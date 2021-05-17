Спасибо, Доменико, это было весело: каким запомнится «Спартак» Тедеско

В нем видели второго Карреру

Эмоции в футболе — вещь незаменимая. Именно своими яркими эмоциями Доменико Тедеско покорил всех в первые же дни работы в России, чем справедливо заслужил в свой адрес сравнения с тренером-чемпионом Массимо Каррерой. Молодой немец не оставил равнодушным абсолютно никого: от футболистов и болельщиков «Спартака», которым этот заряд был нужен во времена смуты, как воздух, до остальной общественности и неприятелей, которым такая экспрессия была настолько чужда, что Тедеско называли «психом», «кузнечиком» и вообще чужим человеком на территории «российского колизея».

В какой-то степени тренеру не повезло оказаться в «Спартаке», ведь только на красно-белых оказывается столь огромное давление абсолютно со всех сторон. Например, у Виктора Гончаренко в ЦСКА за куда больший временной отрезок тоже много чего не получалось, и результаты приходили далеко не сразу, но дела армейцев и всех остальных клубов России не рассматривались и не рассматриваются под таким микроскопом, как это происходит в случае со спартаковцами. Любой шорох, доносящийся из стана красно-белых, слышен всем, и Тедеско нужно было просто принять тот факт, что каждое его действие будет обсуждаться и подвергаться критике (а последнего было с избытком), — и он это сделал.

«Если бояться ошибок и давления, то лучше не заниматься этой работой. Быть тренером клуба — это и так большая ответственность. А быть тренером команды с такими традициями и богатой историей — еще большая», — отметил тренер на своей прощальной пресс-конференции.

Порой эмоции темпераментного немца играли и во вред команде, которая несколько матчей вынужденно провела без своего наставника, дисквалифицированного за перебор карточек. Но даже в этом Тедеско так или иначе «преуспел» и вписал свое имя в историю российского футбола.

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Спасибо Тедеско за подготовленную молодежь для сборной

«Спартак» сейчас является одной из самых молодых команд в Премьер-лиге, где средний возраст игроков находится на отметке 25-26 лет. Впрочем, если убрать из расчета Артема Реброва и Андрея Ещенко, которым на двоих 74 года и сами они старше даже Тедеско, то это число изменится ощутимо. Но дело даже не в том, что тренер стал доверять молодым футболистам и регулярно использовать их в своих игровых схемах, а в том, что плоды их работы были замечены.

Александр Максименко, Павел Маслов, Наиль Умяров, Александр Соболев — без них сейчас очень сложно (если вообще возможно) представить основу «Спартака», а ведь все эти игроки либо уже являются кандидатами на место в главной национальной команде России, либо находятся недалеко от этого.

Не повезло только, к сожалению, Зелимхану Бакаеву, которого очень сильно подкосил коронавирус. Но в любом случае Тедеско стоит поблагодарить за его вклад в развитие российской молодежи. Теперь немца сравнивают даже с великим Георгием Ярцевым, который в 1996 году привел так называемый спартаковский «пионеротряд» к золотым медалям, а это дорого стоит и говорит о многом.

Опять эти чёртовы ниндзя режут лук pic.twitter.com/cWxJ7eyG2z — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 17, 2021

Будущему тренеру «Спартака» повезло — ему достанется команда

Команда — казалось бы, обычный синоним к словам «клуб», «коллектив», «состав» и так далее. Но есть в этом нечто большее и важное, ведь при Тедеско «Спартак» стал не просто набором футболистов, имеющих общие цели и задачи, а семьей, для которой клубный девиз «Один за всех и все за одного» не пустой звук. Уже за это немца может отблагодарить его преемник, которого в «Спартаке» встретит не выжженная земля.

Это касается и готовности команды стремиться к наивысшим целям. Тедеско оставляет после себя хорошее наследие, и новому тренеру остается не растерять его, внеся действительно нужные и полезные для развития клуба коррективы. Футболисты к этому готовы.

Все ли так радужно? Конечно, нет

Безусловно, назвать работу Тедеско в «Спартаке» идеальной нельзя. Справедливости ради, надо отметить, что в плане тактики и игровых моделей у молодого тренера многое не получилось, и слова о том, что игра красно-белых очень предсказуема, что ее качество оставляет желает намного лучшего и что вообще в какой-то момент команда остановилась в развитии, взяты не с потолка.

Именно поэтому, когда «Спартак» чуть ли не вплотную приблизился к «Зениту», все равно ни о каком чемпионстве речи не шло — всем всё было понятно, а в успех верили разве что самые ярые фанаты, живущие надеждами отдельно от реальности.

Это понимал и сам Тедеско, который после длительного периода игры в три центральных защитника решил все же перейти на модель с четырьмя игроками обороны. Но эксперимент не сработал, и немец очень быстро отказался от этой затеи в угоду результату — он оказался для команды намного важнее (особенно для тренера, который уже объявил о своем решении покинуть клуб). Конечно, в перспективе игра с акцентом на получение результата любой ценой, жертвуя качеством исполнения, успеха в большинстве случаев не приносит. Но Тедеско было принципиально важно не уйти из «Спартака», оставив его ни с чем.

Как итог — красно-белые заполучили серебряные медали, а вместе с ними и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Одну из задач клуба тренер, между прочим, выполнил, а она перед сезоном звучала следующим образом: завоевать трофей, вернуться в ЛЧ и повысить бюджетную эффективность. С первым у Тедеско не задалось, а последнее и не входило в его полномочия, но «Спартаку» тренер подсобил даже в финансовых делах, гарантировав красно-белым некоторый доход за участие в еврокубках.

В защиту Доменико — даже при всех неудачах он заставил красно-белых прыгнуть выше головы. Немец принял совершенно разобранную команду, которая плелась в низу таблицы Премьер-лиги и даже оказалась на грани вылета. Но в тот кризисный момент тренеру удалось за несколько месяцев немного преобразить игру «Спартака». Очень уж некстати для команды (да и для всего мира вообще) нагрянул коронавирус, который спутал абсолютно все карты.

Учитывая тот факт, что толковых сборов перед новым сезоном не было, от красно-белых вряд ли кто-то ждал выдающихся результатов. Максимум — борьба за место в первой пятерке, не более. Однако с самого старта и чуть ли не до конца сезона у болельщиков «Спартака», видевших свою команду в числе лидеров, разыгрался неслабый аппетит.

Это ли не заслуга Тедеско? Тренера, который немалую часть чемпионата играл без правого защитника и лишь в середине осени получил в свое распоряжение 30-летнего Виктора Мозеса, который является защитником только номинально. Тренера, который не обладал резервом и ресурсами, чтобы тягаться с богатым и могущественным «Зенитом» в борьбе за титул. Тренера, который получил лидера в лице Квинси Промеса уже в тот момент, когда принял решение покинуть клуб. Тренера, который выжал из имеющегося состава абсолютный максимум. Наконец, тренера, который работал в отсутствие хоть какой-нибудь системы в клубе, где люди в руководстве меняются каждые полгода. Получилось бы у него добиться большего, владей «Спартак» куда более серьезными возможностями? Остается только гадать, но не стоит. Тедеско со своим штабом проделал огромную работу и остался честен перед всеми. В первую очередь, перед собой.