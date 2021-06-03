«Мы сделаем его жизнь жалкой»: игрок «Виннипега» отправил соперника в больницу

«Виннипег» — «Монреаль» — 3:5 (счет в серии 0-1)

В четвертьфинале обе команды, объективно говоря, никто не ожидал увидеть, но «Джетс» всухую забрали серию со звездным «Эдмонтоном», а «Канадиенс» чудом сначала отыгрались, а затем забрали победу у «Торонто». Это противостояние в 1/4 вряд ли можно назвать интригующим, однако первый матч серии обернулся не только неожиданным результатом, но и большим скандалом.

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Счет был открыт уже на третьей минуте игры. 20-летний Еспери Котканиеми, как раз ставший героем одного из матчей с «Торонто», удачно подставил клюшку на пятаке после броска Джеффа Питри от синей линии. Это четвертый гол финна в нынешнем плей-офф. На то, чтобы увеличить преимущество, «Хабс» потребовалось меньше двух минут — Эрик Стаал в касание замкнул передачу Кори Перри, которого в свою очередь очень жестко приняли у ворот игроки «Джетс». Вскоре «Канадиенс» получили большинство, но в итоге оно обернулось голом хозяев в исполнении Адама Лаури после ошибки Эрика Густафссона.

До конца периода, впрочем, Ник Судзуки забросил классную шайбу и позволил «Монреалю» снова вести в два гола. Момент с его участием имеет все шансы войти в хайлайты недели:

Второй отрезок матча обошелся без голов, а вот за десять минут до финальной сирены «Джетс» отыграли одну шайбу усилиями Дерека Форборта — снова после потери хоккеистов «Канадиенс» в своей зоне. «Виннипег» должен был быть на подъеме, если бы не удаление Джоша Моррисси, реализованное впоследствии сыгравшим первым на добивании Бренданом Галлахером. За две минуты до конца хозяевам ничего не оставалось, кроме как снимать вратаря. С шестым полевым в составе «Джетс» сократили отставание до минимума — отличился Кайл Коннор.

А вот за секунды до сирены, когда «Виннипег» вновь играл вшестером, случился самый неприятный эпизод встречи, который наверняка еще долго будут обсуждать в ближайшем будущем. Джейк Эванс занес уже в пустые ворота шайбу, не отставлявшую шансов «Джетс» на хотя бы овертайм, после чего его впечатал в лед Марк Шайфли. Канадец получил матч-штраф с перспективами длительной дисквалификации, а вот потерявшего сознание Эванса увозили на каталке.

«Это был грязный удар. Но лига должна заняться рассмотрением этого момента. Если Шайфли вернется в серию, мы сделаем его жизнь жалкой», — пообещал защитник «Канадиенс» Джоэль Эдмундсона.

С положительной стороны проявил себя лишь форвард «Виннипега» Николай Элерс, закрывший Эванса от потенциального падения на него кучу хоккеистов. От поездки в больницу Эванса, так или иначе, это не оградило. А вот Шайфли от дисквалификации теперь вряд ли что-то спасет. Учитывая настроения игроков «Монреаля», может, это даже к лучшему.

«Это было ужасно, и лига рассмотрит этот вопрос. Я уверен в этом», — сказал главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм.

«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 ОТ (счет в серии 2-0)

Куда спокойнее и более ожидаемо завершилась вторая игра серии между «Эвеланш» и «Голден Найтс».

В первой игре «лавины» нанесли сокрушительное поражение «Вегасу» со счетом 7:1. «Колорадо» в настоящий момент считается сильнейшей командой НХЛ и называется главным фаворитом Кубка Стэнли. Российские болельщики даже шутили: хорошо, что на «Эвеланш» вышли именно «золотые рыцари», а не проигравшая им серию «Миннесота», за которую выступает Кирилл Капризов.

Подопечные Джареда Беднара быстро открыли счет: Самуэль Жирар выдал передачу невероятной красоты со своей половины льда на Брэндона Саада, вышедшего один на один. Как и гол Судзуки, это один из ярчайших моментов игрового дня за океаном:

Okay but did you see the sneaky Saad move there



BRILLIANT#GoAvsGo pic.twitter.com/VYhYn9C33N — p - Colorado Avalanche (@Avalanche) June 3, 2021

Алекс Ньюхук вскоре оставил «Колорадо» в меньшинстве, и Алек Мартинес равновесие на табло восстановил. Правда, радоваться «Вегасу» долго не пришлось, поскольку под конец периода Джонатан Маршессо заработал удаление, а Тайсон Джост его реализовал. Во втором периоде Райлли Смит снова сделал ничью, и, несмотря на очевидно преимущество «лавин», матч перешел в овертайм. Там «Эвеланш» потребовалось чуть более двух минут, чтобы забросить победную шайбу, играя в большинстве (решающее удаление рулевой «Голден Найтс» Питер Дебур позднее назовет «дешевым»), — забил Микко Рантанен, который, между прочим, набирает очки в каждой встрече плей-офф.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 15:09 игрового времени и результативными действиями не отметился. На его счету три очка в Кубке Стэнли.