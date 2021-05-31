«Лучший вратарь в мире»: Василевский остановил «Каролину»

»Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 0:1 (счет в серии — 0-1)

Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги получился необычным и странным. 56 матчей вместо 82-х, игра исключительно внутри дивизионов, большей частью пустые трибуны и все остальные коронавирусные ограничения...

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Многим происходящее в регулярном чемпионате сильнейшей лиги мира не очень нравилось, и даже значительная часть болельщиков команд-участниц считала все это скучным и где-то даже бессмысленным.

Но, честное слово, ради того, что мы сейчас видим в плей-офф, ради таких матчей, как первая игра серии «Каролина» — «Тампа-Бэй», потерпеть стоило.

Дело, конечно, не только в самом хоккее и важности сражений на выживание. Настоящую атмосферу Кубка Стэнли придали фанаты, которых в городах США уже вовсю пускают на трибуны. в Каролине и Тампе как раз ограничения сняты почти полностью, а потому зрители на трибунах обеспечивают фантастическую атмосферу.

И хоккеисты откликаются, выдавая на льду битву на каждом участке площадки, а в случае с этими командами речь идет еще и о очень высоком классе как отдельных игроков, так и в целом хоккея, показываемого что «ураганами», что «молнией».

В общем, серию «Каролины» с «Тампой» ждали изначально, и она с первой же игры дала повод предполагать, что нас ждет одно из лучших противостояний не только нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, но, может быть, даже последних лет пяти-десяти.

Соперники провели встречу на максимальных скоростях с запредельным количеством единоборств, в том числе и силовых. И хотя градус напряжения был очень высок все два с лишним часа, что продолжалось действо, через край эмоции не перехлестывали и в грубость не прекращались.

Тем не менее удалений хватало. Например, в первом периоде «Лайтнинг» сначала нарушила правила смены состава, оказавшись на льду вшестером, а затем Никита Кучеров отправился в штраф-бокс за подножку против Себастьяна Ахо, но «Харрикейнз» обе попытки не использовали.

Уже в первой 20-минутке соперники на двоих настреляли 27 бросков в створ (15-12 в пользу хозяев), но Алекс Неделькович и Андрей Василевский держали свои ворота на замке.

А вот стоило Броку Макгинну не по правилам атаковать во втором отрезке Михаила Сергачева, как «Тампа» свой шанс в большинстве использовала идеально.

Уже на второй минуте игры с численным преимуществом подопечные Джона Купера расположились в чужой зоне, Никита Кучеров от левого борта доставил на синюю линию шайбу Виктору Хедману, который перевел скорее передачей чем броском диск на пятак.

Ну а там продравшийся на пятак между двумя защитниками «Каролины» Брэйден Пойнт сделал свое дело, подставив клюшку и направив снаряд между щитками попытавшегося переместиться Недельковича.

Это было первое большинство «Лайтнинг» в матче из трех, но при этом гол Пойнта оказался единственным броском гостей в створ при численном преимуществе.

«Мы знаем, что у них чуть больше агрессии, чем у нас, но мы должны справляться с этим. Когда у нас получается, мы видим, что дела идут хорошо», — сказал после матча Хедман.

«Ураганы» действительно оправдывали свое название, создав у ворот Василевского большое количество моментов. Да и в большинстве они за матч поиграли пять раз (Кучеров, например, заработал еще один малый штраф), но, несмотря на все давление, пробить в неравных составах Василевского долго никак не могли.

Тут надо отметить и игру гостей при обороне своих ворот, потому что за эти десять минут в меньшинстве они позволили шайбе дойти до Василевского только семь раз.

Давление со стороны «Каролины» было очень серьезным. Голкипер «молнии» совершил очень много спасений экстра-уровня. Отличный шанс в конце второго периода был у Андрея Свечникова, но, выскочив на рандеву со своим соотечественником форвард «Харрикейнз» пустил шайбу мимо дальнего угла, не сумев на скорости поднять диск со льда.

И все же равновесие в счете хозяевам восстановить удалось, и сделали они это при численном преимуществе, перешедшем с последних секунд второго периода в третий.

Свечников передал от левого борта передачу Джейку Бину, а защитник-новичок, проводивший свой седьмой матч в плей-офф за карьеру, набрал свое первое очко, могучим щелчком прошив ближнюю девятку ворот.

