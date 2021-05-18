Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
В двух вузах одновременно: Загитова будет получать второе высшее образование

Загитова будет получать второе высшее образование

Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует получать второе высшее образование. За несколько дней до появления этих новостей стало известно, что фигуристка не будет включена в состав сборной России на предстоящий сезон, то есть практически со стопроцентной вероятностью не поедет на Игры в Пекине и не вернется на лед. «Газета.Ru» — о возможном завершении карьеры Загитовой.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

В последний раз Алина Загитова появлялась на льду в декабре 2019 года — тогда выступление фигуристки в финале Гран-при обернулось для нее последним шестым местом. Вскоре после этого олимпийская чемпионка объявила о приостановке спортивной карьеры и впоследствии изъявляла желание вернуться в спорт, но больше на соревнованиях так и не появлялась.

Сейчас спортсменка, пока еще в статусе действующей, продолжает вести медийный образ жизни: участвует в многочисленных ледовых шоу, снимается в рекламных кампаниях, пробует себя в роли телеведущей и получает высшее образование. В августе 2020-го Загитова на платной основе была зачислена на первый курс факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика», при этом вопрос поступления фигуристки вызвал бурную реакцию, поскольку в списке абитуриентов она была на предпоследнем месте по результатам ЕГЭ — русский язык обладательница всех титулов в мировом фигурном катании сдала всего лишь на 51 балл, а за обществознание получила проходные 44 балла.

Это нашло отклик и в последующем участии Загитовой в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным: зрители отмечали, что пока спортсменка, в силу отсутствия опыта и знаний, не справляется со своими задачами ведущей проекта.

Тогда Загитова рассказывала, что хочет брать пример с Этери Тутберидзе и отучиться на тренера фигурного катания. И сейчас, судя по всему, фигуристка приступила к реализации этого плана. Ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Тамара Михайлова в интервью YouTube-каналу «Фетисов» сообщила, что Загитова будет получать второе высшее образование в их учебном заведении.

«Сейчас к нам поступает Алина Загитова. Она учится в РАНХиГС и хочет параллельно учиться в нашем вузе», – сказала Михайлова, не уточнив, по какому направлению подготовки рассчитывает проходить обучение спортсменка.

В Instagram-аккаунте команды спортсменки позднее появилось такое же сообщение.

Мысль о том, что Загитова, которая 18 мая отпраздновала свое 19-летие, уже не вернется, становится все очевиднее. В утвержденных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) списках сборной на следующий сезон имени фигуристки (как и ее коллеги Евгении Медведевой) не оказалось, то есть, по всей видимости, она не планирует выступать в следующем сезоне и не будет конкурировать за попадание на Олимпийские игры в Пекине, а также чемпионаты мира и Европы. Официально об окончательном завершении карьеры Загитова пока не делала заявлений, но и

нет никаких оснований полагать, что чемпионка Пхенчхана-2018 планирует вернуться в большой спорт, учитывая ее занятость.

В октябре прошлого года она так описывала свой день:

«По понедельникам я хожу в университет, потом иду на тренировки и уже до вечера тренируюсь. А если нет учебы, то расписание обычное: с 09:00 до 19:00 я на катке. У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое... Развиваюсь не только в спорте. Но я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя ходить на тренировки».

Первая сессия, по словам Загитовой, получилась «очень сложной и волнительной», однако все экзамены в конечном счете сдать удалось. Она также отметила, что за первый семестр ощутила прогресс и узнала много нового, а ее интерес к обучению по итогам первого полугодия «закрыл все тяжелые моменты».

Параллельное обучение в еще одном вузе объективно заставляет размышлять о том, хватит ли у Загитовой времени хотя бы на тренировки, не говоря уже о соревнованиях. Исходя из того, что за время перерыва фигуристка не смогла освоить элементы ультра-си, сейчас она вряд ли сможет соперничать с такими спортсменками, как Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку