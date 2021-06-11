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Совершить чудо не удалось: Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Теннис. «Ролан Гаррос». Крейчикова (Чехия) — Павлюченкова (Россия) — 6:1, 2:6, 6:4

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче «Ролан Гаррос»

Global Look Press
Видео по теме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в трех сетах (6:1, 2:6, 6:4). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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18:15

Выход в финал для Анастасии большой успех, но тем не менее нет ничего обиднее, чем быть в шаге от титула, и уступить. А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

18:10

Со второго матчбола берет партию и матч Барбора Крейчикова. 6:1, 2:6, 6:4. Увы, у Анастасии Павлюченковой не получилось выиграть свой первый карьере титул «Большого шлема».

18:09

Двойная ошибка у чешки. Нервничает. 40:30.

18:09

Бегала за мячами по всему корту Настя, но не вытащила этот розыгрыш. Снова два матчбола. 40:15.

18:08

Ошибка от Насти - 30:15. Кульминация всего матча сейчас наступает!

18:07

А теперь чешка ошибается. 15:15.

18:07

Хорошая подача Крейчиковой — 15:0.

18:06

И берет этот гейм Павлюченкова! Два матчбола отыграла! 5:4! Теперь надо брать подачу чешки.

18:05

Неудачно играет на приеме чешка — больше!

18:04

Отыгрывает Настя оба матчбола! 40:40!

18:03

Шикарный обратный кросс от Крейчиковой и у нее двойной матчбол. 15:40.

18:03

Здорово играли обе спортсменки в итогом розыгрыше, но очко взяла чешка. 15:30.

18:02

Аут по длинне. 15:15

18:01

Здорово чешка принимает подачу Насти — 0:15.

18:00

Удерживает подачу Крейчикова. 5:3.

17:59

Еще одна классная подача от чешки. Больше.

17:58

По линии здорово играет чешка. Но Настя опять отыгрывается! 40:40.

17:57

Крейчикова хорошо подает, а затем в простой ситуации ошибается. 30:30.

17:56

Обмениваются ошибками соперницы. 15:15.

17:54

Второй гейм под ноль подряд. Брейк. 4:3 чешка впереди, а Павлюченкова в очень сложной ситуации. Потому что Крейчикова в последних геймах преобразилась.

17:53

По линии классно бьет чешка и зарабатывает тройной брейк-поинт.

17:53

Две ошибки в началу гейма у Павлюченковой. 0:30.

17:52

Под ноль берет свой гейм Крейчикова. неужели у нее сейчас пойдет подача? 3:3.

17:50

Отлично подает Крейчикова, две просто шикарные получились. И 40:0.

17:49

Уже почти 1 час 40 минут идет игра. Очень упорный третий сет, похоже, нас ждет.

17:49

Доводит свою подачу до победы россиянка. 2:3!

17:48

Сначала бьет в аут россиянка, а затем такой же мяч укладывает у угол корта. 30:30.

17:47

А теперь Павлюченкова неудачно играет. 15:15.

17:47

Не принимает подачу Крейчикова. 15:0.

17:44

Долгий розыгрыш мяча, у Павлюченковой проходит мощный удар! Обратный брейк Настя делает! 2:2!

17:44

Тройной брейк-поинт заработала Настя, но затем проиграла два мяча. 30:40.

17:43

Надо брать чужую подачу. Тем более, что чешка начинает с двух грубых ошибок. 0:30.

17:41

Теряет свою подачу Павлюченкова. Хороша была в этом гейме чешка. И удачно выходила к сетке два раза. 2:1!

17:40

Хорошо в угол попадает чешская теннисистка и выходит вперед в третьем гейме. 0:15.

17:39

Берет свою подачу Крейчикова. 1:1!

17:38

Но все быстро меняется. Сначала Настя принимает в сетку, а затем удачная атака проходит у Барборы. 40:30.

17:38

Не попадает чешка до длинне слева. 15:30.

17:37

Хорошо подает Крейчикова. 15:15.

17:37

Долго гоняла чешка россиянку по корту, но в итоге ошиблась сама. 0:15.

17:35

Дважды Павлюченкова отлично подает и Крейчикова оба раза ошибается на приеме. Гейм. 0:1!

