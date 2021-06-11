Совершить чудо не удалось: Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

На пути к этому финалу Павлюченкова расправилась не только с малоизвестной Кристиной Макхэйл (США) и австралийкой Айлой Томлянович, но и с такими мощными соперницами, как четвертая ракетка мира Арина Соболенко (Белоруссия), бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Белоруссия), Елена Рыбакина (Казахстан), которая поразила всех экспертов, выбив ранее Серену Уильямс в двух сетах (6:3, 7:5).

После побед над такими теннисистками Павлюченкова играючи разделалась в полуфинале с Тамарой Зиданшек из Словении, которая добралась до этой стадии по более легкой сетке турнира. Россиянка обыграла ее в двух сетах — 7:5, 6:3.