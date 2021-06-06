Легкие деньги для Флойда: Мейвезер подерется со звездой YouTube

Показательные бои с недавних пор стали значимым инструментом заработка для неактивных спортсменов. Бывший чемпион мира, непобежденный Флойд Мейвезер, чье состояние оценивается $1,2 млрд, уже давно закончил с профессиональным боксом и наслаждается роскошной жизнью, но отказаться от своего статуса человека, делающего деньги из воздуха, пока не готов.

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Идея проведения поединка с популярным блогером Логаном Полом пришла, грубо говоря, из ниоткуда. В конце прошлого года пранкер разговаривал со своим менеджером, который спросил у него, не хочет ли он подраться с Мейвезером. Тогда Логан не воспринял это всерьез, но вскоре агент принес ему контракт на подпись. Изначально бой должен был состояться в феврале в Японии, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки был перенесен. На июнь, на территорию США.

Флойда долго уговаривать не пришлось — легендарный боксер придерживается концепции «я закончил с боксом, но не закончил делать деньги». И сам этого не скрывает.

«Я могу драться с бойцом прямо сейчас и я могу гарантировать себе $35 млн. В конечном итоге я, вероятно, смогу заработать $50 млн на обычном бою. Или я с Логаном Полом могу развлечься, повеселиться и заработать $100 млн или больше. Я предпочитаю развлекаться и получать удовольствие», — говорил Мейвезер.

За официальным объявлением поединка последовала пиар-раскрутка. Пол оказался в этом смысле перспективен, как и предполагали промоутеры и телевизионщики. Своим трэштоком Логан якобы взбесил своего будущего соперника так, что позже был вынужден усиливать охрану, поскольку опасался угроз Мейвезера. Для организаторов такое развитие событий — большая роскошь. Очевидно, что от слов к действиями Флойд переходить не собирался, но даже простые слова бывшего чемпиона мира имеют серьезный вес и влияют на хайп вокруг боя.

Как рассказывал блогер несколько месяцев назад, уже только по предварительным продажам PPV для него было очевидно, что бой с Мейвезером побьет все рекорды.

Что касается спортивной составляющей, которой, разумеется, не так много в самой идее поединка боксера уровня Мейвезера и любителя Пола, то Флойд выходит значительным фаворитом. У Логана, пусть он на голову выше и на 15 кг тяжелее, всего один бой на профессиональном уровне и поражение. В этом плане его младший брат Джейк, который вынес экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена и сейчас готовится к бою с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли (и является в нем фаворитом), смотрится интереснее. Даже Мейвезер выражал уверенность, что после Логана встретится с Джейком. Сейчас же у Флойда, о чем он говорил в преддверии поединка, нет никакой стратегии на бой с Логаном: он просто тренируется и уверен, что сможет сделать 7 июня «худшим днем в жизни Пола».

«Черт возьми, у этого парня нет шансов. Не имеет значения, где я тренируюсь, потому что итог будет всегда тот же. Меня невозможно побить. Я – Флойд. Я зарабатываю больше всех, потому что надираю задницы и избиваю самые большие имена в боксе. И мы говорим о реальных бойцах. Пол – ютубер. Логан тяжело работает, он как русский в «Рокки-4». Продолжай тренироваться как Иван Драго, это не поможет. Я совершенно не волнуюсь», — пояснял Мейвезер.

Доля смысла в этом действительно есть. Помнится, как в 2018-м Мейвезер проводил выставочный бой в Японии с местной звездой Теншиной Насукавой, который, между прочим, как спортсмен-профессионал реализовался куда успешнее, чем Логан Пол, и меньше чем за один раунд разбил японского проспекта, при этом особо не напрягаясь.

Идеальным вариантом для Мейвезера станет повторение успеха уровня боя с Конором Макгрегором четырехлетней давности, когда американец заработал больше $100 млн. Логан Пол, пусть и популярная личность в интернете, но до уровня ирландца не дотягивает, и его обещания про самый продаваемый бой в истории смотрятся не слишком серьезно. В любом случае, Пол, как и Мейвезер, получит серьезную прибыль — его гарантированный гонорар составит $250 тыс. (сумма существенно возрастет после подсчета PPV), Флойд получит минимум $10 млн. А в этом и есть главная цель поединка.

«Мы с братом несем новый свет и новую волну. Это боксерская культура YouTube-знаменитостей, мы ведем за собой подписчиков из Instagram и отовсюду. Это все новые люди, они хотят платить за бои, которых ранее не было бы», — объяснял их позицию Джейк Пол.

Бой Мейвезера и Логана Пола состоится 7 июня не ранее 4.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.