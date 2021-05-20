В НХЛ больше не зовут: чемпион Игр подался в «Динамо»

Звездный новичок бело-голубых

20 мая один из самых титулованных российских защитников Вячеслав Войнов подписал контракт с московским «Динамо». На официальном сайте клуба сообщили, что соглашение заключено сроком на два года. По информации «Чемпионата», зарплата хоккеиста будет немногим больше 70 млн рублей в год, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков столичного клуба.

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«Еще один новичок нашей команды – Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника, — прокомментировал подписание договора генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.

— Безусловно, мы брали в расчет то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все сто. Традиционно, желаем удачи нашему игроку в предстоящем чемпионате!»

В «Динамо» и без Знарка

Первые слухи о том, что Войнов может продолжить карьеру в «Динамо», появились в апреле, когда контракт с клубом едва не подписал Олег Знарок. Авторитетный специалист был уволен из «Спартака», в который до того неоднократно сватали защитника, в том числе перед началом последнего сезона. Со Знарком Войнов работал в санкт-петербургском СКА, где выигрывал Кубок Гагарина, а также в сборной России, завоевав в том числе золотую олимпийскую медаль.

Предполагалось, что хоккеист с удовольствием еще поработает с наставником. Другим кандидатом в «Динамо» называли Владимира Ткачева, также вызывавшегося в сборную страны при Знарке, однако в итоге бывший форвард «Ак Барса» и «Локомотива» подписался с челябинским «Трактором».

Войнову же срыв переговоров Знарка с «Динамо» на стадии, когда оставалось только поставить подписи, не помешал заключить свое соглашение с бело-голубыми. Просто работать он будет под руководством другого экс-тренера СКА и сборной России Алексея Кудашова.

Начало карьеры

31-летний Войнов является воспитанником челябинского «Трактора», причем раскрылся как очень перспективный игрок он в очень юном возрасте и с тех пор постоянно оправдывал ожидания своей игрой. К основному составу «Трактора» игрока еще в 16-летнем возрасте подтянул опытнейший специалист Геннадий Цыгуров. Тогда челябинцы находились — в эпоху отечественного хоккея еще до создания КХЛ — внизу турнирной таблицы чемпионата России.

В плей-офф команда в сезоне-2006/07 не попала, заняв обидное 17-е место, но Войнов при этом получил богатый опыт взрослого хоккея, проведя 31 матч в регулярном чемпионате.

В 2007 году Войнов стал чемпионом мира среди юниоров, а в новом сезоне провел в Суперлиге уже 36 матчей, набрав свои первые баллы за результативность во взрослом хоккее — один гол и три голевые передачи.

На этот раз «Трактор» попал в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате 14-е место, и Войнов принял участие в двух поединках первого раунда против ЦСКА (0-3).

Еще в декабре-январе Войнов съездил с молодежной сборной страны на чемпионат мира и привез оттуда серебряную награду, а также выиграл теперь уже серебро на юниорском мировом форуме в Казани весной.

Впечатлившись талантом российского хоккеиста, «Лос-Анджелес Кингз» выбрал его летом 2008-го во втором раунде под общим 32-м номером. Выше него котировались несколько защитников, в том числе Дрю Даути, который был выбран «королями» в первом раунде под общим вторым номером и впоследствии стал партнером Вячеслава по паре защиты в основном составе.

Путь к двум Кубкам Стэнли

Войнов очень хотел уехать за океан и сразу же подписал стандартный для новичков трехлетний контракт с «Лос-Анджелес», а клуб продемонстрировал серьезность расчета на игрока, не отпустив его в юниорскую лигу Квебека, где защитник был задрафтован «Монктоном», а сразу же направив в свой фарм-клуб.

В первом же поединке в АХЛ Войнов отметился в «Манчестер Монаркс» голевой передачей, через две недели отличился первой заброшенной шайбой, а всего отметился 23 (8+15) очками в 61 игре.

Дальше был выход в финал конференции в АХЛ в сезоне-2009/10 и потрясающий прогресс в кампании-2010/11, где на счету Войнова было 51 (15+36) очко в 76 играх, попадание в Матч всех звезд АХЛ и вторую символическую сборную сезона, а также лучший круг в соревновании на скорость в звездном уикенде.

При этом за три года Войнов так ни разу не был вызван в сильнейшую лигу мира и несколько раз вместе со своим агентом подавал запросы на обмен. Удовлетворены они не были, и в итоге хоккеист вряд ли впоследствии сожалел об этом.

Сезон-2011/12 для игрока тоже начался в форме, но вскоре травму получил тот самый Даути, и россиянина наконец подняли в НХЛ, где он сразу же ярко проявил себя в основном составе.

