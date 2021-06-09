10 лет без футбола: арбитра Лапочкина наказали за договорной матч

Российский арбитр Сергей Лапочкин решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранен от футбольной деятельности на десять лет. Об этом рассказал глава председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

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Причиной бана послужила работа судьи на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо» 26 июля 2018 года. Лапочкин не сообщил вовремя о том, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча, установили в УЕФА.

Союз подтвердил информацию о дисквалификации и отметил, что запрос на запрет работы Лапочкина также будет направлен в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В апреле стало известно, что Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, срок его дисквалификации отсчитывался с 25 марта. Тогда это решение было принято из-за возможного нарушения статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) Дисциплинарного регламента УЕФА. Пункт 2А 11 статьи затрагивает участие или попытки участия в мошенничестве. Пункт 2А 12 статьи говорит об оказании незаконного влияния на ход и/или результат матча. Пункт 2D 12 статьи подразумевает под собой не извещение УЕФА о случаях давления на арбитра.

Матч между «Вентспилсом» и «Бордо» завершился со счетом 1:0 в пользу французского клуба, который по сумме двух поединков прошел дальше.

По итогам расследования УЕФА латвийский клуб был отстранен на семь лет, президент команды Адлан Шишханов получил пожизненную дисквалификацию, а менеджер команды – бан на четыре года.

Сам Лапочкин заявил, что намерен обжаловать это решение, а также отметил, что умышленно регламент УЕФА не нарушал.

«Сегодня я получил решение Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, по которому мне запрещено до марта 2031 года заниматься судейской деятельностью. Я сейчас жду все документы, буду вести консультации с РФС по поводу возможности обжалования этого решения. Никаких умышленных действий по нарушению регламентов я не совершал», — приводит слова арбитра Sport24.

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев заявил «Газете.Ru», что в деле арбитра все не так просто. Санкция УЕФА слишком серьезна только для не сообщения о том, что на судью выходили с целью организации договорного матча. Юрист отметил, что Лапочкину вменяется не только 12-я статья Кодекса (о не сообщении), но и куда более серьезная – 11-я, согласно которой судья не просто не сообщил о том, что на него пытались влиять, а также сам предпринимал некие действия, чтобы изменить исход матча.

«Что-то там действительно было, и это видно из санкции. Клубу дали семь лет, который на судью выходил, менеджеру – четыре, а судье за не сообщение десять лет. Что-то здесь не то. Поэтому, не зная материалов дела, сложно давать какую-то оценку, но, скорее всего, в переписке, про которую говорят в прессе, было что-то еще более серьезное, чем не сообщение Лапочкиным о том, что на него вышли», — подчеркнул юрист.

Федореев считает логичным решением Лапочкина оспорить решение УЕФА. Для начала арбитр должен обратиться в апелляционный комитет союза, затем, если его заявление будет отклонено, имеет право пойти в Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению юриста, если бы судье вменялось только не сообщение, то Лапочкин имел бы реальные шансы уменьшить срок своей дисквалификации.

«Но вот при том, что ему вменяются действия его лично, направленные на изменение результата матча, УЕФА, скорее всего, принял довольно логичное решение. Лапочкину с учетом тяжести предъявленных обвинений будет довольно сложно оспорить это», — заключил он.

По мнению Федореева, на карьере арбитра Лапочкин может поставить крест. Дисквалификация на десять лет распространяется на все турниры под эгидой УЕФА, также существует вероятность, что свой бан наложит и ФИФА. После такого отстранения обычно о дальнейшей карьере и возвращении в большой спорт речи не идет. Юрист подчеркнул, что Лапочкин сможет работать на матчах любительских лиг, чтобы заработать на жизнь, но на международной арене на него уже будут смотреть совсем по-другому, нежели смотрели до дисквалификации.

Лапочкин по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял третье место в рейтинге, который был опубликован Российским футбольным союзом (РФС).