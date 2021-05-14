Громкое возвращение в «Барселону»: Хави готов сменить Кумана на посту тренера

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который начал тренерскую деятельность в 2019 году, может сменить Рональда Кумана на посту наставника сине-гранатовых. 12 мая специалист продлил контракт с катарским «Аль-Саддом» на два сезона, однако издание Marca утверждает, что этот факт не помешает ему возглавить каталонцев. По информации испанских СМИ, между Хави и руководством «Аль-Садда» существует устная договоренность о том, что клуб не станет препятствовать его переходу в «Барселону» в случае официального предложения.

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Это джентльменское соглашение стало возможно благодаря теплым отношениям специалиста с боссами клуба. Между ними установилось особое доверие после того, как год назад Хави отказался от заманчивого предложения возглавить «Барселону», когда экс-глава клуба Хосеп Бартомеу хотел, чтобы он заменил Эрнесто Вальверде на тренерском мостике. Теперь в «Аль-Садде» готовы пойти навстречу тренеру, если в нем будет заинтересована «блауграна».

При этом у Хави нет прописанного пункта в контракте, по которому «Аль-Садд» был бы обязан отпустить его в «Барселону».

«Пункт о моем отъезде в любой момент неверен. Я связан двухгодичным контрактом с «Аль-Саддом», и я уважаю этот договор, а также считаю, что стороны должны вести переговоры официально», — отметил Хави в интервью клубной пресс-службе. Впрочем, он вряд ли мог сказать что-то иное в комментарии, посвященном продлению контракта.

Тем временем положение Кумана в «Барселоне» становится все более шатким. За два тура до конца команда уступает в таблице Ла Лиги «Реалу» и «Атлетико» и практически лишилась шансов на чемпионство. На этом фоне Лапорта все еще избегает утверждать, что Куман будет тренировать клуб в следующем сезоне, хотя контракт специалиста истекает летом 2022 года. В материале Marca отмечается, что президент «Барселоны» последние несколько недель обсуждает с Хави его возможный переезд на «Камп Ноу».

Сам экс-капитан еще летом 2020 года положительно высказывался на тему возможного возвращения в «Барсу».

«Моя самая большая мечта — стать главным тренером «Барселоны». Хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому. Хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в «Барселоне». В январе 2020 года «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Надеюсь, что они позовут меня еще раз»,

— передавал слова Хави Sport.es.

Через полгода он опять подтвердил намерение возглавить «Барсу», но отметил, что уважает нынешнего тренера Рональда Кумана.

«Все видят во мне тренера «Барселоны». Не хочу скрывать, надеюсь на это. Я могу сказать это много раз, но я всегда с уважением относился к нынешнему тренеру Рональду Куману и к клубу, который сейчас вполне конкурентоспособен. Желаю команде всего наилучшего. Конечно, это иллюзия, что я скоро буду тренировать «Барселону», — сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, испанский тренер возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года, и в сезоне-2020/21 клуб стал чемпионом Катара, пройдя весь турнир без единого поражения.

Это первый тренерский опыт Хави — и пока довольно успешный. Кроме того, до начала тренерской карьеры каталонец выступал за «Аль-Садд» в качестве футболиста после того, как покинул «Барселону» в 2015 году.

Хави отдал сине-гранатовым лучшие годы своей карьеры и выступал за них начиная с 1998 года. В футболке сине-гранатовых он провел 767 матчей, уступая по этому показателю только Лионелю Месси (777). Как и аргентинец, он является воспитанником сине-гранатовых, поскольку поступил в школу команды в возрасте 11 лет. Вместе с «Барселоной» Хави стал восьмикратным победителем Ла Лиги, три раза брал Кубок Короля, четыре — Лигу чемпионов, а также дважды становился триумфатором Клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

В последнем домашнем матче Хави за «Барселону» — в рамках чемпионата Испании против «Депортиво» — фанаты растянули огромный баннер с портретом игрока, а после матча устроили ему овации. Также после встречи с «Депортиво» команде вручили кубок победителей Ла Лиги. Через две недели сине-гранатовые сыграли в финале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» и победили со счетом 3:1, а Хави поднял над головой свой последний трофей в качестве капитана «блауграны».

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барса» занимает третье место, отставая на четыре очка от мадридского «Атлетико», который расположился на первой строчке. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ». Интересно, что в первой игре, которая проходила в столице Каталонии, парижане победили со счетом 4:1, что породило волну слухов о скорой отставке Кумана.

13 мая издание Sport.es рассказало о том, что игроки не довольны тактическими решениями Кумана, что может стать решающим шагом на пути к увольнению нидерландца.