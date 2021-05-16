«У «Спартака» то потрясающая игра, то провал»: футболисты подвели итоги РПЛ

По мнению экс-игрока «Спартака» Дениса Бояринцева, успехи «Зенита» не должны удивлять, хотя отчасти они обусловлены и осечками конкурентов петербургской команды. Вместе с тем он подчеркнул, что легионеры сине-бело-голубых оставляют невнятное впечатление.

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«В том, что «Зенит» так комфортно заканчивал чемпионат, конечно, виноваты и его ближайшие преследователи. И у «Спартака» были невынужденные потери очков, и у «Локомотива». Но в целом мы уже спокойно относимся к тому, что во внутреннем чемпионате у сине-бело-голубых нет проблем. Скорее, болельщики хотят видеть «Зенит» успешным на европейской арене. Да, в России есть безоговорочное лидерство, хороший подбор игроков для РПЛ. Обсуждать выступление «Зенита» в чемпионате России особенно даже не хочется, но желаю команде в следующем сезоне успехов именно в Европе. Она может представлять Россию достойно и успешно», — подчеркнул он.

«Разочаровывают легионеры, которых покупает «Зенит». Возможно, они неплохо смотрятся в РПЛ, но абсолютно блекло выглядят в Европе. Российские игроки в прошедшем еврокубковом сезоне «Зенита» смотрелись даже предпочтительнее», — отметил Бояринцев.

«Легионеры, на которых тратятся большие деньги, вряд ли реально могут помочь «Зениту» выполнить задачи в еврокубках. Конечно, можно купить еще кого-то. Но вроде покупают добротных футболистов, а наши, российские ребята, в прошедшем еврокубковом розыгрыше смотрелись лучше», — считает специалист.

В свою очередь, бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко констатировал, что питерцы обладают самым сильным и стабильным составом среди всех команд РПЛ. Однако он заметил, что «Зениту» предстоит провести активную трансферную кампанию для успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Сегодня сильнейшие футболисты чемпионата России играют в «Зените». Хоть даже выйдет второй состав»,

— уверен Деменко. Он добавил:

«Да, в какой-то момент «Спартак» и «Локомотив» выстреливали, но уровень «Зенита» все равно был выше, так что чемпионство сине-бело-голубых закономерно. «Локомотив» показал удачную серию, но «Зенит», даже местами играя не очень хорошо, вырывал победы за счет скамейки.

«Надеюсь, что руководство «Зенита» к еврокубковому сезону сможет найти таких футболистов, которые помогли бы команде достойно представить российский чемпионат в Европе. Чтобы не получилось так, что после группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» не попадал бы даже в Лигу Европы. Что касается «Спартака» и «Локомотива», многое зависит от соперников. Но им пока будет тяжеловато. Хотя, с другой стороны, когда бывает тяжело, мы хорошо играем. А когда попадаются заведомо более слабые соперники, наши команды не справляются. Парадокс», — отметил Деменко.

Специалисты не обошли вниманием борьбу за второе место в РПЛ.

«Спартаку» в выездном матче 30-го тура достаточно было ничьей с «Ахматом» для того, чтобы занять вторую строчку и обеспечить себе участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако красно-белые едва не допустили осечку, в первом тайме пропустив два мяча. Но во второй половине встречи они сравняли счет и добыли необходимое очко (2:2).

«Хотелось бы все-таки найти больше позитива в заключительном матче «Спартака» с «Ахматом», — отметил Бояринцев. — Красно-белые молодцы, что не опустили руки, продолжали бороться и добыли путевку в Лигу чемпионов. «Ахмат» — хорошая и крепкая команда, так что «Спартаку» надо отдать должное: они вырвали ничью и выполнили задачу на сезон».

«Начало сезона получилось невнятным, концовка тоже, к сожалению, оставляет много вопросов. Но был определенный отрезок, который «Спартак» провел очень хорошо, в какой-то момент даже появилась интрига в борьбе за чемпионство»,

— продолжил экс-футболист, добавив:

«Если искать причины неровной игры красно-белых, то надо понимать, как «Спартак» готовился, как велась трансферная политика. Появление Квинси Промеса, на мой взгляд, больше повлияло не на игру, а на коллектив. Футболист позитивный, и для коллектива это было очень полезное приобретение. И на поле он в некоторых матчах, конечно, помог. Но в целом сложно назвать причины неровной игры, не находясь внутри. По весенней части чемпионата можно сказать, что «Спартак» отработал на «четверочку».

Также Бояринцев высказался о предстоящей смене тренера — матч с «Ахматом» стал последним у руля «Спартака» для Доменико Тедеско. Имя его преемника пока официально не объявлено, но, по данным СМИ, им станет португальский специалист Руй Витория. По мнению Бояринцева, игроки «Спартака» должны профессионально подойти к этой ситуации.

«Исходя из того, что команда очень хорошо относится к тренерскому штабу Доменико Тедеско и хотела, чтобы он остался, будет непростой момент адаптации к требованиям нового наставника. Но мы говорим о спорте высших достижений, футболисты должны профессионально относиться к своим обязанностям и гладко пройти этот период»,

— отметил специалист.

