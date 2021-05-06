Отомстить за унизительный разгром: Россия сразится с Канадой за золото ЧМ

Сборная России с трудом одолела Финляндию (6:5) в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею, растеряв в концовке матча комфортное преимущество в три шайбы и едва не позволив сопернику перевести игру в овертайм.

Эта нервная победа позволила юной «Красной машине» второй раз подряд пробиться в финал ЮЧМ, чего не случалось уже 12 лет.

В предыдущий раз юниорская сборная показывала такие стабильные результаты в 2008 и 2009 году. Правда, в обоих случаях не получилось взять золотые медали: в финале 2008 года россияне разгромно уступили Канаде (0:8), а в 2009-м почти так же унизительно проиграли США (0:5).

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В грядущем финале, который стартует 7 мая в 04.00 по московскому времени, подопечные Альберта Лещева встретятся с грозной сборной Канады, которая расправилась на стадии 1/2 со Швецией (8:1). «Кленовые листья» выиграли все шесть матчей на этом турнире, забросив самое большое количество шайб — 46 — и пропустив всего девять.

У канадцев потрясающая реализация большинства — 42,86% попыток заканчиваются голами. При этом они здорово обороняются в меньшинстве — в 84,62% случаев им удается уберечь свои ворота от пропущенного гола.

Лучший снайпер Канады — Шейн Райт — забросил за четыре игры семь шайб, а лучший бомбардир команды — уже знаменитый в свои 15 лет Коннор Бедард — набрал 12 очков за шесть игр (шесть голов + шесть результативных передач). Также хорошо себя проявили Мэйсон Мактавиш и Франческо Пинелли: у обоих в активе по пять голов и шесть ассистов.

В общем, угроза в атаке может исходить от любого из канадцев. А вот насколько надежна оборона «кленовых листьев», России еще предстоит проверить. В предыдущих матчах сборная Канады так много времени проводила в атаке, что у вратаря Бенджамина Годро толком не было работы. Хочется верить, что «Красная машина» эту работу предоставит.

Недаром в составе отечественной команды выступает абсолютно лучший бомбардир турнира на данный момент — 16-летний Матвей Мичков, в активе которого 13 очков (11 голов и два результативных паса).

Немало проблем доставляет соперникам и капитан сборной России Никита Чибриков, который набрал всего на одно очко меньше Мичкова: на его счету 12 баллов (4+8). Именно Чибриков повел за собой команду в сложный момент в полуфинальной игре, когда финны раз за разом сравнивали счет спустя минуту после того, как Россия выходила вперед. Во втором периоде встречи капитан оформил дубль и увеличил отрыв в счете до 4:2, что настроило «Красную машину» на новый лад.

Его вклад отметил в послематчевом интервью нападающий команды Иван Мирошниченко.

«Никита Чибриков молодец: забил нужные голы, и у парней поднялся дух. Он поддерживал нас на лавке и вовсю проявлял себя как лидер и капитан. Очень важную роль сегодня сыграл», — цитирует хоккеиста «Чемпионат».

Сам Мирошниченко был признан лучшим игроком на стадии полуфинала ЮЧМ, выиграв конкуренцию даже у Бедарда, который оформил хет-трик в матче Канада — Швеция (8:1).

Мирошниченко в блестящем стиле забил два последних гола России в ворота Финляндии, которые позволили «Красной машине» продержаться в концовке и сохранить победу под жестким натиском Суоми. Всего на счету нападающего восемь очков на турнире (шесть голов + две передачи), что тоже весьма неплохо.

Внушает оптимизм и тот факт, что сборная России реализует большинство даже чуть лучше, чем канадцы, — в 43,48% случаев. А по общему количеству голов «Красная машина» занимает второе место после «кленовых листьев» с 38 заброшенными шайбами.

Таким образом, в финале нас ждет настоящий голевой триллер. Недаром пресс-служба Федерации хоккея Канады уже посоветовала на своей странице в Twitter: «Готовьте поп-корн».

The gold medal game is set.



Grab your popcorn.





Thursday, May 6

9 p.m. ET/6 p.m. PT

Frisco, Texas#U18Worlds pic.twitter.com/mQJ6IhGSfY — Hockey Canada (@HockeyCanada) May 6, 2021

Настрой у «Красной машины» самый боевой.

«Эмоции позитивные: мы вышли в финал, при таком счете надо было удерживать, концентрироваться, — рассказывал на пресс-конференции главный тренер Альберт Лещев. — Концовка матча с финнами получилась немного смазанной, но парни выдержали, молодцы.

Нам нужно правильно восстановиться, потом изучим сборную Канады и ее слабые места. Завтра в бой!»

Лучший бомбардир команды Матвей Мичков в очередной раз подчеркнул, что не обращает внимания на свои индивидуальные рекорды и сосредоточен только на благе команды.

«С Канадой будет очень важный матч, тем более что играем с таким сильным соперником. Для нас с ребятами большая честь представлять свою страну, так что будем биться, уже готовимся к завтрашней игре.

Мои голы ничего не значат — главное, чтобы наша команда выиграла финал. Сделаем все возможное, чтобы обыграть канадцев.

Наша команда не устала, завтра мы выйдем на игру с новыми силами и эмоциями и дадим бой», — пообещал Мичков.

Что касается сборной Финляндии, то теперь ее ждет матч за третье место против шведов. Игра стартует 7 мая в 00.00 по московскому времени.

Главный тренер команды Суоми Петри Карьялайнен заверил, что команда выйдет на эту игру вдохновленной, несмотря на обидное поражение от России.

«Этот проигрыш 5:6 — жестокое разочарование для нас, но для меня в любом случае честь тренировать этих ребят. Горжусь тем, как они играли, как отдавали себя полностью. В этом матче нам не хватило реализации, но старания и самоотверженности нам не занимать.

Игра была равной, и такие тяжелые моменты — это шанс усвоить какие-то уроки на будущее. Это может помочь и в предстоящем матче за бронзу, и в дальнейших карьерах моих игроков.

Счастлив, что на третий период мы вышли, чтобы биться за победу. В концовке желаемый результат был близок, мы вполне могли забросить шестую шайбу и сравнять счет в матче с Россией.

Но все равно стоит отметить, что мы пропустили шесть голов в полуфинале чемпионата мира… Более сильная команда идет дальше, а у нас не будет проблем с мотивацией на матч со Швецией за бронзу», — подытожил специалист.