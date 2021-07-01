«Провокации не было»: избитый на матче Украины россиянин раскрыл детали конфликта

Инцидент с избиением российского фаната Дениса Смоленского на матче 1/8 финала Евро Украина — Швеция (2:1) стал самой горячей темой последних дней. Это даже частично отвлекло внимание от итогов важного заседания технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

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Напомним, болельщик родом из Тулы пришел на стадион «Хэмпден Парк» в Глазго в форме сборной России, шапке-ушанке и с триколором в руках, чтобы вместе со своим другом-украинцем Сергеем Толкачом поддержать желто-синих.

close Российский фанат Денис Смоленский на матче Украина — Швеция в рамках 1/8 финала Евро-2020 Российский фанат Денис Смоленский на матче Украина — Швеция в рамках 1/8 финала Евро-2020 Reuters

Однако его атрибутика не понравилась некоторым фанатам сборной Украины, и один из них разорвал футболку на парне. Также пострадавший лишился шапки-ушанки и флага России.

Любопытно, что перед игрой Смоленский и Толкач дали интервью украинскому YouTube-каналу «Бомбардир», в котором подчеркнули, что люди из России и Украины должны дружить между собой. Также рядом с ними находился их друг из Польши Адам. Все трое пришли на стадион поболеть за Украину.

«Конечно, я болею за Украину, почему нет? Кого мне бояться? — говорил россиянин Смоленский. — Украина — это тоже моя страна. Как остановить войну? Никто не знает. Украина, Россия, Польша — мы все вместе, посмотрите на нас».

Толкач добавил, что поддерживает Смоленского и тоже болеет за сборную России:

«Денис болеет за Россию — и я болею за Россию. Я болею за Украину — и он болеет за Украину. Нам нужно дружить, а не в войны играть, так считаю... Надо, как говорил кот Леопольд, жить дружно».

Позже Смоленский в интервью RT рассказал, что они с друзьями хотели показать, что футбол — это не вотчина политики и что представители разных стран могут мирно смотреть футбол. Однако получилось ровно наоборот.

О том, что появление в форме сборной России может быть воспринято как провокация либо еще какой-то злой умысел, Смоленский не думал.

«Жалко, конечно, что так произошло некрасиво. Для Сергея это была первая игра Евро на стадионе, и мы хотели просто мирно посмотреть. Провокации не было, даже не планировали. Понимаю, что могли быть какие-то проблемы, но об этом не хотели думать. Думали, что все будет нормально», — признался россиянин.

Как оказалось, Смоленский и Толкач выросли в Шотландии, поскольку их родители эмигрировали из России и Украины соответственно, когда им было по 4-5 лет. Примерно с этого возраста парни и начали дружить, а по менталитету считают себя больше шотландцами.

Смоленский отметил, что до сих пор не уверен, будет ли подавать в суд и добиваться наказания для своего обидчика. При этом он сообщил, что этого украинца уже задержала полиция.

«Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — признался россиянин.

Толкач подчеркнул, что нападавшие люди были пьяны, а большинство других фанатов желто-синих вели себя адекватно и даже пытались защитить его российского друга.

«Пара людей подошли, начали возникать, мол, почему Денис сидит в украинском секторе с российским флагом. Мы старались им объяснить, что болеем за одну и ту же команду, и что какая разница, в какие цвета мы одеты», — рассказал он.

«Еще пара людей нам что-то говорили, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас. Того, кто с кулаками, полиция потом забрала со стадиона», — сообщил Толкач.

Украинский фанат признался, что нападение изрядно испортило настроение их дружеской компании, но парни не сдались и досмотрели матч до конца.

Любопытно, что в оргкомитете Евро-2020 в Глазго не смогли подтвердить информацию о задержании агрессивного фаната из Украины. Возможно, полиция просто вывела его со стадиона.

Глава оргкомитета Глазго Джоанн Депонио лишь сообщила, что инцидент находится на рассмотрении. Шотландская полиция также пока не предоставила комментариев по ситуации.

Известный футболист и тренер, ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» выразил надежду, что правоохранительные органы Шотландии все-таки разберутся с нарушителем.

«Мы и дальше будем болеть за Украину, нам никто не запретит поддерживать братский народ, с которым мы душа в душу прожили несколько десятилетий. Понятно, что сейчас пути немножко разошлись, у них подросла молодежь, которая воспитана в негативе по отношению к нашей стране. Но, понимаете, в семье не без урода», — отметил специалист.

«Есть и те, кто доброжелательно к нам относятся, есть, конечно, и негативное отношение. Но если украинцы так себя ведут, значит, на каком-нибудь Евро нарвутся на такое же отношение, и закончится весь негатив» — подчеркнул Масалитин.

«Если кого-то избили, должен вмешиваться УЕФА и разбираться, что и почему. И местные правоохранительные органы должны выяснить, почему такое произошло», — добавил он.

Известный российский футболист, бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин также отметил, что не стоит судить по одному агрессивному фанату обо всех украинцах и их отношении к России.

«Уроды и неадекватные люди есть везде, зачем чесать всех под одну гребенку? Попались на трибунах какие-то идиоты, такое сделали — ну, негодяи. А так, у нас за Украину болеют, почему нет?»

— подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Команда играет, у многих на Украине родственники. На трибунах столько идиотов. Понятно, что это следствие политической истерии — наслушаются чего-то и будут выплескивать на трибунах, хотя столько информации неправдивой», — резюмировал Терехин.