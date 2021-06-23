Самое громкое предательство в футболе: Роналду может оказаться в «Барселоне»

Авторитетное испанское издание AS, в перерывах между критикой собственной сборной за невзрачную игру на чемпионате Европы по футболу, делится крайне любопытными и неожиданными инсайдами из стана команд Ла Лиги. Так, 21 июня на официальном сайте газеты появилась новость о том, что президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта проявляет интерес к нападающему туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Реклама

По сообщениям источника, функционер стремится к воплощению утопической идеи объединения в стане сине-гранатовых двух лучших нападающих планеты 2010-х годов, имеющих на двоих аж 11 «Золотых мячей». Вместе со своими доверенными лицами он начал разрабатывать план операции, которая в случае успешного завершения навсегда войдет в историю футбола.

Для воплощения этой идеи в реальность «Барселона» будет вынуждена расстаться сразу с несколькими звездными игроками. AS утверждает, что ради покупки Роналду Лапорта готов продать французского нападающего Антуана Гризманна, бразильского вингера Филипе Коутиньо и испанского защитника Серхи Роберто.

Отмечается, что в данный момент клуб не контактировал с агентом Роналду Жорже Мендешом, поэтому о реакции 36-летнего нападающего на эту новость информации нет.

Сам Криштиану после окончания сезона в Серии А, где он смог настрелять 29 голов и сделать три ассиста, опубликовал пост, который выглядел как прощание с итальянской лигой и его нынешним клубом.

«Жизнь и карьера любого топ-игрока состоят из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами, с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать все возможное, чтобы поддерживать себя на высоком уровне.

Я достиг цели, которую поставил перед собой с первого дня приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром в этой великой футбольной стране», — написал португалец, приложив фотографии с трофеями в форме «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

В «Барселоне» считают, что связка Роналду — Месси сможет генерировать гигантское количество доходов, что позволит решить каталонцам проблемы с кредиторской задолженностью.

К слову, аргентинец всегда уважительно относился к своему извечному сопернику.

«Наше соперничество с Роналду было и остается особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто. Дуэль между мной и Криштиану Роналду была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она понравилась. Мы надеемся подарить им еще больше эмоций», — говорил Месси.

«Мы участвуем в различных церемониях награждения уже 12-13 лет, и я никогда не видел в нем соперника, это все разжигается в СМИ. Мы всегда отлично ладили, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое», — заявил португалец.

Месси и Роналду — две выдающихся личности, но без своих партнеров по клубам и сборным им не удалось бы достичь такого яркого успеха. В этом контексте важно упомянуть о ситуации, в которой находятся испанская и итальянская команды в текущей момент времени.

И «Барселона», и «Ювентус» в последнее время терпят не только спортивные, но и имиджевые поражения.

Сине-гранатовые третий год подряд остались без золота Ла Лиги, а туринцы впервые за десять лет потеряли титул чемпиона Серии А, более того, рискуя до последнего тура остаться вообще без Лиги чемпионов.

В главном клубном соревновании Старого Света обе команды уже давно не претендуют на статус фаворита — и те, и другие в прошедшем розыгрыше покинули турнир на стадии 1/8 финала. Команда Андреа Пирло по сумме двух матчей уступила «Порту», а коллектив под руководством Роналда Кумана с треском вылетел от «Пари Сен-Жермен».

Не стоит забывать и про историю с созданием европейской Суперлиги, из которой, кстати, «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли. Амбициозная реформа состязаний для сильнейших команд континента обернулась полным провалом из-за отсутствия четкого и внятного плана и неспособности преподнести свою идею в СМИ таким образом, чтобы получить поддержку от болельщиков или игроков.

Теперь «Ювентус» ждет серьезная перестройка — в новом сезоне клуб возглавит Массимилиано Аллегри, который будет ставить игру, исходя из качеств имеющихся в его распоряжении игроков, а не из собственного видения футбола. А «Барселона» готовится сыграть финальный спектакль с Месси в главной роли. Прежде чем аргентинец уйдет из клуба, он был бы рад еще раз успеть выиграть Лигу чемпионов. Поход за этим трофеем с Роналду, если переход португальца все же состоится, станет легендарным событием в футбольной жизни.