17:34

Ошибается Настя на втором ударе. 30:15.

17:34

Совсем немного Барбора не попала в корт. Судьи даже спустился проверить. 30:0.

17:32

Хорошу начинает третий сет Павлюченкова. 15:0.

17:26

Сумела россиянка переломить ход матча после провального первого сета, стала лучше подавать реже ошибаться. У Крейчиковой все наоборот. Во втором сете она перестала успевать за всеми ударами соперницы.

17:25

Бьет в сетку Крейчикова! Сетбол! Который Настя реализует и берет этот сет! 2:6!

17:25

По линии пыталась сыграть Барбора, но не попала. 30:30.

17:24

Эйс проходит у чешки — 30:15.

17:24

Неудачно принимает Анастасия. 15:15

17:22

Продолжается матч. Крейчикова неудачно бьет с задней линии. 0:15.

17:18

Павлюченкова взяла медицинский тайм-аут. Массируют теннисистке бедро.

17:14

Берет все-таки Крейчикова чужую подачу. 2:5.

17:13

Ошибается Павлюченкова, но затем не получился прием у сопернице. Ровно.

17:13

Сравнивает Крейчикова. 40:40. Очень упорный гейм!

17:12

Сетбол у россиянки — 40:30.

17:12

Крейчикова принимает в сетку! 30:30!

17:11

Проходит подача у Насти! 15:30.

17:11

Отлично принимает Крейчикова. 0:30.

17:10

Начало неудачное. 0:15.

17:09

Снова берет россиянка подачу соперницы. 1:5! Очень похожи оба сета, прям почти зеркально. Особенно если Павлюченкова подаст на сет.

17:08

Отличная атака с приема! Меньше.

17:06

Упускает брей-поинты россиянка. 40:40.

17:06

С приема отправляет Павлюченкова мяч в коридор. 30:40.

17:06

Двойной брей-поинт зарабатывает Павлюченкова. 15:40.

17:05

Шикарно принимает Настя, а затем ошибка самой Крейчиковой. 0:30.

17:03

Удерживает снова свою подачу Павлюченкова. 1:4!

17:02

Ошибается россиянка на втором ударе — 40:30.

17:01

Ошибается при атаке Крейчикова — 40:15.

17:00

Начинает Павлюченкова уверенно, берет два мяча, а затем Крейчикова шикарно укорачивает. 30:15.

16:59

На этот раз Крейчикова уверенно берет свою подачу, подарив сопернице только одно очко. 1:3.

16:58

Прием в аут от Павлюченковой. 15:0.

16:57

Спокойно доводит гейм до победы Павлюченкова. 0:3! Теперь надо держать преимущество!

16:56

Не приняла чешка подачу. 40:15.

16:56

В сетку бьет Настя. 30:15.

16:55

Чаще стала ошибаться чешка, возможно, подустала. 30:0 россиянка ведет на своей подаче.

16:53

Упорный гейм получился, зацепилась Настя, довела до счета 0:40, затем Крейчикова два мяча отыграла, но россиянка все-таки довела до брейка! 0:2!

16:51

Ошибается Крейчикова на втором ударе. 0:15.

16:49

И снова Барбора не приняла подачу. 0:1 во втором сете! было волнительно, но Настя удержала свою подачу.

16:48

В аут с приема отправляет мяч чешка. Больше.

16:48

Упирается Павлюченкова, хорошая атака проходит. 40:40.

16:47

Чешка проатаковала по диагонали прямо с приема. 30:40. Брейк-поинт.

16:46

А теперь ошибается Крейчикова. 30:30.

16:45

Ошибается при ударе с задней линии Павлюченкова. 15:30.

16:45

А теперь Настя отличным укороченным ударом забирает очко. 15:15.

16:44

Ошибается на подаче Павлюченкова. 0:15.

16:41

Ошибается Настя. А у Барборры проходит одна атака, затем вторая. Отлично она отыграла первый сет. 6:1!

16:40

А вот теперь у Крейчиковой проходит подача. 15:30.

16:39

Настя принимает подачу навылет. А затем чешка допускает двойную на подаче. 0:30.

