Мейвезер даже не напрягался: Флойд не стал нокаутировать Логана Пола

Много можно размышлять о том, что поединок для Флойда провальный, если не завершился нокаутом за несколько минут. В этом плане надо понимать несколько моментов.

Во-первых, будь Логан Пол меньше, то наверняка так бы и случилось. Во-вторых, в выставочных боях не принято рубить соперника сразу: все-таки на первое место здесь встают продажи трансляций. Помнится, что с Макгрегором у Флойда была такая же ситуация. Сегодня Мейвезер, объективно смотря на ситуацию, вообще не напрягался и поднял свои очередные $100 млн.