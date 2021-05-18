В двух вузах одновременно: Загитова будет получать второе высшее образование

В последний раз Алина Загитова появлялась на льду в декабре 2019 года — тогда выступление фигуристки в финале Гран-при обернулось для нее последним шестым местом. Вскоре после этого олимпийская чемпионка объявила о приостановке спортивной карьеры и впоследствии изъявляла желание вернуться в спорт, но больше на соревнованиях так и не появлялась.

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Сейчас спортсменка, пока еще в статусе действующей, продолжает вести медийный образ жизни: участвует в многочисленных ледовых шоу, снимается в рекламных кампаниях, пробует себя в роли телеведущей и получает высшее образование. В августе 2020-го Загитова на платной основе была зачислена на первый курс факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика», при этом вопрос поступления фигуристки вызвал бурную реакцию, поскольку в списке абитуриентов она была на предпоследнем месте по результатам ЕГЭ — русский язык обладательница всех титулов в мировом фигурном катании сдала всего лишь на 51 балл, а за обществознание получила проходные 44 балла.

Это нашло отклик и в последующем участии Загитовой в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным: зрители отмечали, что пока спортсменка, в силу отсутствия опыта и знаний, не справляется со своими задачами ведущей проекта.

Тогда Загитова рассказывала, что хочет брать пример с Этери Тутберидзе и отучиться на тренера фигурного катания. И сейчас, судя по всему, фигуристка приступила к реализации этого плана. Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Тамара Михайлова в интервью YouTube-каналу «Фетисов» сообщила, что Загитова будет получать второе высшее образование в их учебном заведении.

«Сейчас к нам поступает Алина Загитова. Она учится в РАНХиГС и хочет параллельно учиться в нашем вузе», – сказала Михайлова, не уточнив, по какому направлению подготовки рассчитывает проходить обучение спортсменка.

В Instagram-аккаунте команды спортсменки позднее появилось такое же сообщение.

Мысль о том, что Загитова, которая 18 мая отпраздновала свое 19-летие, уже не вернется, становится все очевиднее. В утвержденных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) списках сборной на следующий сезон имени фигуристки (как и ее коллеги Евгении Медведевой) не оказалось, то есть, по всей видимости, она не планирует выступать в следующем сезоне и не будет конкурировать за попадание на Олимпийские игры в Пекине, а также чемпионаты мира и Европы. Официально об окончательном завершении карьеры Загитова пока не делала заявлений, но и

нет никаких оснований полагать, что чемпионка Пхенчхана-2018 планирует вернуться в большой спорт, учитывая ее занятость.

В октябре прошлого года она так описывала свой день:

«По понедельникам я хожу в университет, потом иду на тренировки и уже до вечера тренируюсь. А если нет учебы, то расписание обычное: с 09:00 до 19:00 я на катке. У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое... Развиваюсь не только в спорте. Но я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя ходить на тренировки».

Первая сессия, по словам Загитовой, получилась «очень сложной и волнительной», однако все экзамены в конечном счете сдать удалось. Она также отметила, что за первый семестр ощутила прогресс и узнала много нового, а ее интерес к обучению по итогам первого полугодия «закрыл все тяжелые моменты».

Параллельное обучение в еще одном вузе объективно заставляет размышлять о том, хватит ли у Загитовой времени хотя бы на тренировки, не говоря уже о соревнованиях. Исходя из того, что за время перерыва фигуристка не смогла освоить элементы ультра-си, сейчас она вряд ли сможет соперничать с такими спортсменками, как Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.