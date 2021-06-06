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Мейвезер даже не напрягался: Флойд не стал нокаутировать Логана Пола

Мейвезер не сумел нокаутировать блогера Логана Пола

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Момент боя Флойд Мейвезер — Логан Пол Момент боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Момент боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Момент боя Флойд Мейвезер — Логан Пол

Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTS
Видео по теме
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер в выставочном поединке встречался со звездой YouTube Логаном Полом. Восьмираундовый бой закончился тем, что соперники не сумели выявить победителя, несмотря на существенное превосходство Мейвезера. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события, проходившего в Майами.
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Трансляция
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07:00

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

06:55

В сети вовсю острят, как можно в двух словах описать бой Логана и Флойда. Объятий было действительно многовато.

06:50

Красноречивая статистика боя:

06:45

Много можно размышлять о том, что поединок для Флойда провальный, если не завершился нокаутом за несколько минут. В этом плане надо понимать несколько моментов.

Во-первых, будь Логан Пол меньше, то наверняка так бы и случилось. Во-вторых, в выставочных боях не принято рубить соперника сразу: все-таки на первое место здесь встают продажи трансляций. Помнится, что с Макгрегором у Флойда была такая же ситуация. Сегодня Мейвезер, объективно смотря на ситуацию, вообще не напрягался и поднял свои очередные $100 млн.

06:40

Сомнений в том, что Логан Пол еще появится на ринге, практически нет. Но соперника, конечно, надо выбирать хотя бы себе под габариты, чтобы не было такого издевательства над боксом, как сегодня. Мейвезер в феноменальной форме для своих 44 лет, даже не запыхался, однако доставать ему тяжело таких высоких и больших соперников. Собственно, такого явления в профессиональном боксе быть и не может.

06:35

Победителя объявлять, напомним, не будут. То есть однозначно победить можно было только досрочно. Флойд вообще ни капли не расстроился, спокойно бродит по своему углу и смеется — пусть и без нокаута, но потренировался и развлекся он отлично сегодня. Логан Пол, кажется, просто счастлив, что выжил. Справедливости ради, действительно стоит похвалить блогера, что не упал он и не сдался, когда провалился в яму.

06:33

Все. Заканчивается это мучение для боксеров, для зрителей и всех причастных. Нокаута так и не произошло.

06:33

Логан замедляется и призывает Флойда послушать трибуны, которые свистят. Издевается блогер.

06:30

Заключительный раунд. Большая интрига, пойдет ли Флойд за нокаутом.

06:28

Логан постоянно держит Флойда и этим раздражает его. Рефери регулярно вмешиваться должен, чтобы объяснять Полу правила. Грязный, неприятный бокс показывает Пол. Если это вообще можно назвать боксом, конечно.

06:25

Нет сомнений, что, если бы не такая разница в габаритах, Логан бы уже вытирал лицом канвас. Втыкает его Флойд, но буквально сантиметров не хватает, чтобы со всей силы достать Пола. Блогеру от этого вряд ли легче: вяжет в клинче Мейвезера, не поднимает руки и, кажется, даже не сжимает перчатки до конца.

06:21

Флойд на 15 см ниже, но Логан все равно оказывается у него под перчатками. Очень пассивен блогер, углу Пола приходится практически реанимировать его.

06:17

Задышал и встал Логан, а против Флойда это недопустимо. Сближается максимально Мейвезер, бьет по корпусу и ждет, когда сможет козырнуть своим левым боковым.

06:14

Вот и поплыл Логан Пол. Совсем он не знает, что делать в ближнем бою, и пропускает в итоге два в голову и один в расслабленный корпус. Повело блогера. Мейвезер издевательски улыбается — все он понимает.

06:10

Ничего не произошло за эти два раунда. Логан ищет возможность, а Флойд, видимо, ждет, пока тот устанет. Держит интригу Мейвезер.

06:08

Логан даже руки не поднимает — Флойд пока вообще не боксирует и ничем не угрожает Полу. Да и достать Мейвезеру высокого Пола, честно говоря, тяжеловато.

06:05

В последние секунды раунда Логан окончательно осмелел и полетел рубиться, нанеся какое-то невероятное количество ударов. Ирония в том, что ни один из них не принес урона Флойду, все ушло в блок.

06:05

Первым номером работает Логан, хотя Флойд к этому готов — бегает от Пола и выматывает его. А у блогера не получается совсем доставаться ударами Мейвезера, слишком быстрый бывший чемпион. Флойд же пока присматривается, заманивает соперника.

06:00

Поехали! Восемь раунд по три минуты.

05:55

Флойд тоже на месте. Буквально уничтожил Логана по части перфоманса во время выхода на ринге — опыт все-таки.

05:50

А вот и Логан Пол появляется в ринге. Весь в желтом и уверенный в себе.

