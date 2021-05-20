Овечкин вспылил после поражения «Бостону»: сломал клюшку и накричал на партнеров

«Бостон» повел в серии (2-1) с «Вашингтоном», в первом домашнем матче обыграв «Кэпиталз» в овертайме — 3:2.

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В середине второго периода «столичные» реализовали большинство и вышли вперед: Александр Овечкин начал атаку, здорово поборовшись у борта, а затем открылся на дальней штанге, откуда с идеальной передачи Энтони Манты, воспользовавшегося чудовищной ошибки Чарли Макэвоя, в касание переправил шайбу в ворота Туукки Раска.

Этот гол стал для Овечкина 800-м в карьере в НХЛ — он лишь шестой игрок в истории, достигший такой отметки. Кроме того, капитан «Вашингтона», обойдя Джо Торнтона, вышел на чистое второе место по количеству набранных очков (теперь у россиянина их 134) в кубковых матчах среди левых нападающих. До рекордсмена Брайана Проппа остается 14 очков. Также Овечкину с 70 шайбами удалось догнать Стива Айзермана, у которого, между прочим, на 57 матчей больше, по голам в плей-офф и выйти на 17-е место в истории по этому показателю.

Менее чем через минуту хозяева сравняли счет усилиями Тейлора Холла. Однако до конца периода «Кэпс» снова повели — отличился Ник Дауд. Благодаря голу Брэда Маршана «Брюинз» впоследствии удалось перевести игру в овертайм, и за три минуты до конца основного времени, если бы не вернувшийся в оборону Овечкин, заблокировавший опасный бросок, все тот же Маршан мог оформить дубль.

Однако все усилия Ови были сведены на нет: на шестой минуте второго овертайма вернувшийся в состав «Вашингтона» вратарь Илья Самсонов, проведший несколько недель в ковидном протоколе, совершил грубейший ляп в паре с Джастином Шульцем, нерасторопно сыграв за воротами. Крэйг Смит подхватил шайбу и принес «мишкам» победу (3:2).

Овечкин, в тот момент находившийся на скамейке, был вне себя от злости: сломал клюшку о борт и что-то жестко высказал своим партнерам. Сидевший рядом Кузнецов даже отскочил от соотечественника.

Angry Ovechkin after Caps lose Game 3 in OT pic.twitter.com/S8yD92kTZm — Brady Trettenero (@BradyTrett) May 20, 2021

«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Витек Ванечек (чех получил травму в первом матче плей-офф. — «Газета.Ru») были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался еще и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.

Ошибка в овертайме — это небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провел чертовски хороший матч», — объяснил главный тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт.

Нельзя назвать удачным возвращение на лед и другого россиянина Евгения Кузнецова, который наряду с Самсоновым отбывал карантин. У нападающего за 26:41 игрового времени ни одного результативного действия, участие в массовой потасовке и коэффициент полезности 0. Что касается российского защитника Дмитрия Орлова, то он закончил матч с показателем -1.

Четвертая встреча в серии состоится в ночь на 22 мая. Начало игры — в 1.30 мск.

«Каролина» продолжает уверенно доминировать в серии с «Нэшвиллом» — вторая игра в Роли завершилась со счетом 3:0 в пользу «Харрикейнз».

Андрей Свечников, отметившийся незамысловатым голом в пустые ворота в первом матче, на этот раз записал себе в актив изумительный ассист на Себастьяна Ахо.

Больше, впрочем, 21-летний россиянин ничем примечательным не отметился. Если не считать разговора на повышенных тонах с Маттиасом Экхольмом после свистка, едва не приведшего к стычке.

Andrei Svechnikov and Mattias Ekholm have a post-whistle conversation. pic.twitter.com/O3rPpRNrMv — Brett Finger (@brettfinger) May 20, 2021

Ахо же в концовке оформил дубль, а точку в матче поставил точный бросок Уоррена Фегеле. Первой звездой встречи стал голкипер «Кейнс» Алекс Неделькович, 32 раза спасавший свои ворота и оформивший шатаут. Американец повторил рекорд «Каролины» 15-летней давности, став первым вратарем-новичком с 2006 года, не пропустившим в матче плей-офф, а некоторые его сейвы действительно впечатляют и заслуживают попадания в хайлайты.

On a night of huge saves, this was Ned's biggest pic.twitter.com/AeX7mHBmi1 — Carolina Hurricanes (@Canes) May 20, 2021

Третий матч серии состоится 22 мая в 2.00 мск, команды отправляются в Нэшвилл.

В Эдмонтоне стартовала серия между «Ойлерз» и «Виннипегом». Первым матч во многом неожиданно завершился победой гостей — 4:1. Лидеры хозяев Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид после ударного регулярного чемпионата остались без очков и заработали на двоих показатель полезности -4.

Макдэвид, напомним, стал обладателем «Арт Росс Трофи» по итогам регулярного чемпионата, набрав фантастические 105 очков в 56 матчах.

105 points in 56 games played



Connor McDavid (@cmcdavid97) is taking home his third Art Ross Trophy! #NHLAwards pic.twitter.com/VJbXZvHMF1 — NHL (@NHL) May 19, 2021

«Сент-Луис» после поражения в первом матче со счетом 1:4 снова не смог составить конкуренцию «Колорадо», уступив на этот раз уже 3:6. Хет-трик у Натана Маккиннона, а все россияне — Валерий Ничушкин, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко — остались без очков. Более того, Тарасенко закончил игру с коэффициентом -3. Думается, что лучше бы «Блюз» не попали в плей-офф, а Тарасенко смог бы поехать в сборную России на чемпионат мира. По крайней мере, сломать такой «Эвеланш» «музыкантам» сейчас почти невозможно.