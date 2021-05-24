После вылета из Кубка Стэнли: Самсонова и Орлова ждут на ЧМ, Овечкин не приедет

«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда в третий раз подряд — в сезоне-2018/19 «Кэпс» проиграли «Каролине», в следующем уступили «Айлендерс», а сейчас «Бостону».

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Серия с «Брюинз» завершилась со счетом 1-4 для «столичных». Единственную победу «Кэпиталз» одержали еще в первом матче, потерпев поражения в последующих четырех. При этом во второй и третьей игре все решил овертайм, а вот четвертую и пятую «мишки» забрали сверхуверенно. Решающая встреча, прошедшая сегодняшней ночью, закончилась в пользу «Бостона» со счетом 3:1.

За «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон, оформивший дубль. Гол «Кэпс» на свой счет записал Конор Шири, а одним из ассистентов выступил Дмитрий Орлов. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в каждом до этого матче серии не уходившего со льда без результативного действия, ноль очков и показатель полезности 0.

«Весь сезон мы играли ради Кубка Стэнли. Трудно проигрывать, когда очевидно, мы могли добиться большего. Это отстой. Это плохое чувство, когда знаешь, что у тебя довольно хорошая команда. Это была плотная серия, в которой мы трижды уходили в овертаймы. Нехватка удачи, плохие отскоки – и они решили два матча из трех в свою пользу. Что касается четвёртой игры серии, то мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого. Сегодня играли хорошо, не смогли забить голов», – произнес Овечкин в послематчевом комментарии.

Наконец, совсем не получилась игра в плей-офф у Ильи Самсонова и Евгения Кузнецова, незадолго до старта серии попавших в ковидный протокол. Самсонов провел три матча и потерпел три поражения при проценте отраженных бросков ниже 90% — большие сомнения, что россиянин играл бы, если бы здоров был Витек Ванечек. У Кузнецова ни одного очка в трех встречах и только усилившиеся разговоры про его обмен из «Кэпс».

«Первые три встречи были ровными и могли завершиться любым образом. Оглядываясь назад, скажу, что мне не понравились действия команды в четвёртом матче серии. Сегодня ребята пытались, боролись, соревновались… Но мы не смогли победить. В целом мы были недостаточно хороши. Всегда есть надежда на дальнейший проход по сетке плей-офф. И когда этого не происходит, наступает разочарование. Я не думаю, что игра наших вратарей стала причиной того, что мы не смогли выйти во второй раунд», — резюмировал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Несмотря на то что «Вашингтон» снова остался без борьбы за главный заокеанский трофей, сборной России это пойдет на пользу. В состав российской национальной команды, которая уже успела провести два матча на чемпионате мира в Латвии, вызваны защитник Орлов и голкипер Самсонов — до последнего в сборной как раз надеялись на приезд вратаря НХЛ, да и у Орлова сезон выдался довольно сильным. При этом Овечкин, чей возможный приезд на ЧМ можно было связывать лишь с мечтами, как и ожидалось, в Ригу не отправится.

В Федерации хоккея России уже уточнили, что это связано с большим количеством повреждений, полученных 36-летним форвардом по ходу регулярки и плей-офф. Вспоминая, какую силовую зарубу устроили «Вашингтон» с «Бостоном», удивляться этому не приходится.

Важно, впрочем, и другое: Овечкин по-прежнему не договорился с «Вашингтоном» о новом контракте, а нынешний истекает по окончании этого сезона, то есть матч с «Бостоном» в теории мог стать для россиянином последним в составе «Кэпс». Однако ожидается, что стороны в конечном счете придут к соглашению, а «столичных» скорее уж покинет Кузнецов.

«Мы только что проиграли в серии плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте и прочем позже», – сказал Овечкин.

Еще одно усиление из НХЛ для сборной России — Владимир Тарасенко, чей «Сент-Луис» вчистую проиграл серию «Колорадо» со счетом 0-4. В последнем матче с «Эвеланш» Тарасенко, до этого с чудовищным треском проваливавший плей-офф, оформил дубль, но «Блюз» это не помогло — 2:4, четвертое поражение подряд и вылет из Кубка Стэнли.

Как следствие, Тарасенко получил вызов в сборную, но вот сможет ли приехать, пока неизвестно. Из-за травмы он смог стартовать в сезоне только в марте, а после сегодняшнего поражения от «Колорадо» пожаловался на проблемы со здоровьем. У России в таком случае остается еще одно место для форварда: его занять мог бы Кирилл Капризов, чья «Миннесота» тоже на грани вылета из плей-офф, но у форварда нет шенгенской визы. Альтернативным и последним вариантом для усиления является еще один нападающий «музыкантов» Иван Барбашев.

Сборная России в преддверии третьего матча на ЧМ со Словакией занимает первое место в своей группе. Четвертьфиналы пройдут 3 июня.