команды, не являвшиеся топ-сборными. Такой вот парадокс.

Дания-1992

Дании «везет» на закрученные сюжеты, в которые жизнь запихнула и драмы, и человеческие подвиги, и, к сожалению, большие трагедии. На нынешнем турнире, к счастью, ничего непоправимого не случилось, Кристиан Эриксен жив и здоров — это главное.

В 1992 году все было иначе.

Сборная Дании в принципе не должна была играть на чемпионате Европы, она заняла второе место в группе вслед за блистательной Югославией и после завершения клубного сезона игроки разъехались по отпускам.

Но в Югославии уже состоялся распад страны на несколько независимых государств, на территории некоторых уже вовсю полыхала гражданская война. Под влиянием ООН УЕФА принял решение отстранить Югославию от Евро, тогда считалось, что одно это название может спровоцировать дополнительный всплеск агрессии на Балканах.



Многие игроки считали иначе и были готовы выступить все вместе в последний раз под одним флагом. Многие, но не все. Позиция футболистов заключалась как раз в том, что хорваты и сербы, играющие за одну команду в футбол для всей Югославии, могут если не остановить, то хотя бы притормозить развитие конфликта. Ну и со спортивной точки зрения игрокам было обидно, ведь Югославия считалась одним из главных фаворитов турнира.

Выход, наверное, какой-то был, выступила же команда уже не существовавшего СССР и еще не образованной Российской Федерации под названием СНГ, но искать его было некому. УЕФА рисковать не хотел, а экс-югославы были увлечены глобальной резней друг друга.

Датских игроков собирали буквально с пляжей, причем из-за конфликта с главным тренером команды Рихардом Меллером-Нильсеном на турнир отказался ехать лучший в истории игрок в истории Дании Микаэль Лаудруп.

Начали датчане неудачно, сыграли 0:0 с Англией, а затем проиграли шведам 0:1. Но в решающем матче переиграли 2:1 Францию и сенсационно вышли в полуфинал. Причем французов в том матче устраивала ничья. А вышла Дания в ½ финала вместе с хозяевами турнира шведами.

В полуфинале Дания играла с Нидерландами. По ходу матча датчане дважды вели в счете, но гол Франка Райкарда на 86-й минуте перевел игру в дополнительное время. А затем дошло и до серии пенальти, в которой промахнулся только один игрок. Ворота отца нынешнего голкипера команда Каспера Шмейхеля Петера не смог поразить футболист по имени Марко ван Бастен. Так что прям совсем сильно убиваться Килиану Мбаппе из-за своего промаха в матче со Швейцарией не стоит, и более великие мазали.

В финале Дания, очень, кстати, похожая на нынешнюю и своей дерзостью, и тем, что старалась атаковать, а не отбивалась всей командой у своих ворот, по делу переиграла Германию со счетом 2:0 и стала чемпионом Европы. Важно понимать, что это были за немцы. Эта Германия была в финале чемпионата мира — 1986, затем в полуфинале Евро-1988, потом выиграла ЧМ-1990 и дошла до финала Евро-1992. Настоящая машина. Но датчане справились.

Второй мяч в финале забил Ким Вильфорт, который вообще не должен был сыграть на этом турнире. Дело в том, что как раз тогда резко ухудшилось состояние семилетней дочери футболиста, которая была больна лейкемией. Врачи сказали, что надежды нет. Но семья убедила Кима поехать в Швецию. Перед решающим матчем в группе Вильфорт уехал из расположения команды, но вернулся к полуфиналу и забил один из пенальти в послематчевой серии. Об этом его попросила дочь.

Она умерла через месяц после финала.

Чехия-1996

Сборная Чехословакии — чемпион Европы 1976 года. И бронзовый призер первенств 1960 и 1980 годов. Как раз до 80-го на турнире игрался матч за третье место. Если брать уже времена, когда страна распалась на Чехию и Словакию, то и здесь у команды с результатами полный порядок.

Чехи были финалистами Евро-1996, полуфиналистами чемпионата Европы-2004 и четвертьфиналистами в 2012. Как видите, у Чехии успешные результаты идут через раз.



