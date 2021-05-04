Португалец вместо немца: «Спартак» может возглавить Руй Витория

Новый тренер для «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает упорную борьбу за второе место в Российской премьер-лиге и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. После крупного поражения «Локомотива» от «Зенита» (1:6) и собственной выездной победы в Туле над «Арсеналом» (2:1) красно-белые вернулись на вторую позицию.

Теперь для гарантированного финиша с серебряными медалями им нужно обыграть на своем поле «Химки» и потом в гостях грозненский «Ахмат».

При этом главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, еще в декабре объявивший о том, что не будет продлевать истекающий летом контракт, по-прежнему решительно настроен на уход, хотя и работает в полную силу.

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Призывы убедить немецкого специалиста остаться по весне раздаются и со стороны футбольных экспертов, и от ветеранов и болельщиков «Спартака», да и игроки не раз в интервью говорили, что очень хотели бы продолжения работы под руководством тренера.

Однако, похоже, что все попытки сохранить ярко проявившего себя за полтора сезона в России наставника так и не возымели эффекта.

Глава медиа-департамента московского клуба Антон Фетисов несколько раз подтверждал ведение переговоров с опытными иностранными наставниками, таинственно сообщая о наличии узкого круга отобранных кандидатов.

4 мая информационное пространство вокруг «Спартака» в очередной раз переполнилось слухами о новом тренере для красно-белых, причем на этот раз было названо много конкретных фамилий.

Сначала Sport24 выложил информацию, что главный кандидат на пост в столичной команде — португалец Леонарду Жардим, известный по довольно успешной работе с «Монако», который он приводил к победе в Лиге 1 в конкуренции с ПСЖ и к полуфиналу Лиги чемпионов.

Ранее его имя уже муссировалось в прессе применительно к поискам спартаковцев, но тогда говорилось, что он требует колоссальные €6 млн в качестве годового оклада — и это было камнем преткновения.

На этот раз было названо и имя запасного варианта на случай, если переговоры с Жардимом все-таки сорвутся. Вторым кандидатом, согласно данным СМИ, является 46-летний чешский специалист Индржих Трпишовски, построивший очень яркую пражскую «Славию» и продолжающий работать с ней.

Правда, несколько позже «Чемпионат» сообщил, что основной кандидат на пост наставника в «Спартаке» -— другой португалец, Руй Витория, прославившийся своей многолетней работой с лиссабонской «Бенфикой», а в декабре прошлого года покинувший «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

По информации от источника «Газеты.Ru» в московском клубе, новым главным тренером красно-белых действительно станет Руй Витория, который даже уже подписал договор с клубом.

При этом с объявлением в «Спартаке» спешить не будут, поскольку не хотят сбивать команду на финишной прямой борьбы с «Локомотивом» за второе место в РПЛ.

Кто такой Руй Витория

51-летний Руй Витория — специалист, сделавший себе в 2010-х годах имя в мировом футболе.

Сам он в молодости был футболистом, но при этом выступал только за португальские команды, так ни разу и не поднявшись даже во второй по статусу национальный дивизион.

Зато как тренеру ему удалось проявить себя очень ярко. Начав с молодежной командой «Бенфики», он в 2006 году принял клуб третьего эшелона «Фатима» и через три сезона смог вывести его во вторую по статусу португальскую лигу.

После этого в сезоне-2010/11 он получил повышение в элиту, где принял середнячка «Пасуш де Ферейру» и сразу же добрался с ним до финала национального Кубка, пусть в нем и уступил «Бенфике».

Успехи специалиста были оценены в несколько более сильной «Витории» из Гимарайнша, и уже с этой командой он в 2013 году стал обладателем Кубка страны, разбив в решающем поединке ту же «Бенфику».

Интересно, что для «Витории» это был всего второй трофей в клубной истории, причем первый по-настоящему турнирный, поскольку до того клуб один раз выигрывал национальный Суперкубок, выиграв в одном матче.

Ну а после этого в 2015 году он принял «Бенфику», с которой сразу же дважды подряд выигрывал национальный чепмионат и один раз Суперкубок Португалии.

При Руе Витории «орлы» играли в яркий атакующий футбол, где-то даже слишком увлекаясь созиданием на чужой половине. Такой стиль должен понравиться требовательным спартаковским болельщикам.

Уйдя из «Бенфики» в 2019 году после занятого второго места (вслед за «Порту»), Витория отправился в Саудовскую Аравию, где принял чемпионский «Ан-Наср», с которым финишировал вторым в чемпионате.

Зимой он ушел из клуба и говорил, что хочет вернуться к работе в Европе. Очевидно, «Спартак» с шансами на внутренние титулы и перспективой играть в еврокубках соответствует амбициям специалиста, которому снова есть что доказывать.

Но в ближайших двух турах, если информация о подписанном контракте действительно верна, Витория будет страстным болельщиком красно-белых, ведь разница между вторым и третьим местами — это разница между шансом на группу Лиги чемпионов и как минимум группу Лиги Европы и Лигой конференций.