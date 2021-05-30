Из СКА за океан: Ткачев и Подколзин подписали контракты в НХЛ

Из России — за океан

Уже перед стартом текущего сезона Национальной хоккейной лиги и во время его проведения из России за океан переехало достаточно большое число игроков, как звездных, так и «средней руки».

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Наиболее ярким новичком сильнейшей лиги мира из России стал, конечно же, Кирилл Капризов. Экс-лучший бомбардир КХЛ набрал больше всех очков в «Миннесота Уайлд», которая в итоге уверенно вышла в плей-офф и добралась до седьмого матча серии первого раунда плей-офф против одного из главных фаворитов сезона — «Вегас Голден Найтс».

Ни у кого нет сомнений, что именно Капризов получит «Колдер Трофи», вручаемый лучшему дебютанту сезона в НХЛ.

Но были и другие очень яркие новички. Например, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, вытеснивший из ворот самого Семена Варламова и до сих пор продолжающий борьбу за Кубок Стэнли. Неплохой год провел и молодой защитник Александр Романов.

Интересно, что все трое названных в России выступали за столичный ЦСКА, а в новом сезоне главными отечественными новичками будут уже игроки из санкт-петербургского СКА.

Ткачев в «Лос-Анджелес»

Сразу после вылета СКА из Кубка Гагарина в финале Западной конференции от ЦСКА появились слухи о том, что лучший бомбардир команды и один из самых талантливых российских нападающих Владимир Ткачев покинет клуб и отправится за океан.

12 мая эта информация получила подтверждение, когда СКА расторг по обоюдному согласию контракт с игроком, сохранив при этом на него права в случае возвращения в Россию.

«Два года назад, получив приглашение в СКА, хоккеист получил новый вызов, с которым отлично справился. Дважды подряд вместе со СКА Володя завоевывал бронзовые медали чемпионата страны, дважды становился лучшим бомбардиром армейского клуба, — написал в своем Instagram агент нападающего Шуми Бабаев.

— Теперь пришла пора двигаться дальше, брать новый вызов. Владимир отправляется в Северную Америку, где подпишет контракт с одним из клубов НХЛ.

Мы благодарны руководству питерского СКА за два сезона, которые Владимир провел в одной из лучших хоккейных организаций страны».

После этого пошли сообщения о переходе 25-летнего форварда в разные клубы НХЛ, так как он в свое время не был выбран за океаном на драфте, хотя и провел не без успеха пару лет в юниорской лиге Квебека за «Монктон Уайлдкэтс» и «Квебек Рэмпартс».

Североамериканские инсайдеры поговаривали об интересе «Тампа-Бэй Лайтнинг», но постепенно в лидеры в борьбе за игрока выбрался «Лос-Анджелес Кингз».

«Да, он может подписать в ближайшее время контракт с одним из клубов НХЛ, но это не обязательно будет «Лос-Анджелес», — рассказывал Бабаев ТАСС 29 мая.

Но уже в тот же день «короли» подтвердили заключение контракта с неординарным российским технарем с непростым характером.

Ткачев подписал с калифорнийцами однолетний контракт с зарплатой $832 тыс., а также с различными бонусами, благодаря которым он за сезон до вычета налогов заработает почти $2 млн.

Безусловно, заключая договор с таким игроком, «Кингз» рассчитывают усилить свою топ-6, то есть будут использовать россиянина в одной из двух ведущих троек нападения, а также в спецбригаде большинства.

В последнем сезоне нападающий, известный своими нестандартным мышлением и дриблингом, набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 8 (1+7) баллов в 11 встречах Кубка Гагарина.

С Ткачевым в составе «Лос-Анджелес», уже добившийся в прошлом сезоне определенного прогресса, планирует стать еще сильнее и вернуться в Кубок Стэнли, где давненько не появлялся.

Подколзин в «Ванкувер»

Ну а 30 мая «Ванкувер Кэнакс» подтвердил, что команду в новом сезоне пополнит молодой форвард Василий Подколзин, отметившийся 11 (5+6) баллами в 36 проведенных в регулярном чемпионате играх и при этом ставший лучшим бомбардиром СКА в плей-офф, где в 16 встречах также набрал 11 (6+5) очков.

Кроме того, 19-летний Подколзин был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею, где команда Игоря Ларионова, правда, осталась без медалей, заняв четвертое место.

У фактурного нападающего контракт со СКА истек 30 апреля, а сам он говорил, что принял решение о продолжении карьеры, но озвучит его по окончании чемпионата мира по хоккею.

Там Подколзин находился в числе резервистов, которые могли быть включены в заявку сборной Валерия Брагина, но покинул Ригу после известия о приезде на мировой форум Владимира Тарасенко и Дмитрия Орлова, заполнивших последние вакантные места в заявке.

После этого и стало известно, о заключении игрока, несмотря на желание СКА оставить его в КХЛ, трехлетнего контракта новичка с «Ванкувер Кэнакс», выбравшим его на драфте в первом раунде под общим высоким десятым номером.

В канадской команде, которая после классного выступления в прошлогоднем плей-офф провалилась в нынешнем сезоне и заняла последнее место в Северном дивизионе, не попав в постсезон, на россиянина рассчитывают как на будущую звезду.

Местная пресса очень внимательно следила за его выступлением в плей-офф и восхищалась успехами игрока.

Подколзин наверняка с ходу тоже получит свое место в топ-6 и будет использоваться при игре в численном большинстве, а также, вероятно, и в меньшинстве.

Вообще возможность Василия стать одним из лидеров «Ванкувера» и быть бомбардиром в НХЛ вызывает сомнения, но при этом россиянин как минимум должен стать шикарной опцией для третьего-второго звена, благодаря своим габаритам, навыкам и безусловной работоспособности.

Для «Кэнакс» это в любом случае будет большим подспорьем, так как они в данный момент имеют серьезные проблемы с глубиной состава на позиции крайних форвардов. Кандидатура Подколзина должна стать одним из возможных вариантов.