В 1996 году Чехия приехала на турнир в ранге явного аутсайдера группы С, в которую также попали Германия, Италия и Россия. Россия, которая не смотря на три подряд невыхода из группы на крупных турнирах (СССР на ЧМ-1990, СНГ на Евро-92 и Россия на ЧМ-1994) котировалась еще высоко, и, как многим казалось, неудачи эти временные и на этом турнире с немцами и итальянцами команда Олега Романцева поборется. Никто даже представить не мог, что Россия через два года не попадает на чемпионат мира, затем пролетит мимо следующего Евро, а из группы в следующий раз выйдет только в 2008-м.

Но вернемся к Чехии. Команда Душана Угрина в первом туре без вариантов проиграла немцам, но затем одолела Италию 2:1 и в последнем туре сыграла 3:3 с Россией. А эти три гола от чехов пропустил Станислав Черчесов.

Чехи и итальянцы набрали по четыре очка, но личная встреча была против «скуадры адзурры».

В четвертьфинале Чехия обыграла 1:0 Португалию, в полуфинале сыграла 0:0 с Францией и выиграла в серии пенальти.

В финале команда снова играла с Германией и вышла вперед на 59-й минуте благодаря голу с пенальти. Но в этот раз немцы не отдали Евро очередному выскочке, на 74-й минуте Оливер Бирхофф сравнял счет, а в овертайме он же забил золотой гол.

Та Чехия играла по классике. Очень строгая оборона, максимум самоотдачи. И хотя нескольким игрокам из той команды пророчили блестящее будущее, настоящей звездой стал только Павел Недвед. Патрик Бергер и Карел Поборский долго время мелькали в том числе и в топ-клубах, но одному помешали раскрыться травмы, а второй просто оказался игроком одного турнира. Такое бывает. Впрочем, довольно успешно сложилась карьера у Владимира Шмицера, который почти на семь лет задержался в «Ливерпуле».

Греция-2004

Спустя 12 лет Греция повторила уникальное достижение Дании, когда чемпионом Европы стала команда, считавшаяся явным аутсайдером. Но если тот успех датчан воспринимается как волшебная сказка, после которой люди еще больше любят футбол, то победа греков на Евро-2004 — это ожившая картинка из фильма ужасов.

Дания была раскрепощена, Дания была сплочена несчастьем товарища по команде, но Дания играла в футбол.

Греция стояла у своих ворот всей командой. Греция разрушала. Греция отбивалась И каким-то невероятным образом ползла дальше.



В групповом этапе команда обыграла Португалию со счетом 2:1, сыграла вничью с Испанией с результатом 1:1 и проиграла России — 1:2. Самое интересное, в споре испанцев и греков за выход в плей-офф все решала даже не разница, а забитые мячи. И если бы российская команда забила Греции третий мяч, что было вполне возможно, то в полуфинал прошла бы «красная фурия».

Вообще новейшая история Евро показывает, что быть с Россией в одной группе очень выгодно. В 1996 году из нашей группы вышли Германия и Чехия, которые впоследствии сыграли в финале. В 2004 году из нашей группы вышли Португалия и Греция, которые впоследствии сыграли в финале. В 2008 году вместе с Россией из группы вышла Испания, которая впоследствии выиграла турнир. В 2016-м из группы с Россией вышел Уэльс, и даже он дошел до полуфинала.

В плей-офф было три одинаковых матча по 1:0, причем в финале снова были обыграны хозяева турнира португальцы, которые принесли команде титул чемпионов Европы.

Фигу, Криштиану Роналду, прекрасная Чехия во главе с Недведом, Франция с Зиданом — никто ничего не мог поделать против этой стены. Наставник греков Отто Рехагель играл по схеме 5-4-1, причем во всех трех матчах плей-офф у них было по одному моменту, и все эти полушансы они реализовали! В двух случаях это произошло со стандартов. В финале это был единственный в матче угловой сборной Греции и единственный удар в створ сборной Португалии!

2 июля в 19.00 в Санкт-Петербурге сыграют Швейцария и Испания. В этот же день в 22.00 в Мюнхене состоится матч Бельгия — Италия.

3 июля в 19.00 на Олимпийском стадионе в Баку сильнейшего в своей паре выявят Чехия и Дания. В 22.00 в Риме пройдет матч между сборными Украины и Англии. Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля.