Упустили отрыв в три шайбы, чудом спасли победу: как Россия пробилась в финал к Канаде

В полуфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России встречалась со сверстниками из Финляндии. Команды уже играли между собой на групповом этапе турнира. Тогда победу в серии буллитов праздновали финны (4:3), которым удалось чудом перевести ту встречу в дополнительное время, отыграв две шайбы за две с половиной минуты до финальной сирены. «Красная машина» горела желанием взять реванш за то обидное поражение и пробиться в финал ЮЧМ, куда уже отобралась Канада, уверенно обыгравшая в своем полуфинале шведов со счетом 8:1.

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Встреча началась с мощного давления россиян. Подопечные Альберта Лещева могли открыть счет уже на второй минуте, но на чужом пятаке никому не удалось затолкать шайбу в ворота.

Буквально через минуту Даниил Лазутин на скорости ворвался в чужую зону и точным броском в верхний угол открыл счет в матче.

Однако почти сразу финны получили возможность поиграть в большинстве и быстро реализовали численное преимущество — счет сравнял Саму Салминен (1:1).

BUT wait! Only 58 seconds later Samu Salminen answers back and ties it up for @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/xjY6WuVhnM — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

На исходе шестой минуты Матвей Мичков прорвался к воротам Аку Коскенвуо, и защитник Алекси Хеймосалми смог остановить его только с нарушением правил, за что был удален. Однако две минуты российского большинства еще не успели начаться, как финны получили право на буллит! Провал в обороне привел к быстрой контратаке Суоми, которую защитник Арсений Коромыслов попытался прервать и сбил с ног нападающего Сами Пяйвяринту, зацепив его клюшкой.

Сам же Пяйвяринта отправился бить буллит, однако переиграть Сергея Иванова не сумел. Счет остался 1:1, и Россия тут же наказала соперника за расточительность: Мичков оказался один в левом круге вбрасывания и попал точно в дальний угол. «Красная машина» вышла вперед — 2:1.

Однако финны снова невероятно быстро отыгрались: последовал дальний бросок по воротам, который оказался заблокирован россиянами, но нападающий Вернер Миеттиненна сумел здорово сыграть на отскоке и переправил шайбу в ворота, попав по ней с лета! Счет стал 2:2.

DID YOU SEE THAT?!

Verner Miettinen with a no-look shot from the air ties things up for @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/lK7ufTA2xw — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

После второй заброшенной шайбы сборная Финляндии на несколько минут закрыла россиян в их собственной зоне, и «Красная машина» не без труда защитила ворота от третьего гола. Так, за пять минут до перерыва финские игроки вдвоем выскочили на вратаря Сергея Иванова, но в последний момент защитник Никита Новиков сумел прервать потенциальный голевой пас (соперники пытались обыграться между собой) и разрушить эту атаку.

В последней атаке первого периода Данила Юров обыграл сразу двух защитников и выскочил один на один с Коскенвуо, но переиграть голкипера ему не удалось. Команды ушли на перерыв при счете 2:2.

Второй период начался в более спокойном темпе. Россияне больше владели шайбой, но до опасных моментов дело не доходило. Только на четвертой минуте периода Иван Мирошниченко неожиданно потерял шайбу на своей синей линии, но Нико Хуухтанен бросил прямо в российского вратаря.

Сложилось впечатление, что в перерыве тренеры обеих сборных попросили подопечных уделить больше внимания игре в обороне. За десять минут второго отрезка матча команды нанесли лишь пять бросков по воротам (3:2 в пользу Финляндии).

Однако затем «Красная машина» получила шанс реализовать численное преимущество и воспользовалась этим. За 34 секунды до выхода пятого полевого игрока у сборной Финляндии Никита Чибриков удачно подкараулил отскок с пятака и забросил третью шайбу сборной России. Таким образом, команда Альберта Лещева реализовала второе большинство из двух.

Сразу после гола россияне получили второе большинство подряд, однако на этот раз не смогли отличиться, несмотря на множество отличных моментов. Тем не менее уже спустя минуту после возвращения на лед пятого игрока сборной Финляндии «Красная машина» добилась желаемого. Дмитрий Бучельников вывел Чибрикова на ворота, и тот в одно касание переиграл вратаря. Сборная России впервые повела в счете с разницей в две шайбы. Команды ушли на перерыв со счетом 4:2.

В самом начале третьего периода россияне опять заработали большинство и в третий раз за матч использовали этот шанс по максимуму. Мирошниченко получил шайбу перед воротами и уверенно забросил пятую шайбу сборной России (5:2). На реализацию лишнего понадобилось всего 46 секунд.

Правда, сразу же у финнов появился шанс сократить отставание в счете (удалился Прохор Полтапов), и на исходе своего большинства они все же смогли отличиться. Шайбу забросил Йоаким Кемелль (5:3).

It's not over 'til it's over. Joakim Kemell with a beauty shot to put @leijonat within 2 goals. #U18Worlds pic.twitter.com/on0yrDnsOd — IIHF (@IIHFHockey) May 6, 2021

За девять минут до конца основного времени сборная России при помощи прессинга отобрала шайбу в чужой зоне и убежала в контратаку. Мирошниченко оказался один перед воротами, обыграл голкипера и забросил шестую шайбу «Красной машины» (6:3).

Казалось, что все конечно, однако финны так не думали. Едва россияне успели отпраздновать гол, как Суоми выиграли вбрасывание и Саму Салминен оформил дубль (4:6). Зрителей ожидала нервная концовка — как на групповом этапе.

За четыре минуты до сирены финны сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, оказавшись в большинстве. Результатом этого стала пятая шайба в ворота Иванова: Нико Хуухтанен изумительно сыграл коньком, пяткой переправив снаряд на дальнюю штангу, откуда Кемилль в касание забросил ее в ворота. До конца игры оставалось 2 минуты 58 секунд.

Оставшиеся три минуты финны также провели вшестером, осыпав на ворота Иванова град атак, но так и не сумели сравнять счет, чтобы перевести игру в овертайм. Россия продержалась и добилась очень нелегкой победы.

Теперь в ночь с 6 на 7 мая «Красная машина» сыграет в финале с Канадой. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.