Правда, чтобы заставить Василевского капитулировать, потребовалось полностью перекрыть ему обзор. «Экран» перед голкипером сделал начавший голевую комбинацию Яспер Фаст, но мешал россиянину и один из собственных хоккеистов Энтони Сирелли, пытавшийся заблокировать выстрел.

Заполненные на разрешенные 80% трибуны встретили гол своих любимцев настоящим взрывом радости, и команда Рода Бриндамора еще активнее бросилась в атаку.

Но дожать «Тампу» не так-то просто. Действующие чемпионы и сами смогли создать несколько хороших моментов, а на 13-й минуте третьего периода Барклай Гудроу, пропустивший из-за травмы первые пять матчей плей-офф и вернувшийся только в последней игре серии с «Флоридой», классно сыграл в чужой зоне, обыграв защитника на встречном движении, и бросил в ближний угол.

Бросок вышел сильным и хлестким, но, безусловно, не должен был стать голевым, однако проводящий первый сезон и, соответственно, первый плей-офф в карьере Неделькович, как-то неловко вывернул конек при перемещении к ближней штанге и не смог закрыть створ, пропустив «свой» гол.

И шайба эта оказалась победной, причем Гудроу снова проявил себя специалистом в этом вопросе. Это его четвертый гол в розыгрышах Кубка Стэнли, и в третий раз его бросок становится победным. Ранее, еще выступая за «Сан-Хосе», нападающий в плей-офф-2019 похоронил в первом раунде «Вегас», забив ему победные шайбы в пятой и седьмой играх.

Концовка встречи была для «Тампы» небольшим адом. «Каролина» заменила вратаря на шестого полевого игрока и устроила штурм. Василевский только перед собой смог отбить бросок Свечникова, а у выносившего шайбу Райана Макдоны сломалась клюшка, и в итоге последние полминуты гости защищались фактически в 4,5 человека, но выстояли.

«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остается стараться еще сильнее», – подвел итог встречи словами об отразившем 37 бросков Василевском главный тренер «Каролины».

«Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» — 7:1 (счет в серии — 1-0)

С нетерпением все ждали и противостояния лучших команд Центрального дивизиона, но вместо спектакля в первой встрече серии между «Колорадо» и «Вегасом» получился форменный вынос тела.

Главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур почему-то решил дать отдохнуть выигравшему седьмую встречу у «Миннесоты» Кирилла Капризова Марку-Андре Флери, поставив на последний рубеж Робина Ленера.

В последнем плей-офф именно швед был основным вратарем команды, а в нынешнем розыгрыше против «Уайлд» он сыграл один раз и выиграл, но вот поединок против «Эвеланш» ему не удался совершенно.

Все пошло не так уже с пятой минуты, когда первый результативный бросок в матче нанес Микко Рантанен, а в итоге в воротах Ленера побывали катастрофические семь шайб, причем Натан Макиннон и Габриэль Ландескуг оформили по дублю, сделав при этом еще по голевой передаче, а на счету защитника Кейла Макара гол и сразу три ассиста.

Хороший матч провел и российский нападающий денверцев Валерий Ничушкин, который нанес четыре броска, провел два силовых приема и заработал показатель полезности +1, но — главное — сделал в начале второго периода при счете 2:0, когда исход игры еще не был предопределен, голевой пас на Брэндона Саада.

Ну а в третьем периоде Ничушкин стал участником заварушки, организованной разозленным неудачей своей команды агрессором Райаном Ривзом.

Форвард «золотых рыцарей» очень грубо сыграл против защитника «лавин» Райана Грэйвза, откровенно попытавшись нанести тому травму, завалив на лед после удара, за что в итоге «Вегас» получил пятиминутное меньшинство, а сам Ривз был изгнан с площадки в раздевалку. До того он еще и врезался в голову голкиперу хозяев Филипу Грубауэру.

Ничушкин же обоюдно нагрубил с ведущим защитником соперников Алексом Пьетранджело, в результате чего оба провели в штраф-боксе по десять минут.

«Колорадо» очень уверенно начал серию, хотя Дебур по окончании встречи рассуждал о том, что лучше один раз пропустить семь шайб, чем четыре раз в серии уступить в одну. Ну и можно не сомневаться, что уже со следующего поединка в ворота «Голден Найтс» вернется проводящий блестящий сезон Флери.