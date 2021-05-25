Под надзором Фергюсона: «МЮ» сразится с Эмери в финале Лиги Европы

Путь к финалу

«Вильярреал» не знает поражений в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Испанцы без проблем выиграли свою группу I, потеряв лишь два очка в ответной встрече с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. В плей-офф подопечные Унаи Эмери также прошли более чем успешно, не дав ни шанса неуступчивому «Ред Буллу» из Зальцбурга, уверенно разобравшись в баталиях с киевским и загребским «Динамо», а затем в двухматчевом противостоянии одолев лондонский «Арсенал».

Сражение в полуфинале было особенно принципиальным для Эмери — в ноябре 2019 года «канониры» буквально вышвырнули испанского специалиста за двери «Эмирейтс», где он проработал менее полутора лет.

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Что касается «Манчестер Юнайтед», то для «красных дьяволов» победа в финале Лиги Европы станет хорошим окончанием столь непростого для них еврокубкового сезона, который подопечные Уле-Гуннара Сульшера начали в Лиге чемпионов. В своей группе манкунианцы заняли третье место, пропустив в плей-офф главного клубного турнира континента «ПСЖ» и «Лейпциг». В Лиге Европы «МЮ» уже в третий раз за три последних месяца встретится с клубом, представляющим Испанию.

До встречи с «Вильярреалом» англичане без проблем разобрались с испанскими «Реал Сосьедадом» и «Гранадой», обыграв их с общим счетом 8:0. Также манкунианцы прошли испытание итальянскими командами, с большим трудом обыграв «Милан» и разгромив «Рому».

Лига Европы — турнир имени Унаи Эмери

Состав «Вильярреала» может и не богат на звездные имена, но от этого не становится менее боеспособным, хотя ударная мощь Пако Алькасера известна всем. Опытный испанский форвард является одним из лучших снайперов команды наряду с Жераром Морено, который проводит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере. Нападающий, получивший вызов в сборную Испании на Евро-2020, забил 23 мяча в Примере, а в нынешнем розыгрыше Лиги Европы набрал 9 очков по системе гол+пас.

Однако главной силой «Вильярреала» являются не футболисты, а Унаи Эмери, для которого Лига Европы стала чуть ли не собственным турниром.

Для испанского тренера этот финал станет уже пятым. Ранее он трижды кряду приводил к золотым медалям «Севилью» (2014, 2015, 2016 годы), а в 2019-м мог сотворить успех с «Арсеналом», но «канониры» уступили в лондонском дерби «Челси». «Вильярреал», который за всю историю клуба ни разу не играл ни в финале Лиги Европы, ни тем более в финале Лиги чемпионов, именно для борьбы за один из главных европейских трофеев и пригласил Эмери, и тот может выполнить свою задачу в первый же сезон.

«Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но было и наоборот. Но это все предматчевые расклады. Мы будем пылать гордостью и боевым настроем. Мы доказали, что у нас крепкая команда. «МЮ» в свой день может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное, воспользоваться теми возможностями, что нам выпадут. Я чувствую свой долг перед президентом клуба и всеми, кто превратил это маленькое сообщество в великий клуб. У меня нет мыслей о мести английскому клубу или кому-либо другому. Все, что я делаю, это просто стараюсь помочь «Вильярреалу» добиться лучшего результата. Это прекрасный клуб. Мы не думаем о последствиях возможного поражения. Мы просто контролируем игру, работу, идеи на поле», — сказал Эмери на предматчевой пресс-конференции.

За «МЮ» будет следить лично сэр Алекс Фергюсон

И если у «Вильярреала» все зависит от тренера, то в «Манчестер Юнайтед» ситуация абсолютно противоположная. К Сульшеру за все его время работы претензий накопилось немало, однако пока боссы клуба не торопятся разрывать отношения с норвежским специалистом, ведь его команда показывает неплохие результаты. Второе место в Английской премьер-лиге с мощнейшим «Манчестер Сити» уже можно считать успехом, а теперь у «Красных дьяволов» возник реальный шанс прервать четырехлетнюю засуху без трофеев.

Хорошую форму в этом сезоне набрал Поль Погба, за которого «Юнайтед» однажды отвалил десятки миллионов евро, прирожденным снайпером стал и молодой Мэйсон Гринвуд, который во второй части сезона раскрылся и показал, что способен поразить цель буквально из любой позиции, раззабивался с Эдинсон Кавани. Главным же звеном «МЮ» является Бруну Фернандеш, на котором и завязаны все последние успехи команды. Именно португалец является лучшим игроком «Юнайтед» по количеству голов и результативных передач и в АПЛ, и в Лиге Европы.

Что касается Сульшера, то для него предстоящий матч будет особенным, ведь за игрой его команды лично будет наблюдать легенда клуба — сэр Алекс Фергюсон, завоевавший на посту главного тренера «МЮ» 13 трофеев за 27 лет. Под руководством шотландского специалиста когда-то играл и сам нынешний наставник «Красных дьяволов».

«Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане — уже привилегия. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок. Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я ни оказался. Спокоен и уверен, доверяю игрокам. Они готовы, и это главное. Я увидел, как внутри них что-то растет, как они становятся все более уверенными, крепкими, устойчивыми к неудачам. Нужно готовиться к победе, мы планируем победить, мы надеемся на это, но я уверен, что у Эмери и его команды такие же ощущения. В финале может случиться все что угодно — можно пропустить гол на первой минуте, может случиться травма, кого-то удалят. Так что мы просто должны быть готовы ко всему. В этом суть финалов, тут все решается сразу же», — заявил Сульшер накануне.

Обслужит финальную встречу на стадионе в Гданьске французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Матч состоится 26 мая, стартовый свисток запланирован на 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.