«Летний перерыв небольшой, надо передохнуть и думать о следующем сезоне. Нужно укреплять состав, если «Спартак» хочет попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы соревноваться на два-три фронта, «Спартаку» надо очень хорошо поработать на трансферном рынке», — уверен Бояринцев.

Максим Деменко сделал акцент на неровном выступлении «Спартака» по ходу сезона. Он воздержался от того, чтобы назвать конкретную причину этого, отметив, что команда проваливалась в тех матчах, где должна была спокойно побеждать.

«То «Спартак» выдаст какую-то потрясающую игру, то потом — провал. Я считаю, это говорит об опыте команды. Вот пришел Промес — опытный игрок, поигравший. Но пока в «Спартаке» чего-то не хватает. Если разбирать детально, красно-белые в тех матчах, которые нужно выигрывать без нервов, просто проваливаются», — пояснил специалист.

Ну вы представляете, что бы было, если бы он сейчас проиграл «Ахмату»? Еще неизвестно, чем бы все это закончилось»,

— отметил Деменко.

Третье место «Локомотива» эксперты считают достойным результатом для команды. Бояринцев подчеркнул, что красно-зеленые могли оказаться и без медалей. Он также припомнил недавнюю победу «железнодорожников» в Кубке России, которая дала команде путевку в Лигу Европы. По мнению Бояринцева, это не должно было расслабить футболистов перед последним туром, и они все равно до конца сражались за то, чтобы финишировать как можно выше.

«Локомотив» боролся за второе место, а ведь при определенных раскладах мог остаться и вне тройки. Третье место — это медали, наверное, тоже выполнение определенных задач. Так что не может быть такого разделения, что победа в Кубке обеспечивает выступление в Европе. Думаю, «Локомотив» бросил все силы на то, чтобы обыграть «Урал», — уверен экс-футболист.

«Пока непонятно, что представляет собой «Локомотив» под руководством Марко Николича. Вроде и яркая победная серия была. Весеннюю часть команда провела достаточно стабильно. Мне кажется, красно-зеленые и казанский «Рубин» — две лучшие команды весеннего отрезка. Объективную оценку работе Николича пока дать сложно»,

— считает Бояринцев.

Бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов также высказался о методах Николича, заметив, что сербскому специалисту предстоит устранить множество недочетов. Вместе с тем он порадовался появлению в составе команды молодых футболистов:

«Работу Марко Николича можно оценить как удовлетворительную. Но у меня вызывают тревогу провалы, которые случались по ходу сезона. Это и крупное поражение от «Динамо», от «Краснодара», от «Зенита», отвратительная игра дома с «Зальцбургом». Все эти игры говорят о том, что Николич еще толком не знаком с РПЛ и не может проанализировать предстоящий матч и выставить такой состав, чтобы не было провалов. Они, к сожалению, есть. Это не его вина, а, скорее, его беда. Но эти вещи нужно исправлять, потому что в таком ключе дальше команда существовать не может, такие провалы сказываются отрицательно на всем — и на обстановке в команде и в клубе, и на отношениях с болельщиками».

«Николич пока не доказал, что является сильным тренером, который будет успешно руководить «Локомотивом». Надо посмотреть, как будут исправлены ошибки. Команда была собрана еще до Николича, а вот как он даст ей новый стимул… Тот факт, что появляются молодые игроки, радует, но эти провалы пугают»,

— признался Наумов.

Максим Деменко же обратил внимание на отдачу футболистов «Урала», которые в последнем туре РПЛ против «Локомотива» до самой концовки матча удерживали счет 0:0, несмотря на то что остались вдевятером из-за двух удалений. Его порадовало, что команда, не имея турнирной мотивации, все равно старалась отнять очки у одного из лидеров первенства.

«Урал» — молодцы. Им ничего не надо было, но они же приехали и бились, и это приятно — уровень чемпионата России поднимается, все команды бьются и не отдают игры просто так. И нет разговоров, что кто-то сливает игры, потому что уже нет турнирной мотивации»,

— подчеркнул Деменко.

«Я бы не стал говорить, что, наоборот, падает уровень лидеров. В матчах еврокубков, мы, конечно, видим их реальные возможности. Но все-таки, если сравнивать с предыдущим сезоном, было много разговоров и о «сливах» игр, и о судействе. Сейчас, мне кажется, это отходит на задний план», — полагает специалист.

Четвертым в чемпионате стал казанский «Рубин», что оказалось неожиданностью для тех, кто не ждал высоких результатов от команды перед началом сезона. Денис Бояринцев отметил заслугу главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, указав при этом, что у команды пока недостаточно опыта, чтобы успешно играть в ответственных матчах.

