Плей-офф близко: как победа над финнами спасла Россию на Евро

Победа над сборной Финляндии во второй игре группового этапа чемпионата Европы — 2020 позволила команде России выйти на промежуточную вторую строчку в квартете B, которая дает право напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

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За счет разницы мячей, полученной в игре с россиянами (3:0), лидирует в таблице Бельгия. Финны же, сенсационно переигравшие Данию (1:0), идут на третьей позиции после вчерашнего поражения.

При этом игра в запасе имеется у бельгийцев и датчан, которые проведут очную встречу 17 июня в Копенгагене. От результата матча между фаворитами группы и главными соперниками россиян за выход в плей-офф будет зависеть расклад сил и настрой команд на заключительные игры группового этапа.

Напомним, что напрямую в 1/8 финала турнира попадают команды, занявшие первые и вторые места в шести группах. Четыре лучших сборных, занявших третьи места в квартетах, также выходят в плей-офф. Для этого им нужен лучший показатель по набранным очкам. Если же у коллективов равное количество баллов, тогда критериями для прохода станут разница голов, а потом забитые мячи.

Лучшим результатом для российской команды станет победа бельгийцев над датчанами или ничья. В этом случае «красные дьяволы» единолично возглавят таблицу, а датчане так и останутся на последней строчке. При таком исходе сборной России будет достаточно ничьей в третьем туре со скандинавами, чтобы выйти в плей-офф со второго места.

Футбол нередко преподносит сюрпризы, поэтому не стоит отметать со стопроцентной уверенностью возможную, хотя и маловероятную, победу финнов над Бельгией в заключительном туре. Но даже при таком варианте четырех очков будет достаточно, чтобы сборная России вышла в 1/8 финала с третьей позиции.

Также предпоследнюю строчку мы можем занять, если проиграем датчанам, а команда Финляндии уступит фаворитам турнира. Но в этом случае россиян могут ждать серьезные проблемы.

Прошлый чемпионат Европы показал, что попасть в плей-офф можно и с тремя очками. Это продемонстрировали португальские футболисты, ставшие в итоге победителями Евро-2016. Но у сборной России сильный минус по разнице голов (-2 после победы над финнами), поэтому поражение от Дании практически лишит нас шансов на выход в 1/8 финала.

Градус интриги станет максимальным, если в сегодняшней встрече с Бельгией победу одержат датчане. Тогда у всех четырех команд будет по три очка, и лишь победа коллектива Черчесова в заключительном туре выведет нас в плей-офф со второй строчки.

Однако, если команды России и Дании поделят очки, то отечественной сборной придется опираться на результат встречи между сборными Финляндии и Бельгии.

В случае, если бельгийцы, как и ожидается, победят соперников, то россияне выйдут в 1/8 финала с третьей строчки, уступив второе место Дании. Но ничейный результат в игре Финляндия — Бельгия станет для национальной команды катастрофическим, так как у всех команд будет по четыре очка. И здесь уже придется считать разницу забитых и пропущенных мячей. И у России она пока худшая. Лидирует по этому показателю Бельгия (+3), на втором месте располагается Финляндия (0), а третьими идут датчане (-1). При таком раскладе Россия станет четвертой и завершит выступление на турнире.

Если же россияне проиграют датчанам, а финны не смогут набрать очков в игре с бельгийцами, то у трех команд будет по три очка, при этом показатель количество набранных баллов в матчах между ними также будет равным.

Тогда все решит разница забитых/пропущенных мячей в матчах между этими тремя соперниками. Если все матчи между Россией, Данией и Финляндией закончатся со счетом 1:0, будут смотреть разницу мячей за весь групповой этап. И она опять же не в нашу пользу. Только если бельгийцы нанесут крупное поражение финнам, команда Черчесова станет третьей, но всего три очка не смогут гарантировать сборной России участие в 1/8 финала континентального первенства.

Маловероятен, но все же возможен вариант, при котором сборная России выйдет из группы B с первой позиции. Для этого сборной необходимо победить датчан, а бельгийцам — потерять очки в обоих оставшихся матчах. Но это фаворитам турнира и первой команде рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) будет сделать еще сложнее, чем завоевать трофей Евро-2020.