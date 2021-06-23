«Это семейный скандал»: супруга Федуна вступила в конфликт со «Спартаком»

Жена Леонида Федуна активно ворвалась в футбольное медиа-пространство в начале июня, заведя в Telegram свой канал, где высказывается на самые различные темы и вступает в обсуждения с болельщиками красно-белых. До этого ее можно было неоднократно видеть на матчах «Спартака» в одной ложе с супругом, однако никаких намеков на то, что вскоре именно Зарема станет главным ньюсмейкером «народной команды», не возникало.

Реклама

Огромный интерес к персоне Салиховой, в первую очередь, обусловлен тем, что она обладает тонной инсайдов касательно деятельности клуба и знанием того, как принимаются те или иные управленческие решения, а также активно поддерживает коммуникацию с фанатами. Правда, чрезмерная открытость и желание быть в центре событий привели к тому, что женщина вступила в прямую конфронтацию с медиадиректором «Спартака» Антоном Фетисовым.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что совету директоров клуба пришлось выпустить специальное заявление, чтобы объяснить происходящее.

«В последние недели болельщики и пресса активно обсуждают многочисленные заявления Заремы Салиховой в ее Telegram-канале и на других площадках, затрагивающие деловую репутацию клуба.

Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по собственному желанию больше не является членом совета директоров и не занимает каких-либо официальных постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющего отношение к официальной позиции или политике футбольного клуба «Спартак-Москва», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте клуба.

Подобные заявления, впрочем, никак не влияют на тиражируемость слов женщины в СМИ. Так, накануне вечером Салихова в очередной раз обвинила Фетисова в искусственно создаваемом давлении на клуб через лояльные Telegram-каналы.

«Антон Фетисов и компания, предлагаю завтра вам запустить статейку о том, как Леонид Арнольдович заблокировал мне все карточки, а послезавтра — о том, что Федун нашел новую Зарему. Работайте, парни.

Антон, это удар по голове повлиял так на твое сознание или назначение на новую должность? А я, еще, дура, всех врачей на уши поставила, чтобы тебя перевели в хорошую больницу, и чтобы наблюдение вел один из лучших врачей. Правильно говорят, что от добра добро не ищут», — написала Салихова.

Фетисов, в свою очередь, заявил, что не следит за высказываниями жены Леонида Федуна.

«Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на нее не подписан. Вот и все», — заявил Фетисов в интервью «СЭ».

Реплика Салиховой не заставила себя долго ждать: «Врет, как и все. Он мне отвечал даже».

На вопрос «Газеты.Ru» о возможном негативном влиянии Салиховой ответил бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, несмотря на некоторые спорные высказывания, Салихова часто говорит вполне здравые и логичные вещи.

«Я не могу осуждать действия высокопоставленных лиц, занимающих руководящие должности в «Спартаке», а особенно их жен. Тем более, что я согласен с мнением Заремы по поводу вопроса приглашения португальского специалиста Руя Витории на должность главного тренера.

Не должен приглашаться в такой знаменитый клуб человек, не имеющий стратегии. Она, будучи членом совета директоров, задавала вопрос ему о текущей игре команды, на что Витория ответил, что не смотрел матчи «Спартака». Вполне логично, что Зарема возмутилась — как может тренер, прилетевший заключать трудовой договор, не смотреть матчи своей будущей команды?» — сказал прославленный ветеран красно-белых.

Также эксперт высказал предположение о том, что у владельца клуба и его жены есть конфликт интересов.

«Видимо, нашла коса на камень между Федуном и его супругой. Пускай они разбираются между собой. Это семейный скандал. Отразится ли этот скандал на имидже клуба? Я думаю, что в споре всегда рождается истина. Если у Федуна и Салиховой нет общего мнения, то это очень хорошо. Но если в этом споре побеждает неправильное мнение, то это покажет лишь время. Может быть, опять в ближайшее время в клуб пригласят легионеров, и у них между собой начнется тусовка, а свои воспитанники будут продолжать сидеть на скамейке», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».