05:45

Флойд Мейвезер в 44 года в феноменальной форме, и за мотивацию поддерживать ее остается лишь поаплодировать американцу. Так или иначе, не будем забывать, что последний профессиональный бой Флойд проводил в августе 2017-го, когда вынес Конора Макгрегора тоже во много показательном поединке, но все-таки официальном. В 2018-м Мейвезер провел выставочный бой в Японии с местной звездой, тоже закончившийся доминирующей победой Флойда.

«Черт возьми, у этого парня нет шансов. Не важно, где я тренируюсь, потому что итог будет всегда тот же. Меня невозможно побить. Я – Флойд. Пол – ютубер. Логан тяжело работает, он как русский в «Рокки-4». Продолжай тренироваться как Иван Драго, это не поможет. Я совершенно не волнуюсь», — говорил Мейвезер.

05:40

«Я собираюсь нокаутировать его и стать величайшим боксером на планете. Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг. Он действительно думает, что я всего лишь ютубер. Он действительно думает, что я фейковый боец. Думаю, что недооценка причинит Флойду боль», – говорил Логан Пол в преддверии боя.

05:35

Подробнее о том, как делали бой Флойда и Пола, читайте в нашем материале.

05:30

Пока главные участники ивента готовятся к выходу на ринг, просто напомним, что Логан Пол — не просто блогер-пранкер на хайпе, который с пустого места решил взять и подраться с Мейвезером. Он вместе с братом с детства довольно серьезно увлекаются боксом и тренируются, так что определенные навыки у Логана все-таки есть. Впрочем, шансов на победу над Флойдом от этого едва ли больше у Пола, но и совсем недооценивать его не стоит.

05:25

Итак, завершился бой андеркарда между опытным Баду Джейком и Дарвином Колиной. Трижды Колина побывал в нокдауне, сняли с него несколько очков и, судя по всему, на его счету ни одного серьезного попадания. Слишком большая разница в классе, несмотря на 15 побед в 15 предыдущих боях Дарвина. Мастер-класс от Баду. А теперь ждем на ринге Флойда и Логана Пола.

05:15

Главной поддержкой Логана сегодня будет его младший брат Джейк Пол, который недавно размазал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена и сейчас готовится к поединку с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Последнему, кстати, помогает готовиться сам Мейвезер, поскольку Пол-младший, в отличие от старшего брата, куда более конкурентоспособный и одаренный.

После боя с Логаном Флойд рассчитывает, что подерется как раз с Джейком.

05:05

Что касается главной цели события, то Мейвезер гарантированно получит $10 млн, а Пол — $250 тыс. Тем не менее окончательная сумма будет известна только после подсчета PPV (Логан обещает, что бой станет самым продаваемым в истории). Учитывая популярность боксеров в социальных сетях, эксперты предлагают, что Флойд в итоге может поднять не менее $100 млн, а гонорар Пола составит $25 млн. Это больше похоже на правду.

04:55

Правда, разница в габаритах Флойда не пугает, тогда как Логан надеется разве что на лакипанч. Мейвезер же признавался, что у него нет никакой стратегии на бой, а в своей победе он и так уверен. У Пола, напомним, на профессиональном уровне лишь один поединок, в котором он проиграл тоже блогеру-ютуберу. Флойд — непобежденный с рекордом 50-0.

04:50

Поговорим немного о главном событии вечера. Формат поединка между Флойдом и Логаном Полом будет восьмираундовым по три минуты, боковые судьи присутствовать не будут, то есть победителя боя не объявят. Боксировать спортсмены будут в 12-унцивых перчатках (Мейвезер вообще хотел 8-унцевые), нокдауны и нокауты разрешены.

У Логана Пола фантастическое преимущество по итогам церемонии взвешивания: он на 15 кг весит больше Мейвезера и на 15 см выше его.

04:45

Так, а вот и первая сенсация турнира. Бывший чемпион мира Джаррет Херд раздельным решением и с нокдауном уступил Луису Ариасу, который в свою очередь в последний раз побеждал почти ровно три года назад. Шикарную зарубу устроили боксеры.

04:25

Иностранно язычные зрители жалуются на сбои трансляции из-за дождя, которая, на минуточку, стоит $50. Хорошо, что в России ее можно посмотреть бесплатно.

04:20

А арену Hard Rock Stadium тем временем залило — в Майами пошел ливень. Отчаянно пытаются привести в порядок канвас организаторы.

04:10

В Майами, где проходит сегодняшний ивент, вовсю идут бои основного карда. Перед началом главного поединка должны подраться:

Чад Джонсон — Брайан Максвелл

Джаррет Херд — Луис Ариас

Баду Джек — Дарвин Колина

04:05

Бой начнется не ранее 4.00 по московскому времени.

04:00

Доброе утро! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции выставочного боя между самым богатым спортсменом прошлого десятилетия Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

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