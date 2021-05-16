«Переключил передачу на плей-офф»: Овечкин — теневой герой матча с «Бостоном»

В завершившейся регулярке НХЛ Александр Овечкин много матчей пропустил из-за травмы и выдал личный антирекорд результативности, но на старте плей-офф воспрял как никогда.

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В стартовом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встречается с «Бостоном». Первый матч остался за «столичными» — в овертайме победу «Кэпиталз» принес Ник Дауд.

«Вашингтон» первым повел после изящной комбинации благодаря голу Тома Уилсона — того самого, выбывшего из-за травмы после побоища в игре с «Рейнджерс».

first goal best goal pic.twitter.com/yNnePFNDHA — Washington Capitals (@Capitals) May 15, 2021

Вскоре «Брюинз» отыгрались усилиями Джейка Дебраска, а, ко всему прочем, в моменте с голом травму получил голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек. Поскольку Илья Самсонов был все еще вне команды из-за попадания в ковидный протокол, «Вашингтону» пришлось выпускать на лед 39-летнего Крэйга Андерсона, почти не игравшего в регулярном чемпионате.

Выход Андерсона, кажется, пошел только на пользу «Кэпс». С 21 спасением он был признан второй звездой матча и стал самым возрастным вратарем в истории клуба, одержавшем победу в матче плей-офф.

«Энди вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось», — говорил после игры главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт.

«Крэйг — отличный голкипер. Очевидно, что у него большой опыт. Он был довольно спокоен, сделал пару важных сейвов для нас и успокоил «скамейку». Андерсон проделал фантастическую работу», — добавил Овечкин.

Ближе к середине второго периода «Вашингтон» вновь повел. Шайбу забросил Бренден Диллон, а непосредственное участие в голе принял как раз Овечкин, отдавший результативную передачу. Если бы шайбу записали на капитана «Кэпиталз», как было изначально, то этот гол стал бы для него юбилейным 70-м в кубковых играх.

Это очко стало 132-м для россиянина за карьеру в плей-офф, что является третьим результатом среди левых нападающих лиги. Матч с «Бостоном» Овечкин завершил с показателем полезности +1.

А другим своим ярким действием Овечкин отметился еще в начале матча. Его хит, уложивший на лопатки звезду «Бостона» Давида Крейчи, гарантированно попадет в хайлайты.

Возвращаясь к ходу матча, «Бостону» удалось сравнять счет, реализовав большинство — гол у Ника Ритчи. Удаление же на совести еще одного россиянина Дмитрия Орлова.

На пятой минуте дополнительного периода Дауд удачно подставил клюшку на пятаке после броска Ти Джея Оши практически от синей линии.

«Я просто бросил максимально сильно. Не заметил, как шайба залетела в ворота, но увидел, что ребята со скамейки высыпали на лед. Мы очень счастливы, что победили сегодня», — резюмировал Оши.

gonna watch this on repeat for a bit if y'all don't mind...



feel free to join us pic.twitter.com/7yLrxNHLqx — Washington Capitals (@Capitals) May 16, 2021

Несмотря на то что в тройку лучших игроков матча попали Дауд, Андерсон и Диллон,

болельщики с экспертами отметили немаловажную роль Овечкина в победе «Кэпс».

Об этом упомянул и Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции, отметив, что российский форвард полностью переключился с регулярки на плей-офф.

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», — цитирует Лавиолетта русскоязычная версия сайта НХЛ.

«Сейчас такой момент сезона, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе», — заявил сам Овечкин, говоря о травме Ванечека.

Следующий матч серии «Вашингтон» — «Бостон» состоится на льду «Кэпс» в ночь на 18 апреля по московскому времени.