Когда Даути вернулся в строй спустя несколько месяцев, Войнова опять спустили в АХЛ, так как «короли» не могли позволить себе из-за ограничений ростера держать в первой команде седьмого защитника, но на дедлайне генеральный менеджер клуба Дин Ломбарди отправил в «Коламбус» Джека Джонсона, разом освободив место для Войнова и усилив атаку команды Джеффом Картером.

Больше Войнов из основы «Кингз» уже не выпадал. В том регулярном чемпионате он провел 54 встречи, заработав 20 (8+12) очков, но самое главное, что затем его команда триумфально провела плей-офф и выиграла Кубок Стэнли!

Начало следующего сезона в НХЛ было сорвано из-за локаута, причем «короли» не позволили Войнову провести это время в КХЛ, отправив его в тот же «Манчестер». После своих последних 35 матчей в АХЛ Вячеслав с окончанием локаута сразу же занял свое место на льду в паре с Даути и провел все 48 игр регулярки сильнейшей лиги мира, став лучшим защитником-бомбардиром команды — 25 (6+19) очков.

Но главное было в плей-офф. «Королям» не удалось защитить свой титул из-за поражения в финале конференции от «Чикаго» (1-4), но выступление россиянина вышло просто прекрасным. Он стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф с 13 (6+7) очками, установив рекорды клуба по голам для защитника и по победным шайбам вообще за один плей-офф, а также заработал показатель полезности +9 (тоже лучший в команде).

Летом хоккеист подписал с «Кингз» шестилетний контракт на очень приличные $25 млн, оформившись в статусе звезды лиги. Причем особая ценность Войнова была в том, что хорош он был на обеих сторонах площадки — и в атаке, и в обороне.

Спортивный год стал для игрока также успешным. Он набрал 34 (4+30) баллов во всех 82 встречах регулярного чемпионата, а затем снова выиграл вместе с «королями» Кубок Стэнли!

Судебное преследование

На этом счастливая жизнь хоккеиста за океаном подошла к концу. Проведя всего шесть встреч в новом сезоне, Вячеслав загремел в полицию по обвинению в домашнем насилии.

Он был арестован 20 октября 2014 года, когда привез в госпиталь с открытой раной свою супругу Марту Варламову. Врачи не поверили рассказу хоккеиста о бытовой травме, а вызванные полицейские опросили соседей игрока, узнав от тех, что российская пара в тот вечер громко ссорилась.

Игрок провел ночь в полиции, после чего был выпущен под залог в $50 тыс. НХЛ сразу же отстранила игрока от матчей на время разбирательства, а первые слушания в суде начались 1 декабря.

Процесс был длительным и сложным и не мог остановиться даже из-за заявления самой Варламовой, которая не только не выдвинула никаких обвинений, но и заявила в полиции, что у них с мужем все хорошо. Все дело в том, что в Калифорнии дела о домашнем насилии классифицируются как обвинение со стороны штата и не могут быть прекращены до решения суда.

В итоге 2 июля 2015 года Войнов пошел на сделку со следствием и, признав вину, был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока. Отбыв два месяца наказания, Вячеслав был освобожден досрочно, но на выходе из тюрьмы был арестован иммиграционной полицией США.

Дабы избежать решения о депортации, которое могло поставить крест на его дальнейшей карьере за океаном, он заявил о добровольном желании покинуть Штаты и улетел в Россию.

С тех пор у Войнова и Варламовой родились два сына, а между этими событиями в 2018 году Верховный суд Лос-Анджелеса снял с хоккеиста все обвинения в домашнем насилии.

Кубок Гагарина, Олимпиада и бойкот за океаном

Правда, вернуться в НХЛ у игрока так и не получилось, хотя он очевидно ставил перед собой такую цель с самого начала.

Родной «Трактор» продал права на защитника санкт-петербургскому СКА (в КХЛ это называется обменом на денежную компенсацию), и в составе питерских армейцев игрок провел три сезона, выиграв в 2017 году Кубок Гагарина, хотя из-за травмы не принял участия в том плей-офф.

В 2018 году в составе команды Олимпийских атлетов из России он также стал чемпионом Игр, а по окончании сезона не стал продлевать срок действия договора со СКА.

Войнов хотел вернуться в НХЛ, но не смог, так как лига, даже несмотря на положительное для хоккеиста решение суда, не сняла с него дисквалификацию.

Игрок пропустил год, после чего провел сезон в омском «Авангарде» и снова пытался попасть за океан. Его отстранение официально завершилось ровно на экваторе нынешней кампании, но сам защитник, похоже, стал в сильнейшей лиге мира персоной нон грата, и ни один клуб так и не решился предложить ему контракт, несмотря на очевидный класс хоккеиста и его способность помочь в решении задач.

Что ж, теперь Войнов будет играть за «Динамо» ближайшие два сезона, после чего, может быть, предпримет еще одну попытку вернуться за океан. Хотя в 33 года это будет сделать еще сложнее.