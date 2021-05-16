«Сыграем в Лиге чемпионов не так, как другие клубы из России»

«Спартак» пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов, с трудом вырвав ничью у «Ахмата» (2:2) и на одно очко обогнав «Локомотив» в борьбе за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Красно-белые могли с гораздо меньшей нервотрепкой обеспечить себе участие в Лиге чемпионов, однако в первом тайме упустили несколько отличных моментов. Особенно в этом плане «отличился» Квинси Промес, который не реализовал два выхода один на один.

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После матча нидерландец признался, что еще не пришел в свою лучшую форму, и рассказал, как в перерыве матча специально пытался себя разозлить, чтобы выдать максимум во втором тайме.

«После первых 45 минут я разозлился на самого себя. Только на себя. Не думал, что упущу такие моменты. Забивать в подобных ситуациях — моя работа. Так что я должен был завести себя. И во втором тайме я сумел все исправить: эта злость помогла мне больше поверить в свои силы, а нашей команде — попасть в квалификацию Лиги чемпионов»,

— приводит слова Промеса «Чемпионат»

«Тем не менее мне еще потребуется время, потому что я пришел в «Спартак» только в зимнее трансферное окно, что довольно непривычно, — добавил он. — Да, я менял некоторые позиции, но я все тот же игрок. Так что это вопрос времени — когда я выйду на желаемый уровень».

«С кем хотелось бы встретиться в квалификации еврокубков? Если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике»,

— подчеркнул Промес.

Доменико Тедеско, который провел последний матч в статусе главного тренера «Спартака», не стал сильно укорять футболистов за нервную концовку сезона.

«Мы люди, а не машины. У Промеса и Александра Соболева были моменты в первом тайме, мы могли бы уже повести в счете. Но повторюсь: мы люди, а людям свойственно ошибаться. Идеального матча быть не может, так что ошибки неизбежны», — заявил наставник. Он также подчеркнул:

«Нам либо надо было признать: «Да, мы третьи». Либо сказать самим себе, что плохих дней не бывает, а бывает плохая игра, и нам надо сделать все, чтобы доказать: мы лучше».

По его словам, в некоторых матчах этого сезона клуб легко дарил сопернику очки.

«Например, в играх против «Сочи» (0:1), «Урала» (2:2), «Уфы» (0:3). Бывало, что мы пропускали в конце и не использовали свои моменты. Но невозможно выиграть все матчи», — отметил Тедеско.

По его словам, в перерыве игры против «Ахмата» был проведен анализ.

«Знаю, что все ребята верили: мы можем отыграться. Настроение в раздевалке было не лучшим, но мы показали качество и характер. И по достоинству заняли второе место в чемпионате», — уверен наставник.

«Я верю во всех игроков «Спартака» — они могут стать лучше»,

— подытожил Тедеско.

Владелец «Спартака» Леонид Федун после такого волевого матча с «Ахматом» выразил надежду, что команда покажет хороший уровень в Лиге чемпионов. Напомним, в последние годы российским клубам не удавалось выйти даже в 1/8 финала.

«Эмоций никаких не осталось. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам. Все было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента», — цитирует его «Чемпионат».

«То, что переломили ход игры, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведем не так, как остальные российские клубы»,

— подчеркнул Федун.

В следующем году клубу исполнится 100 лет, и в СМИ уже просочилась информация о том, что Леонид Федун может поставить перед новым тренером «Спартака» задачу во что бы то ни стало завоевать чемпионство в наступающем сезоне. Бывший голкипер команды Ринат Дасаев считает такую цель вполне реализуемой.

«Поздравляю «Спартак» со вторым местом. Думаю, на следующий год на столетие клуба станут чемпионами. Вы сами знаете, последняя игра очень нервозная. Ждать красивой игры смысла нет, надо набирать очки. Наверное, поэтому игра была не очень динамичная, но главное — результат. «Спартак» сравнял счет, это достойно», — отметил Дасаев.

Гораздо меньше оптимизма у одного из самых известных болельщиков «Спартака» — легендарного теннисиста Евгения Кафельникова.

«Я посмотрел первый тайм, расстроился и не стал досматривать. Молодцы, что в итоге сравняли и вышли в ЛЧ», — приводит его слова Sport24.

«Ожидания от Лиги чемпионов? Какие они могут быть, если у нас сейчас нет тренера, которого анонсировал клуб? К тому же в команде нет игроков уровня Лиги чемпионов. Когда что-то появится, можно будет о чем-то говорить»,

— подчеркнул Кафельников.

По его мнению, пока «Спартак» не готов к ЛЧ.

«Нынешний сезон могу оценить на тройку с плюсом. Могло быть лучше», — резюмировал Кафельников.

При этом занявший третье место «Локомотив» отстал от «Спартака» всего на одно очко. Железнодорожники с большим трудом одолел на своем поле «Урал» (1:0) и заканчивали матч вдевятером из-за двух удалений.

В следующем сезоне «Локо» будет довольствоваться только участием в групповом этапе Лиги Европы, но и это неплохой результат, учитывая, что на зимний перерыв команда уходила чуть ли не во второй половине таблицы.

«Хочу поздравить ребят с победой. Мы создавали очень много моментов и долго не могли забить, но в конце концов заслужили эту победу. Я благодарен команде за всю работу, что мы сделали в этом сезоне, — заявил главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции. — У нас в Сербии есть поговорка: «Никогда не легко, но всегда красиво» — это о нашем сезоне».

«В конце декабря и начале января никто не верил в нас. Мы выиграли Кубок, а также до последней секунды боролись за вторую позицию. «Локомотив» — лучшая команда в России после зимнего сбора: 13 побед в 15 матчах»,

— подчеркнул наставник.

«Я горжусь этим результатом и всей нашей командой, также благодарю болельщиков за большую поддержку», — подытожил Николич.