«Леонид Слуцкий принял «Рубин» в такой ситуации, где результат не довлел. И, наверное, мало кто ожидал, что команда так здорово прыгнет. Поэтому важные и ответственные матчи появились только ближе к концовке чемпионата. Коллектив еще достаточно молодой, может, пока еще психологически тяжело справляется с задачами, когда надо, например, за место в тройке бороться. В тех матчах, что я видел, особенно с «Зенитом» на выезде, настолько команда понравилась!», — отметил специалист.

«Как раз после победы над «Зенитом» у «Рубина» был скачок в турнирной таблице. Но, естественно, когда уровень конкуренции возрос и на горизонте замаячили медали, какие-то молодые игроки могли не справиться с таким психологическим давлением»,

— добавил Бояринцев.

«Могло не хватить опытных футболистов. Команда молодая, но самобытная. И есть внутренняя уверенность, что в следующем сезоне «Рубин» однозначно поборется за медали», — заявил бывший игрок, который в свое время провел три года в казанском клубе.

«Рубин» в заключительном туре едва не потерпел сенсационное поражение от волгоградского «Ротора», боровшегося за выживание. В концовке подопечные Слуцкого сравняли счет и завершили игру со счетом 1:1. Максим Деменко назвал причины такого результата.

«В том, что «Рубин» потерял очки с «Ротором», в какой-то степени, наверное, сыграла роль уверенность казанцев в успехе, либо ответственность. «Ротор» ведь тоже боролся за важное место, победа позволяла команде остаться в Премьер-лиге. И здесь «Рубин» попался — волгоградцы молодцы, бились до конца и максимально осложнили задачу соперникам. По ходу сезона «Рубин» очень здорово стартовал, но в ответственных играх не набирал очки. Именно в подобных важных матчах, где действительно нужно выигрывать, команда пока испытывает проблемы», — считает Деменко.

Эксперт также высказался о «Сочи», занявшем пятую строчку. Команда, считавшаяся андердогом перед началом сезона, удивила многих своими результатами и впервые попала в еврокубки (в новый турнир — Лигу конференций), но Деменко считает итоговое место сочинцев закономерным.

«Если бы я не видел игр «Сочи», то я бы сказал, что пятое место команды сенсационно — эту строчку занял не ЦСКА и не «Динамо», которые ставили перед собой задачи обязательно быть в еврокубках»,

— отметил специалист.

«Но «Сочи» однозначно заслуженно выходит в Лигу конференций. Но вопрос, что будет с командой — может, кто-то уйдет, возникнут какие-то внутренние проблемы. И непонятно, как она дальше будет играть», — подчеркнул Деменко.

Бояринцев же считает, что расположение команд в топ-6, не считая «Зенита», могло оказаться совсем иным. Он заметил, что попадания в тройку заслуживали и ЦСКА, и «Динамо».

«Со второго по шестое место расклады могли быть любыми. Мог и ЦСКА оказаться в тройке, и «Сочи» очень интересно выступил в этом сезоне. И их пятое место не удивляет»,

— сказал экс-футболист.

«Хотя там могло оказаться и «Динамо», которое при Сандро Шварце преобразилось, он молодежь подтянул, что очень было приятно видеть. Но, к сожалению, «Динамо» не избежало осечек. Им не хватало победной серии. Две-три игры вспыхнули, молодежь себя хорошо проявила. Но где-то им недостало опыта. Мне «Динамо» очень симпатично — и они, и ЦСКА заслуживали попадания в тройку. Но, повторюсь, со второго по шестое место все могло сложиться совершенно по-разному в концовке сезона. Была интересная борьба, любая из этих команд вполне заслужила места в тройке», — констатировал Бояринцев.

Говоря о ЦСКА, Максим Деменко оценил работу главного тренера команды Ивицы Олича. Эксперт считает, что, несмотря на заслуги в бытность игроком красно-синих, до тренерской деятельности Олич еще не дорос.

«Честно сказать, не в обиду Ивице Оличу, он еще не готов к самостоятельной тренерской работе», — уверен Деменко.

«В ЦСКА ему дали карт-бланш, но есть гораздо более опытные тренеры. Да, он играл за ЦСКА, знает каких-то футболистов, Акинфеева, например. Но тренировать — это совсем другое», — подчеркнул специалист.

Он также высказался о заключительном матче в сезоне своей бывшей команды «Краснодара» под руководством Виктора Гончаренко, ранее тренировавшего ЦСКА. «Быки» на выезде обыграли «Ростов» со счетом 3:1, и, по мнению Деменко, у них был гораздо больше желания победить.

«Что мне понравилось в игре «Краснодара»: в этом последнем матче сезона они хотели доказать что-то — и себе, и Виктору Гончаренко,»

— считает Деменко.

«Впереди лето, возможно, кто-то уйдет. А сейчас «Краснодар» в большей степени хотел выиграть, чем «Ростов». Поэтому и игра так сложилась. У «Ростова» не было мотивации. Да, понятно, последняя игра — конечно, при своих болельщиках им бы хотелось красиво завершить чемпионат, да и премиальные никто не отменял. Но «Краснодар» показался очень хорошей командой по этой игре», — заключил эксперт.