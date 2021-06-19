Ради Олимпиады: ЦСКА хочет вернуть звезду «Миннесоты» Капризова

Московский ЦСКА заинтересован в возвращении российского нападающего Кирилла Капризова, который провел последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У форварда был заключен контракт новичка с «Миннесотой Уайлд», и свой первый год в команде россиянин провел на очень высоком уровне.

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В отношениях Капризова и «Миннесоты» после этого сезона все идет к заключению нового, долгосрочного контракта, однако спортивный журналист Кевин Уикз в своем Twitter указал, что московский клуб готов вернуть себе своего бывшего нападающего, чтобы, в первую очередь, дать ему возможность участвовать в Олимпийских играх.

«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Уайлд» похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве, и полагаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикз.

На родине Капризов проводит отдых. Его команда вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в серии «Вегас Голден Найтс», а сам Капризов в плей-офф НХЛ будто бы потерялся – в семи матчах он набрал только три очка, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу. Однако регулярный чемпионат Капризову действительно удался – он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах и стал лучшим бомбардиром среди новичков Национальной хоккейной лиги.

И на фоне этого разговоры о возвращении в ЦСКА выглядят максимально странными и нелогичными, кажется, что Капризову нет никакого резона возвращаться в Континентальную хоккейную лигу.

Сама «Миннесота» в конце мая предложила форварду максимальное восьмилетнее соглашение с зарплатой в среднем $8 млн за сезон. Это предложение весьма щедрое, но существует несколько аспектов. Если Капризов подпишет этот контракт, то проведет в составе «Уайлд» практически всю карьеру – ему 24 года, и в 32 на рынке будет достаточно проблематично заключить схожее соглашение. Впрочем, он может повторить судьбу другого россиянина – звездного Александра Овечкина – и стать тем, кем Ови является для «Вашингтон Кэпиталз». Но при всем этом есть существенный минус – «Миннесота», которая, напомним, вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, пока не претендует на главный трофей и вряд ли сможет это сделать в ближайшее время, в Лиге есть команды куда сильнее.



В связи со всем агент хоккеиста пока не спешит соглашаться на такое заманчивое, на первый взгляд, предложение от «Миннесоты». Сам Капризов четкого ответа по поводу нового контракта тоже не дал, отметив, что не будет предсказывать будущее, а следующий шаг необходимо четко и внимательно обдумать.

«Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и все обдумать. И я уверен, что мы придем к соглашению», — приводит слова Капризова сайт «Уайлд».

В самой «Миннесоте» не стали скрывать, что им очень импонирует российский форвард. Генеральный менеджер команды Билл Герин подчеркнул, что клуб готов сделать все для долгосрочной сделки, и отметил, что они бы предпочли заключить долгосрочный контракт, однако в этой сделке есть как плюсы, так и минусы.

«Мы не собираемся строить команду вокруг одного человека. У нас много хороших хоккеистов, много хороших молодых игроков. Мы стараемся сформировать команду вокруг лидеров, одним из которых является Кирилл. Мы не хотим фокусироваться на одном человеке. Есть масса других элементов, которые нам необходимы, чтобы пазл сложился полностью», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

По итогам сезона Капризов стал победителем премии 2021 NHL Fan Choice в номинации «Европейский прорыв года». Голосование проходило в социальных сетях НХЛ, а среди номинантов также были форвард «Даллас Старз» Роопе Хинтц, нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми и форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле.