«В СССР за это сильно наказывали»: почему Третьяк недоволен игрой сборной

Сборная России добыла волевую победу над Чехией в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2021. Встреча вышла напряженной, российские хоккеисты трижды выходили вперед, но каждый раз их соперникам удавалось вновь и вновь сравнивать счет. Победу подопечные Валерия Брагина вырвали за 19 секунд до финальной сирены – Михаил Григоренко, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», воспользовался ошибкой чешских хоккеистов и забросил шайбу в дальнюю «девятку».

Сам форвард признался, что изначально даже не понял, что шайба оказалась в воротах. Ему показалось, что снаряд улетел на трибуну, а то, что гол засчитан, осознал, когда команда стала его поздравлять.

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Наставник команды Брагин, говоря об исходе матча, призвал сделать скидку на то, что эта игра стала первой на мировом первенстве, и серьезные ошибки допускали обе команды. Однако при этом он признался, что серьезного волнения и мандража перед стартом матча не испытывал, просто настраивая команду на игру с серьезным и сильным соперником. На этом моменте стоит вспомнить, что чуть меньше, чем неделю назад сборная России в заключительном матче Еврохоккейтура уступила со счетом 0:4 как раз-таки Чехии.

«Ошибки всегда присутствуют, отрезками играли неплохо. Сделаем скидку на первый матч, многие игроки впервые сыграли на чемпионате мира. Мы работали до конца, все было готово к овертайму, но провели хорошую атаку и забили. Миша Григоренко молодец», — заявил Брагин.

Также специалист не обошел стороной игру вратаря Александра Самонова, дебютировавшего на мировом первенстве. Голкипер был признан лучшим игроком встречи, специалист подчеркнул, что он сыграл на достаточно высоком уровне и часто выручал свою команду, и его игрой он доволен, даже несмотря на три пропущенные шайбы. Брагин подчеркнул, что голкипер готовился к выступлению на чемпионате мира целый год и имеет достаточно большой опыт в международных поединках, поэтому у тренерского штаба не возникло вопросов и сомнений, кто должен защищать ворота национальной команды в матче с Чехией.

Однако без проблем в составе не обошлось. Во втором периоде Константин Окулов в момент атаки, которая получила продолжение за чешскими воротами, неудачно упал, после чего был вынужден покинуть лед. На площадку хоккеист больше не вернулся,

а после матча Брагин рассказал, что у игрока, скорее всего, акромиально-ключичное повреждение, но форварду еще предстоит пройти углубленное обследование, по итогам которого станет понятно, сможет ли он еще помочь национальной команде на мировом первенстве или нет. Заменить Окулова в составе сможет Сергей Толчинский, он, согласно заявлению Брагина, сыграет с Великобританией.

Последние пять минут встречи выдались достаточно напряженными. На 57-й минуте совершенно ненужное удаление получил Евгений Тимкин, который не успел к шайбе и прихватил соперника клюшкой. Своим большинством Чехия воспользовалась грамотно и сумела сравнять счет, ведя игру к овертайму. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк остался недоволен этим моментом и раскритиковал команду за такое удаление.

«В чужой зоне мы не имеем права удаляться за две минуты до конца периода. Мы получаем за это гол. Нас в советское время за это очень сильно наказывали. Ты не имеешь право в последние 5 минут удаляться, тем более в чужой зоне», — приводит слова Третьяка Sport24.

Чемпион мира — 1993, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин в комментарии «Газете.Ru» признал, что у российской команды в матче возникали сложности, однако говорить о них после победы не стоит, потому что в первую очередь нужно оценить позитивные моменты этого поединка.

«Игра оставила хорошее впечатление. Прежде всего, мы победили. И надо, наверное, говорить не о проблемах, а о позитивных вещах. Проблемы всегда были, есть и будут, они никуда не денутся. И даже не столько проблемы, сколько ошибки — возможности для усиления.

А из позитивного — забросили четыре шайбы: забили в большинстве, забили в меньшинстве, забили на последних минутах. Это позитивные моменты, которые характеризуют и оценивают игру сборной», — заключил он.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российской сборной необходимо сменить тактику, потому что соперники уже поняли, по какой схеме действует команда, и успевали накрыть перспективные атаки российских хоккеистов. Также Кожевников отметил, что нельзя сравнивать игры на Еврохоккейтуре и чемпионате мира.

«Сыграли намного лучше, чем на Евротуре. Ошибки, конечно, были, но Самонов неплохо смотрелся, так что ничего трудного не было. Но нельзя Чешские игры сравнивать с первенством мира. Чехи тоже горели желанием выиграть, это было видно. Наши молодцы — выстояли, неплохо смотрелись. В большинстве были у нас моменты, но Грубец здорово сыграл, что говорить. Можно сказать, что он помог Чехии проиграть именно с таким счетом, не позорно. Надо понимать, что нам нужно менять тактику. Если постоянно с краю бросать, нашу систему соперники уже знают», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

После матча вместо российского гимна звучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского в связи с тем, что, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия на протяжении двух лет не имеет права на чемпионатах мира и Олимпийских играх использовать флаг и гимн. Реакцию российских хоккеистов на исполнение музыки вместо гимна оценил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Он отметил, что это было достаточно непривычно и необычно.



«Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — заявил Фазель.

Следующий матч Россия проведет против команды Великобритании 22 мая. Стартовая сирена прозвучит в 16.15 по московскому времени.