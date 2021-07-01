«Дошло до абсурда»: синхронисткам запретили купальники с медведем на Играх

Российским атлетам на крупных международных турнирах в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещено использовать национальную символику. Под санкции попадают и спортсмены, собирающиеся выступить на летних Олимпийских играх в Токио, которые стартуют 23 июля. Однако иногда запреты на использование различных символов кажутся весьма странными и нелогичными — к примеру, российским синхронисткам запретили выступать в купальниках, на которых изображен медведь.



Об этом рассказала пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина, выступающая в дуэте со Светланой Колесниченко. Синхронистка поделилась, что дуэтные программы будут теми же, что спортсменки показывали на чемпионате Европы — произвольная программа «Пауки» и техническая программа «Калинка».

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«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — приводит слова Ромашиной ТАСС.

Решение о запрете изображения медведя на купальниках синхронисток принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» резко высказалась о таком решении.

«Это переходит все грани, это дошло и до абсурда, и до двойных стандартов. На Украине публикуют на форме карту с территорией России и не видят в этом политику, а когда российские спортсмены выступают под определенное музыкальное сопровождение и делают соответствующий костюм, ей тут же предъявляют претензии. Мне достаточно странно, что, оказывается, у людей нет других стереотипов о России, кроме того, что у нас в стране медведи ходят по улице», — заявила Журова.

«Я часто встречала спортсменов, которые к нам приезжали и ходили, искали медведей — это не шутка. Наверное, в этом причина. Ну и, кроме того, люди, которые принимают решение по форме, решили подуть на молоко. Они не знают и не уверены, что во время соревнований им кто-то не позвонит и не предъявит претензии — почему вы разрешили такую форму, чем вы руководствовались? Люди боятся и подстраховываются, решают запретить. Думаю, что до такого трактовка решения CAS еще не доходила. У нас не медведь — национальный символ, а двуглавый орел. Да и Георгий Победоносец не медведя убивает, а змия. Возможно, в символике какой-то страны медведь и есть, но не у нас», — сказала Журова.

По мнению именитой спортсменки, такое могло произойти из-за перестраховки организаторов, боящихся санкций, которые могут последовать по непредсказуемым причинам. Журова вспомнила инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, который произошел весной 2021 года, когда со стола российской спортсменки Тамары Тансыккужиной убрали российский флаг прямо во время партии.



«Видимо, не хотят, чтобы повторилась ситуация с нашим флагом на чемпионате мира по шашкам. Наверное, откуда-то позвонили — я не знаю, что они должны были сказать, чтобы человек прямо во время матча пошел убирать флаг. У меня такое ощущение, что они теперь думают, что лучше лишний раз все запретить России, чем потом объясняться», — заявила Журова.

Призер Олимпийских игр в Лондоне — 2012 по плаванию, чемпион мира, президент Федерации плавания города Москвы Евгений Коротышкин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что костюмы для синхронисток имеют действительно очень большое значение, потому что все программы очень тщательно выстраиваются, спортсменки следят, чтобы образ полностью передавал стилистику выступления.

«Как они говорят, это артистическое плавание. Они действительно артистки и должны выступать в красочных костюмах — таких, которые делают шоу. Поэтому немного непонятна ситуация с этим строгим запретом на изображение медведя», — подчеркнул он.

«Однако я думаю, что на успехи России не повлияет, даже если их заставят выступать голыми. Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове. Они отрабатывают все на счет, и синхронизация настолько высока, что даже если им закроют глаза и выключат музыку, они все равно выступят на Играх лучше всех», — заключил Коротышкин.

Схожего мнения придерживается и трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. При этом она выразила удивление таким решением Международного олимпийского комитета, отметив, что оно, по меньшей мере, странно, потому что медведь водится не только на территории России.

«Я считаю, что нужно все воспринимать спокойно. Думаю, что и наш Олимпийский комитет, и все спортсмены и тренеры уже заранее готовы к тому, что могут быть какие-то ситуации, вплоть до абсурда. Нужно относиться к этому спокойно, с чувством собственного достоинства. Как говорится в поговорке, нас бьют, а мы крепчаем. Наши спортсмены и тренеры должны заранее быть готовы к тому, что легко не будет — да и никогда не было. Думаю, что на моральном состоянии девочек это никак не скажется. Я уверена, что, если они просто выйдут на старт в черных купальниках, то, как всегда, произведут фурор», — поделилась олимпийская чемпионка.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). CAS сократил дисквалификацию российского спорта — изначально WADA требовало отстранить Россию на четыре года, но в итоге суд постановил, что срок наказания составит два года, в течение которых российские атлеты не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях.



Соответственно, на летних Играх в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год, российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).