Злой гений мадридцев: Ракитич лишил «Реал» возможности стать лидером

В чемпионате Испании наступил кульминационный момент, и с приближением развязки градус чемпионской интриги зашкаливает. За четыре тура до конца сезона на золотые медали претендовали сразу четыре команды: мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Барселона» и «Севилья». Любая осечка одной из них мгновенно повышала шансы остальных на титул. Еще свежо в памяти сенсационное поражение «Барсы» в матче со скромной «Гранадой», из-за чего сине-гранатовые не смогли стать единоличными лидерами Примеры, оказав услугу «Атлетико» с «Реалом».

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При этом как раз под конец сезона борцам за золото предстояли крайне важные и определяющие очные встречи между собой. Первая состоялась накануне в столице Каталонии, где «Барселона» на собственном поле не смогла одолеть «Атлетико». Несмотря на огромное количество голевых моментов у обеих команд, счет соперникам открыть так и не удалось — 0:0.

И эта ничья оказаласьна руку «Реалу», которому представилась возможность возглавить турнирную таблицу.

Для этого «сливочным», вылетевшим из Лиги чемпионов после полуфинальной серии с «Челси», было необходимо одолеть «Севилью». В случае победы подопечные Зинедина Зидана сравнялись бы по очкам с «Атлетико» (77), но опередили бы «матрасников» за счет лучших результатов в личных встречах — в первом круге «Реал» одержал победу, а во втором ушел от поражения, на последних минутах добыв ничью.

«Севилью» такой расклад, естественно, не устраивал, ведь в случае поражения подопечные Хулена Лопетеги, уволенного из «Реала» в октябре 2018-го, лишились бы математических шансов на чемпионство. О претензиях на первое место андалусийцы еще в начале сезона и не задумывались, но аппетит, как известно, приходит во время еды. К тому же, самому Лопетеги было что доказывать в противостоянии со своим бывшим клубом. Правда, 54-летний специалист вынужден был руководить командой дистанционно из-за красной карточки, полученной в матче прошлого тура.

Дебют встречи остался за «Севильей», которая превосходила «Реал» во всем и практически не выпускала «сливочных» из своей зоны, а показатель владения мячом был в пользу гостей и переваливал за 70%. Однако едва ли не первый контрвыпад Мадрида завершился голом: Альваро Одриосола открылся на правом фланге под заброс из глубины поля, прошел к лицевой линии и навесил на дальний угол вратарской, откуда Карим Бензема точно пробил головой. Но взятие ворот судьи не засчитали после того, как рефери на VAR зафиксировали офсайд Одриосолы.

Несмотря на это «Севилья» не стала сбавлять обороты и продолжила оказывать давление на оборону хозяев. И андалусийцы довольно оперативно добились результата.

После розыгрыша «стандарта» Хесус Навас навесил в штрафную, где борьбу в воздухе неожиданно выиграл невысокий Иван Ракитич. Хорват, вспомнив свое барселонское прошлое, решил порадовать болельщиков бывшего клуба точной скидкой на Фернандо, который с близкого расстояния расстрелял ворота Тибо Куртуа.

Лишь пропустив, «Реал» перехватил инициативу и накрыл оборону «Севильи» волной опасных атак. Момент создал себе Винисиус, который на дриблинге оставил двух защитников гостей не у дел, но по воротам из штрафной площади не попал. Затем все тот же Винисиус вывел Каземиро на ударную позицию, и с мощным выстрелом бразильца Боно с трудом справился. Пришлось голкиперу «Севильи» выручить свою команду и после неожиданного удара Бензема с разворота — француз отправил мяч прямо под перекладину, и только великолепная реакция вратаря уберегла гостей от гола, и на перерыв андалусийцам удалось уйти лидерами.

Во втором тайме «Севилья» совсем бросила играть, полностью отдав мяч «Реалу» и позволяя сопернику обстреливать свои ворота. Опасными дальними ударами отметились Лука Модрич и Каземиро, но Боно сдюжил, а в один момент гостям и вовсе повезло, когда Винисиус неожиданно не попал по воротам с пары метров после прострела от Крооса. Однако вечно везти «Севилье» не могло, и за свое решение уступить инициативу «Реалу» гости были наказаны.

Только-только вышедший на замену Марко Асенсио после выхода на поле первыми же касаниями мяча отправил его точно в сетку, не встретив сопротивления в чужой штрафной.

На 75-й минуте произошел момент, который полностью перевернул ход встречи и совершенно точно будет обсуждаться испанскими СМИ всю ближайшую неделю. Карим Бензема убежал один на один с Боно, и вратарь «Севильи» сбил главного бомбардира «Реала», после чего Хуан Мунуэра ожидаемо указал на «точку». Однако пенальти в итоге был назначен в ворота Мадрида.

Перед тем, как Бензема убежал в контратаку, Эдер Милитао сыграл рукой в своей штрафной, а ведь именно после этого касания «сливочные» и организовали контрвыпад. Главный арбитр, самостоятельно посмотрев повтор момента, встал на сторону «Севильи», а Иван Ракитич уверенно реализовал 11-метровый.

¿Crees que fue PENALTI a favor del @SevillaFC por MANO de Militao? — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 9, 2021

Все шло к тому, что «Севилья» увезет из Мадрида важные три очка, однако Тони Кроос был категорически против этого. Немец очень вовремя для «Реала» уже в компенсированное время вспомнил о своей способности наносить отличные удары, и хлестко выстрелил из-за штрафной площади. Мяч удачно попал в ногу Эдену Азару и от нее залетел в ворота. Боно к этому рикошету не был готов.

В итоге 2:2 — «Реал» не воспользовался возможностью возглавить турнирную таблицу и, набрав 75 очков, поднялся на второе место, обогнав «Барселону» лишь по дополнительным показателям.