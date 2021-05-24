«Тарасенко не тот, что был два года назад»: что говорят об усилении России из НХЛ

Игровой день в Кубке Стэнли обернулся приятными новостями для сборной России.

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«Вашингтон» в первом раунде проиграл серию «Бостону» (1-4) и, соответственно, завершил сезон. То есть из состава «Кэпс» освободились трое россиян: это защитник Дмитрий Орлов, вратарь Илья Самсонов и нападающий Александр Овечкин. Про Евгения Кузнецова речь не идет — он дисквалифицирован вплоть до 2023 года. Как и ожидалось, после вылета «Кэпиталз» из Кубка Стэнли Орлов и Самсонов были официально вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира. «Вашингтон» препятствовать не стал, оба игрока дали согласие и в ближайшее время прибудут в распоряжение сборной.

При определении заявки на ЧМ-2021 российская команда до конца надеялась, что к турниру удастся привлечь голкипера из НХЛ. Но, поскольку практически все возможные кандидаты со своими командами пробились в плей-офф, сделать это было проблематично. Самсонов — далеко не идеальный вариант, и сезон у него получился очень скомканным и неуверенным. Приоритетом изначально были Игорь Шестеркин и Александр Георгиев из «Рейнджерс», который не попал в плей-офф, но обоих вратарей «Нью-Йорк» не отпустил в сборную. То же самое касается Антона Худобина из «Далласа».

Самсонов в регулярке провел всего 19 матчей и одержал 13 побед. Перед плей-офф вместе с Кузнецовым он попал в ковидный протокол, но в конечно счете все-таки вышел на поле в трех матчах с «Бостоном», в которых «Кэпс» ни разу не победили, а Самсонов пропустил десять голов.

«По мне так вообще не надо было никого приглашать в сборную, а играть теми, кто есть. Какой смысл? Сейчас им сидеть в карантине, они не будут тренироваться. Понятно, что на сегодняшний день они сильнее, хотя судить сложно. Смысла дергать ребят не было — есть разница во времени, совсем другой хоккей, такая адаптация требует времени. Пацаны приедут, не дай бог сыграют неудачно, и их обвинят во всех грехах. При неудачном раскладе их опять сделают козлами отпущения», — цитирует чемпиона мира Андрея Николишина «Чемпионат.com».

Что касается Орлова, то его как раз можно считать серьезным усилением для сборной. В 51 матче регулярки защитник набрал 22 (8+14) очков, ни разу не выпадал из состава «Вашингтона», а в серии с «Брюинз», пусть «столичные» в принципе показали себя не лучшим образом, все равно был одним из самых эффективных.

Овечкин, как и Орлов с Самсоновым, тоже мог поехать в сборную, что, безусловно, было бы фантастической удачей. Но не сложилось: по ходу регулярки и плей-офф капитан «Кэпс» неоднократно получал повреждения и был вынужден отказаться от чемпионата мира, а также, помимо прочего, у него остается открыт вопрос заканчивающегося контракта с «Вашингтоном».

«То, что Овечкин не приедет, — конечно, потеря. Александр – один из лучших игроков мирового хоккея на данный момент. Побивает один рекорд за другим. В то же время, можно и его понять: все-таки длинная хоккейная карьера, случаются микротравмы, которые надо будет залечивать. Кроме того, как-то могла повлиять и ситуация с контрактом с «Вашингтоном» — он ведь становится свободным агентом. Думаю, если бы он был на сто процентов готов, то приехал бы», — предположил в беседе с «Газетой.Ru» бывший хоккеист, двукратный чемпион мира и Европы Сергей Немчинов.

Кроме хоккеистов «Вашингтона» в сборную был вызван нападающий Владимир Тарасенко. Его «Сент-Луис», и без того с огромным трудом забравшийся в плей-офф, в первом раунде без каких-либо шансов уступил «Колорадо» (0-4). Но с Тарасенко есть проблема.

Дело в том, что на лед 29-летний форвард вернулся только в марте, перед этим пропустив полтора года из-за тяжелой травмы и операции. В итоге он провел 24 матча в регулярке, набрав всего 14 (4+10) очков. У «Блюз» сезон в целом получился невыдающимся, так что и от Тарасенко ожидать многого было сложно. В серии с «Колорадо» у него два набранных очка при показателе -8.

По-прежнему непонятно, сможет ли Тарасенко сыграть за сборную России, так как после четвертой игры с «Эвеланш» он пожаловался на проблемы с пахом. Он все равно занял последнее место в составе, после чего заявка российской команды была закрыта, — а от кандидатуры Кирилла Капризова в принципе пришлось Федерации хоккея России отказаться, поскольку у игрока нет шенгенской визы. Так или иначе, и без этого много надежд на то, что Капризов приедет, не было. У молодого хоккеиста, главного претендента на «Колдер Трофи» впереди переговоры по контракту, и «Уайлд» его наверняка бы не отпустили.

«Тарасенко очень много пропустил. Думаю, что он не в оптимальных кондициях из-за травмы. Это не тот Тарасенко, который был два года тому назад», — порассуждал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью «Газете.Ru».

«Орлов, Самсонов и Тарасенко — лидеры своих команд, конечно, они усилят сборную. Другой вопрос, что им придется переждать шесть дней на карантине, сдавать ПЦР-тесты – и только после этого они смогут играть. Но здесь надо знать внутреннюю ситуацию. Значит, те, кто приглашал ребят, рассчитывают на их помощь. Хорошо, что игроки откликнулись и сразу приедут в сборную.

При этом агент Тарасенко Алексей Дементьев уверен, что нападающий пригодится сборной России на чемпионате мира, несмотря на не лучшую форму.

«Владимир является настоящим профессионалом своего дела, и он старался помочь «Сент-Луису» в каждой игре, хотя присутствовали небольшие травмы, невзирая на которые он выходил на лед. Я знаю Владимира как максималиста в требованиях к самому себе и очень надеюсь, что участие в играх за сборную России придаст ему дополнительный моральный импульс для движения вперед», — приводит слова менеджера ТАСС.

Сборная России следующий матч на чемпионате мира проведет 24 мая против Словакии. Беря во внимание то, что после прибытия в сборную Орлову, Самсонову и Тарасенко придется отбыть обязательный трехдневный карантин, они пропустят и матч с Данией 26 мая. При лучшем раскладе Орлов и Самсонов, поскольку в команде они присоединятся на день раньше Тарасенко, смогут сыграть со Швейцарией 29 мая.