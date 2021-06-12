«Впереди большие победы»: Павлюченкова проиграла финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Барборе Крейчиковой из Чехии в финале »Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 1 час 58 минут, завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Обе спортсменки впервые в своей карьере играли в финале турнира «Большого шлема», ранее они не добирались даже до полуфинала.

В первом сете россиянка проиграла вообще без вариантов — 1:6. Крейчикова быстро взяла чужую подачу и затем уже своего преимущества не упустила. Вторая партия сложилась по схожему сюжету, только прошла по сценарию Павлюченковой. Которая сумела сделать брейк, второй и уже затем спокойно довела дело до победы. В третьем сете шла упорная борьба до первого брейка, первой ошиблась россиянка. Исправить ситуацию она не сумела. В решающие моменты Крейчикова лучше подавала и меньше ошибалась.

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Первый финал в карьере

По ходу турнира Павлюченкова спокойно разобралась с американкой Кристиной Макхэйл (2:0) и австралийкой Айлой Томлянович (2:0) в первом и втором круге, а затем справилась с гораздо более статусными соперницами — четвертой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), бывшей первой ракеткой мира (тоже из Белоруссии) Викторией Азаренко (5:7, 6:3, 6:2), а также с сенсацией всего турнира — Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая ранее выбила Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5). Павлюченкова же обыграла Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 9:7. В полуфинале Павлюченкова уверенно обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 7:5, 6:3 за 1 36 минут.

Соперница россиянки Барбора Крейчикова — 33-я ракетка мира (Павлюченкова — 32-я) и 12-я в чемпионской гонке WTA. Павлюченкова перед началом турнира была 34-й в этом рейтинге.

В первом раунде Крейчикова одолела свою более известную соотечественницу Кристину Плишкову, во втором — россиянку Екатерину Александрову, в третьем — мощную украинку Элину Свитолину, которая была третьей ракеткой мира и выиграла 17 турниров WTA, а в четвертом — американку Слоан Стивенс, ранее побеждавшую на US Open.

В четвертьфинале Крейчикова справилась с еще одной талантливой представительницей США — 17-летней Кори Гауфф, а в полуфинале не без труда победила греческую теннисистку Марию Саккари (7:5: 4:6, 9:7).

Для Павлюченковой это был первый финал на турнирах «Большого шлема» в карьере. В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в 1/8 финала свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

29-летняя теннисистка стала первой россиянкой за последние шесть лет, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». Ранее подобного результата добивалась Мария Шарапова на Australian Open в 2015 году. Тогда Мария потерпела поражение от американки Серены Уильямс в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7).

Для Крейчиковой это также был первый финал «Большого шлема» в карьере. Раньше чешская спортсменка не добиралась даже до стадии полуфинала.

Речь Павлюченковой

После игры и награждения Павлюченкова обратилась к болельщикам с речью.

«Забавно. С самого детства я готовила речь на случай, если предстоит стоять на такой большой сцене, а сейчас у меня нет слов.

Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков. Вас сегодня было много. Я слышала вашу поддержку, и для нас обеих это очень многое значит, особенно в это тяжелое время. Организаторы «Ролан Гаррос» здорово поработали.

Большое спасибо моим родителям и моему брату. Без них я бы здесь не стояла. Пару недель назад брат мне сказал: «У нас впереди большие победы». Я ответила: «Мне не кажется, что я готова». И пару недель спустя я оказалась в финале «Ролан Гаррос». Большое тебе спасибо за то, что веришь в меня и двигаешь меня вперед.

Большое спасибо моим друзьям. Они мне устроили сюрприз, полмира пролетели для одного матча. Может, они решили, что это мой единственный финал на турнирах «Большого шлема», поэтому либо сейчас, либо никогда. Спасибо. Для меня это очень много значит, даже больше, чем трофей.

И хочу поздравить Барбору. Не знаю, откуда у тебя столько храбрости и сил для того, чтобы играть и в одиночном, и в парном разряде. У меня больше нет такой энергии, а тебе дальше играть парный финал. Желаю тебе удачи. Прощаться с вами не буду. Еще увидимся! Я буду играть лучше и лучше», — сказала Павлюченкова.

Как оценили поражение Павлюченковой эксперты

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон считает, что Крейчикова обыграла Павлюченкову по делу.

«Прежде всего надо отдать должное Крейчиковой. Она показала не только интересную игру, но и сумасшедшую волю к победе. После полуфинала победность сыграла более важную роль, чем профессионализм. К чести Анастасии, она сумела забрать второй сет после проигранного первого. Павлюченкова неплохо играла, сумела найти ключ к игре. Решающий сет тоже начала хорошо, но Крейчикова была ведущей в этой игре. Анастасия боролась до конца, но была тяжелее, чем ее соперница. Павлюченкова еще никак не могла приспособиться к косым подачам. Но Настя сделала всё, что могла. Очень трудно её в чем-то упрекнуть. А мастерства Крейчиковой хватило, чтобы выиграть «Ролан Гаррос». Конечно, очень жалко», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».