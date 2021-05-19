Капризов подставил команду, Кучеров едва не травмировался

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1

Еще перед первым матчем большинство болельщиков и экспертов ставило на победу «Питтсбурга» в серии с «Айлендерс», ведь «пингвины» намного лучше провели регулярный чемпионат, да и в очных встречах с «островитянами» вышли триумфаторами шесть раз из восьми. Действительно, уже в первой игре в плей-офф все вело к тому, что команда Майка Салливана, действовавшая преимущественно первым номером, возьмет верх, но «Айлендерс» оказали должное сопротивление и дали бой хозяевам «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены», добыв красивую победу в овертайме.

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Тогда ворота команды из Нью-Йорка очень даже успешно защищал Илья Сорокин, вынужденно заменивший Семена Варламова — главного вратаря «островитян». Ко второму матчу опытный голкипер подлечился и вернулся в «рамку» и как! За всю игру Варламов отразил 43 броска из 45-ти! Конечно, для него это обычный показатель, но это лишь в очередной раз говорит о том, какую планку задрал 33-летний россиянин.

Впрочем, на одном вратарском мастерстве «Айлендерс» далеко не уехали и все же потерпели поражение, позволив «Питтсбургу» сравнять счет в серии. Оборона команды Барри Тротца, которую много хвалили по ходу «регулярки», в этот раз дала серьезный сбой.

В самом дебюте матча Райан Пулок в простейшем моменте, не находясь под прессингом, подарил шайбу Брайану Расту и дал тому спокойно войти в зону, чем форвард «Пингвинз» с удовольствием воспользовался и затем воткнул шайбу точно под перекладину. А через десять минут защитники «Айлендерс» откровенно прозевали Джеффа Картера, который после передачи от Джареда Макканна из-за ворот спокойно вышел на пятак и расстрелял Варламова. Лишь к концу второго периода гости сумели отыграть одну шайбу усилиями Джоша Бейли, продемонстрировавшего классный дриблинг и бросившего «под штангу» с неудобной руки, но этого оказалось недостаточно.

2:1 — «Питтсбург» без Евгения Малкина сравнял счет в серии.

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3

В первом матче принципиальные соперники устроили впечатляющую голевую перестрелку, забросив на двоих девять шайб, и больше всего на себе это ощутил Сергей Бобровский. На вторую встречу Джоэль Кенневилль оставил российского голкипера на скамейке запасных и доверился Крису Дриджеру. Ожидалось, что «пантеры» с первых минут устроят навал на ворота «Тампы», но действующие обладатели Кубка Стэнли оказались к этому готовы, а потому вспомнили, что лучшая защита — это нападение, и уже в начале матча создали себе комфортное преимущество.

Уже на исходе пятой минуты Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос второй волной атаки разыграли голевую комбинацию на пятаке, которая завершилась мощным прострелом Стэмкоса на Киллорна. Тот уже готовился переправить шайбу в ворота, но ему помог Антон Строльман — защитник «Флориды» неудачно подставил колено и замкнул передачу. Через десять минут «Тампа» удвоила счет: Брейден Пойнт выполнил классный сольный проход к воротам и переиграл Дриджера, но шайба попала в штангу. На отскоке грамотно сработал Ондржей Палат, точно бросивший уже по пустой рамке.

Поучаствовал во второй голевой атаке и Никита Кучеров, записавший на свой счет результативную передачу. Для россиянина, триумфального вернувшегося на лед после травмы, это очко стало уже 99-м в плей-офф НХЛ за карьеру. При этом Кучеров вместе с набранным баллом едва не получил и травму.

В одном из эпизодов форвард пытался замкнуть прострел Пойнта, но ему помешал Маккензи Уигар. Защитник «Флориды» не только прервал передачу, но и толкнул Кучерова, а Дриджер еще и подсунул клюшку в конек россиянина. В итоге Никита упал и на большой скорости врезался в борт. Учитывая тот факт, что один из главных нападающих «Тампы» уже перенес серьезную операцию на бедре, из-за чего пропустил всю «регулярку», фанаты «молний» наверняка серьезно понервничали в этом моменте, но все обошлось.

Another couple looks at Weegar on Kucherov. Again, not much there. pic.twitter.com/teY8MWCvt6 — ToughCallPodcast (@ToughCallBlog) May 19, 2021

Отыграть одну шайбу хозяева смогли лишь в конце второго периода, когда создали тот самый навал на владения Андрея Василевского, что ожидался в начале игры. Картер Вераге прострелил на пятак, и оторвавшийся от двойной опеки Мэйсон Марчмент с близкого расстояния не промахнулся. В третьем же периоде «Флорида» сделала все, чтобы сравнять счет, но российский голкипер «Тампы», совершивший в заключительную 20-минутку 13 сейвов, свою команду выручил, а уже под занавес игры Янни Гурд поставил точку, попав по пустым воротам.

3:1 — «Тампа» вновь обыграла «Флориду» и теперь имеет отличную возможность выиграть серию уже у себя дома. Если так произойдет, то Сергею Бобровскому можно будет собирать чемоданы и отправляться в расположение сборной России на чемпионат мира.

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлдс» — 3:1

«Вегас» в этом сезоне продемонстрировали отличный ход в регулярном чемпионате и сделали хорошую заявку на победу в Кубке Стэнли. Но, к сожалению для «рыцарей», в первом раунде плей-офф им попался самый неудобный из возможных соперников. С «Миннесотой» в этой «регулярке» у «Вегаса» были очень напряженные отношения — всего три победы в восьми матчах. Опасения оправдались и в первой встрече в плей-офф, которая ознаменовалась сумасшедшей вратарской дуэлью Кэма Тальбо и Марка-Андре Флёри.

Продолжили ее голкиперы и во втором матче, совершив на двоих в первом периоде 27 сейвов. Однако во второй 20-минутке на передний план вышли уже полевые игроки.

Мэтт Дамба, который называет Кирилла Капризова своим братишкой, классно выстрелил от синей линии с правого фланга точно в дальний верхний угол, и опытный вратарь «Вегаса» с этим броском ничего не смог поделать. Менее чем через 20 секунд «рыцари» счет сравняли благодаря точному броску Джонатана Маршессо с близкого расстояния, а вскоре и вовсе вышли вперед усилиями Алекса Така, замкнувшего с пятака передачу Маттиаса Янмарка из-за ворот.

Ожидалось, что оставшаяся часть игры пройдет под диктовку «Миннесоты», которой нужно было отыгрываться, но в атаке «дикари» смогли создать лишь 1,5 острых момента. Первый завершился броском Виктора Раска с пятака по перекладине, а во втором эпизоде из убойной позиции стрелял уже Кевин Фиала. Правда, его щелчок оказался не таким мощным, но Флёри красиво отразил его щитком.

Ключевых действий ждали от Кирилла Капризова. Россиянин отметился двумя бросками в створ и одним хитом, но не более, а также буквально приговорил свою команду в концовке, когда совершил совсем необязательный фол на Маршессо. «Вегас» такому подарку был рад и большинство реализовал.

3:1 — «Вегас» сравнял счет в серии, и теперь две игры пройдут на территории «Миннесоты». Они-то и станут ключевыми.