Стена и рекордсмен: Василевский опять остановил «Каролину»

»Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2 (счет в серии — 1-2)

Серия «Каролины» и «Тампы» во втором раунде остается одной из самых ярких, захватывающих и равных в Кубке Стэнли-2021. Действующий чемпион, использовавший «чит-код» в виде выведения из-за травмы из-под потолка зарплат контракта Никиты Кучерова и усилившийся вернувшимся российским нападающим в плей-офф, против реактивной и голодной команды Рода Бриндамора, сумевшей оставить всех, включая «молнию», позади в Центральном дивизионе в регулярном чемпионате. И оставить, надо сказать, полностью по делу.

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В первом матче зрители увидели шикарную борьбу, в которой задор и напор «Харрикейнз», усиливаемые ревущими трибунами, разбились о феноменальную игру на последнем рубеже Андрея Василевского.

Во втором поединке серии, на той же арене в Роли, сюжет был похожим и где-то даже гипертрофированным, по сравнению с первой встречей.

Первый период прошел в целом в равной борьбе, хотя территория сразу же отошла под контроль хозяев льда. Но поначалу «Тампа» еще могла отвечать своими отрезками с владением шайбы и давлением.

Кроме того, в своей зоне подопечные Купера действовали с не меньшей энергией, чем соперники в чужой. В итоге в стартовом отрезке на восемь бросков «ураганов» гости ответили шестью своими, но, хотя Алексу Недельковичу тоже пару раз пришлось выручить, по качеству остроты Василевскому пришлось куда сложнее.

А дальше игровой перевес «Каролины» только увеличивался. Даже в сильнейшей лиге мира мало кто может конкурировать с командой Бриндамора по чистой скорости и по скорости игры.

Но штука в том, что «Тампа» и не пыталась соревноваться с соперником в этом. Хоккеисты «Лайтнинг» сосредоточились на том, чтобы успевать при любых раскладах на льду выстраивать редуты в своей зоне и не давать там чистого льда атаке хозяев, в остальном полагаясь на Василевского.

Ну а в атаке такой коллектив, как у действующих обладателей Кубка Стэнли, в любом случае находит свои моменты. И реализует шансы.

На восьмой минуте второго периода «Лайтнинг» расставилась в позиционной атаке в чужой зоне, и Алекс Киллорн, прокатившись от борта в центр по синей линии бросил издали с кистей по воротам.

В данном случае давление, которое оказывал на него Теуво Терявяйнен сыграло только на руку форварду «Тампы» — финский форвард выступил дополнительной преградой для обзора Недельковича. Ну а основной стали Энтони Сирелли и его опекун, расположившиеся по центру на ползоны. В общем, голкипер «Кейнс» ничего не видел, а потому и пропустил в ближний угол, по уму перемещаясь от левой штанги к правой — дальней.

Это был один из всего лишь пяти бросков в створ ворот Недельковича в этом отрезке, в то время как хозяева атаковали Василевского аж 13 раз, но российский голкипер справился со всеми угрозами, включая выкат из-за ворот своего соотечественника Андрея Свечникова.

Однако сказать, что хозяева «возили» «Тампу», нельзя. Команда Купера атаковала редко, но очень акцентированно и опасно. Например, Киллорн вывел Никиту Кучерова на чистое рандеву с Недельковичем, но голкипер успел сомкнуть щитки и не пустил шайбу между ними.

Ну а атаковавший с дальнего пятака по центру вообще по чистому льду защитник Ян Рутта, прицелившись, кистевым броском запустил шайбу над плечом вратарю «ураганов», но попал в перекладину.

Характер игры, учитывая счет, не изменился и в заключительной 20-минутке. В самом ее начале гости не без труда выстояли в меньшинстве, а затем, на девятой минуте, Виктор Хедман из своей зоны заправил передачу на Энтони Сирелли, который остался один в один против Брэди Шея, не без элемента везения обыграл защитника и с бэкхенда бросил Недельковичу под блин — за воротами «Каролины» во второй раз в матче загорелся красный свет.

Дальше был настоящий штурм. Для понимания, по броскам в третьем периоде перевес хозяев был и вовсе подавляющий: 13-4. Но забросить они смогли, лишь когда Неделькович уступил место на льду шестому полевому игроку.

Терявяйнен и Себастьян Ахо у лицевого борта смогли протолкнуть шайбу за ворота Джоррдану Стаалу, а капитан выложил на пятак, откуда проведший очень яркий матч Свечников в касание все же прошил Василевского.

Играть оставалось еще 90 секунд, и это были самые сложные для гостей полторы минуты в матче. «Каролина» очень активно давила, а лучшие шансы имели подправлявший бросок из левого круга Стаал и атаковавший в самом конце после вбрасывания Свечников. Но все разбилось о Василевского, вставшего в очередной раз настоящей стеной.

Российский голкипер отразил 31 бросок и стал первой звездой встречи. Эта победа стала для него 39-й в карьере в плей-офф, благодаря чему он сравнялся с рекордсменом среди вратарей-соотечественников Николаем Хабибулиным, другой легендой «Лайтнинг».

Кроме того, Василевский стал третьим вратарем в клубной истории, кому удалось в трех подряд матчах Кубка Стэнли пропустить не более одной шайбы. По этому показателю он встал в один ряд с тем же Хабибулиным и Беном Бишопом.

Сделавший свой десятый голевой пас в нынешнем розыгрыше защитник Виктор Хедман, MVP прошлого розыгрыша, стал седьмым защитником в истории НХЛ, кто добился такого показателя за восемь матчей плей-офф.

Ну а главные цифры такие: команды, начинавшие серию с двух побед, выигрывали ее в 86,7% случаев, включая все четыре в этом году. «Тампа-Бэй» выиграла все предыдущие семь серий плей-офф, когда вела по их ходу со счетом 2-0.

«Каролина» в домашней части противостояния перебросала соперника со счетом 70-45, но, дважды разбившись о Василевского, уступила в обеих встречах с одинаковым счетом. Теперь серия переезжает на Amalie Arena, и «ураганов» хочется пожалеть: по игре они точно не заслуживали такого результата.