Захватила лидерство в группе: Россия разбила Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная России оказалась сильнее национальной команды Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею – 2021. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российских хоккеистов, что позволило команде выйти на промежуточное первое место в группе А.

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На пятый матч группового этапа тренерский штаб Валерия Брагина выставил следующий состав:

1 звено: Никита Нестеров — Никита Задоров, Антон Слепышев — Дмитрий Воронков — Максим Шалунов.

2 звено: Владислав Гавриков — Иван Проворов, Сергей Толчинский — Павел Карнаухов — Александр Барабанов.

3 звено: Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов.

4 звено: Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин.

Место в воротах занял голкипер петербургского СКА Александр Самонов.



Команды к матчу подходили с равным количеством очков – по девять, в активе обеих сборных было по три победы и по одному поражению, Россия и Швейцария перед своим поединком лидировали в своей группе.

Подопечные Патрика Фишера на этом турнире уже обыграли Чехию (5:2) и Данию (1:0), а на сокрушительное фиаско в игре с разозленной Швецией (0:7) ответили чистым выносом Словакии (8:1). Российская команда начала турнир с нервной победы над Чехией (4:3), потом был разгром Великобритании (7:1), проигрыш Словакии (1:3), а в четвертом туре россияне переиграли Данию (3:0).

Первый опасный момент возник у швейцарских ворот уже на первой минуте игры. Никита Задоров набросил от синей линии, Антон Слепышев выиграл борьбу на пятаке и нанес удар по воротам – шайба угодила в штангу. Россия на стартовых минутах много атаковала позиционно, демонстрировала отличный ход, однако реализовать свои моменты не смогла – пытались пробить вратаря Рето Берру и Павел Карнаухов, и Никита Нестеров, и Владислав Каменев.

На 10-й минуте Россия столкнулась с первым серьезным испытанием в этом матче. Никита Задоров ударил Фабриса Херцога клюшкой и отправился в штраф-бокс на две минуты, оставив команду в меньшинстве. Швейцария на этом турнире отлично играет в большинстве — за четыре матча девять шайб из 14 сборная забросила, имея численное преимущество. Однако воспользоваться игрой в неравных составах российские хоккеисты сопернику не дали, хотя моменты у ворот Самонова возникли. Самым опасным из них стал эпизод с Тимо Майером, не попавшим по полупустым воротам.

Счет в первом тайме команды открыть не смогли, однако показали игру на встречных курсах, попеременно создавая опасные моменты у ворот соперников, однако на последних минутах Швейцария захватила преимущество, проверяя российского голкипера на прочность.

Второй период начался под давлением швейцарских хоккеистов, сборная создала несколько опасных моментов у ворот Самонова. А спустя пять минут после начала отрезка Россия заработала второе удаление в этом матче, совершенно ненужное и необязательное – Рушан Рафиков клюшкой сделал подножку сопернику и заработал малый штраф. Но и этим численным преимуществом Швейцария воспользоваться не смогла, по большей части благодаря игре Самонова, который отразил несколько ударов по своим воротам.

Второй период строился почти по примеру первой двадцатиминутки, с обоюдоострыми атаками, но довести дело до гола ни у России, ни у Швейцарии не вышло. На 14-й минуте периода был удален Ромен Леффель за проброс шайбы, и российские хоккеисты, получившие первое большинство в матче, смогли грамотно этим распорядиться.

Антон Бурдасов реализовал эпизод самостоятельно на индивидуальном мастерстве: он вышел на пятак, воспользовавшись ошибкой соперника, и отправил шайбу в левый угол ворот швейцарского голкипера.

Через две минуты, уже в равных составах, Россия получила шанс на еще один гол – Дмитрий Воронков подобрал отскок на пятаке, развернулся и нанес удар по воротам, шайба угодила в штангу. Ответ швейцарцев не заставил себя долго ждать — Грегори Хофман из-за ворот бросил на пятак, но Майеру не дали замкнуть удар.

Третий период стартовал на высоких скоростях, и первые минуты прошли без остановок. Команды атаковали попеременно, но довести дело до заброшенных шайб не могли. Максим Шалунов после наброса Ивана Проворова с синей линии ввязался в борьбу, но не зацепился за шайбу, а в другом эпизоде Владислав Гавриков не попал по воротам от синей линии.

В середине первого периода Швейцария все-таки сравняла счет: Андрес Амбюль в атаке развернулся о борта, отдал перевод на дальнюю штангу, где шайбу перехватил Нико Хишир, оторвался от российских хоккеистов и в касание отправил ее в ворота.

Однако при равном счете командам довелось играть недолго. Через пару минут сборная России вновь вышла вперед.

Сергей Толчинский выиграл борьбу, в падении отдал передачу на пятак, где ее перехватил Карнаухов и в одно касание перенаправил шайбу в ворота. А еще через две минуты Толчинский сам забросил – получил передачу от Проворова, вышел один на один с вратарем, бросил с неудобной руки и оформил гол.

За минуту до конца третьего периода тренерский штаб Швейцарии принял решение снять вратаря. Однако сыграло на руку это не швейцарским игрокам, а России – Толчинский оформил дубль, на последней секунде отправив шайбу в пустые ворота.

Следующий матч на турнире Россия проведет со Швецией 31 мая в 20.15 по московскому времени. При этом скандинавская команда идет на шестом месте в группе. Она провела уже пять матчей, в которых потерпела три поражения, и значительно осложнила себе борьбу за попадание в плей-офф мирового первенства.