16:37

Очередная двойная у Павлюченковой — Крейчикова берет очередной гейм. 5:1. И чешка будет подавать на сет.

16:37

Сначала тройной брейк-поинт заработала чешка, но затем пробила в аут — 15:40.

16:36

Две подряд необязательные ошибки Насти — 0:30.

16:34

Сумела собраться чешка и провела две мощные атаки. В первом случае отлично попав с задней линии. 4:1.

16:32

На своей подаче чешка начинает ошибаться. Атакует и не попадает в корт уже второй раз. 30:30.

16:31

И после этого Настя бьет два раза неточно. Отдает свой гейм россиянка, 3:1.

16:30

Еще одна хорошая атака Насти — 40:40.

16:29

Анастасия отлично укорачивает мяч и чешка не успевает. 30:40.

16:28

Хороший обводящий удар от чешки — 15:40.

16:27

Удачная подача у Насти проходит, но в следующем розыгрыше чешки принимает навылет. 15:30.

16:26

Отлично погоняла чешка Павлюченкову по корту и красиво атаку завершила! 0:15.

16:23

Все, гейм завершен. На этот раз Крейчикова берет свою подачу уверенно. 2:1.

16:22

Хороший обводящий удар от чешки, но затем она ошибается. 40:30.

16:22

Обмен ударами навылет, а затем Настя попадает в сетку. 30:15.

16:19

Обратный брейк делает Крейчикова. 1:1.

16:18

Ошибается Павлюченкова, а затем Крейчикова проводит хорошую атаку. Меньше.

16:17

Не приняла Крейчикова подачу. Больше.

16:16

Очень хорошо Настя подрезает мяч и соперницы не успевает на отскок. 40:40.

16:15

Цепляется теперь чешка на чужой подачи, очень упорный гейм идет. 30:40.

16:13

Вторая двойная на подаче и гейм за Настей! Сразу же берет она чужую подачу. 0:1!

16:12

И очень неудачно подает. Вернее, отлично начинает Павлюченкова! 0:40.

16:10

Первой подает Крейчикова.

16:10

Поехали! Матч начался.

16:05

Ранее между собой теннисистки не играли.

16:00

Спортсменки уже на корте, идет разминка. Скоро начинаем.

15:55

Барбора Крейчикова тоже оказалась в финале не просто так.

В первом раунде она одолела свою более известную соотечественницу Кристину Плишкову, во втором — россиянку Екатерину Александрову, в третьем — мощную украинку Элину Свитолину, которая была третьей ракеткой мира и выиграла 17 турниров WTA, а в четвертом — американку Слоан Стивенс, ранее побеждавшую на US Open.

В четвертьфинале Крейчикова справилась с еще одной талантливой представительницей США — 17-летней Кори Гауфф, а в полуфинале не без труда победила греческую теннисистку Марию Саккари (7:5: 4:6, 9:7).

В общем, Павлюченкова и Крейчикова точно стоят друг друга. Нас ждет очень интересный финал.

15:50

На пути к этому финалу Павлюченкова расправилась не только с малоизвестной Кристиной Макхэйл (США) и австралийкой Айлой Томлянович, но и с такими мощными соперницами, как четвертая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия), бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Белоруссия), Елена Рыбакина (Казахстан), которая поразила всех экспертов, выбив ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5).

После побед над такими теннисистками Павлюченкова играючи разделалась в полуфинале с Тамарой Зиданшек из Словении, которая добралась до этой стадии по более легкой сетке турнира. Россиянка обыграла ее в двух сетах — 7:5, 6:3.

15:45

Павлюченкова проводит на данный момент свой лучший период в карьере. Ранее она никогда не выходила в финал «Ролан Гаррос» и вообще является первой российской теннисисткой за пять лет, которой удалось пробиться в решающую стадию на каком-либо турнире «Большого шлема».

В последний раз это достижение покорялось Марии Шараповой еще в 2015 году, когда она играла в финале Australian Open против американки Серены Уильямс и уступила со счетом 6:3, 7:6. Будем надеяться, что Павлюченкова сегодня не уступит!

15:35

Матч начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

15:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции финала «Ролан Гаррос», где за трофей бьются россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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