«Скандал с флагом разозлил»: россиянка победила польскую шашистку и стала чемпионкой мира

Россиянка Тамара Тансыккужина одержала невероятную волевую победу в финале чемпионата мира по шашкам, обыграв польскую спортсменку Наталью Садовскую на тай-брейке.

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С самого начала матча россиянка оказалась в роли догоняющей, но в четвертом раунде ситуация стала просто катастрофической. Один из главных организаторов встречи — экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий — прямо в разгар игры подошел к спортсменкам и оторвал табличку с триколором, наклеенную на боковую поверхность стола рядом с именем Тансыккужиной, а затем унес и флаг России, стоявший по левую руку от спортсменки.

Это грубое нарушение регламента, совершенное вопреки протестам главного судьи матча, выбило российскую спортсменку из колеи.

Она допустила детскую ошибку, попала в цейтнот (острая нехватка времени) и вчистую проиграла ту классическую партию, подарив Садовской сразу 12 очков. Общий счет стал 32:16 в пользу польской шашистки. На высоком международном уровне такой разрыв практически невозможно отыграть, учитывая, что шашки — это по большей части игра ничьих.

Польские организаторы матча (игра проходила в Варшаве) тогда заявили, что убрать российскую символику потребовал лично президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) — их соотечественник Витольд Банька. Дело в том, что еще в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под своим флагом и с национальным гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года — в наказание за допинговые нарушения.

Однако организаторы встречи почему-то проигнорировали эти санкции, и первые три партии шашистки сыграли с флагами обеих стран. А затем польские функционеры решили внести исправления прямо посреди игры.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара Тансыккужина, но мне необходимо было это сделать»,

— говорил Павлицкий.

«Всемирная организация шашек (FMJD) проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России (о запрете национальной символики на крупных турнирах в течение двух лет. — «Газета.Ru»). Нам сказали, что, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA», — добавил он.

Однако пресс-служба Всемирного антидопингового агентства тогда опровергла слова Павлицкого о требовании убрать флаг во время партии.

«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось в FMJD с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос WADA», — цитировало ответ агентства РИА «Новости».

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Стоит отметить, что под российским триколором, который сорвал Павлицкий, оказалась уже наклеена эмблема Всемирной организации шашек, словно польская сторона готовилась к такому повороту событий.

«Проиграла я очень обидно, поэтому считаю, что события с флагом повлияли на меня, конечно, — признавалась Тансыккужина в интервью телеканалу «Звезда». — Моя ошибка была настолько простейшей, что такое случается только в экстраординарных ситуациях. К тому же разговоры об отказе от российской символики были еще до отправления в Польшу. Когда матч начался, мне казалось, что этот вопрос урегулирован. Я не предполагала, что внимание на этом вопросе заострят уже во время турнира и особенно — во время партии».

После провальной игры, внезапно нахлынувших политических обсуждений и невиданного для шашек ажиотажа спортсменке необходимо было взять себя в руки — и Тансыккужина блестяще с этим справилась. Уже в следующем раунде она разбила свою соперницу в классической партии (12:0) и сократила общее отставание до четырех баллов — 28:32.

«Я считаю, что скандал с флагом мне даже на пользу пошел, поскольку это разозлило меня и стало некоторым толчком»,

— подчеркнула Тансыккужина.

«Спортсмены — это такие люди, которым любой раздражитель может пойти даже во благо. В данном случае это позволило мне собраться, выложиться и отыграться уже на следующий день. В шашках это очень сложно, потому что это по большей части ничейная игра», — добавила шашистка.

Стоит отметить и благородное решение Садовской, которая в знак солидарности с россиянкой убрала со стола флаг Польши и играла без него все партии до конца матча. Это резко снизило градус напряжения и позволило поставить точку в инциденте.

close Тамара Тансыккужина и Наталья Садовская играют без флагов в финале чемпионата мира по шашкам Тамара Тансыккужина и Наталья Садовская играют без флагов в финале чемпионата мира по шашкам https://mecz21.warcaby.pl/day-8/

«Очень радостно, что здравый смысл восторжествовал! — говорил тогда депутат Виталий Милонов в комментарии «СЭ». — Польская спортсменка поступила как человек».

«Польские спортивные чиновники решили бороться с флагами, а она показала, что участвовать в этом не собирается. Поступок, который достоин уважения»,

— заявил Милонов.

В последующих раундах Тансыккужина держалась в роли догоняющей, не позволяя Садовской увеличить отрыв. Польская спортсменка имела несколько прекрасных возможностей досрочно выиграть матч и звание чемпионки мира, однако в решающие моменты, когда россиянка серьезно ошибалась, Садовская тоже начинала нервничать и упускала свои шансы. Молодой спортсменке не хватило опыта и чемпионского хладнокровия.

В последнем, девятом, раунде соперницы завершили вничью классическую партию и начали играть рапид (партии с укороченным контролем времени). Садовская повела в счете, и в последней игре по правилам рапида ей было достаточно ничьей, чтобы завоевать титул, однако Тансыккужина не сдалась и каким-то чудом вырвала необходимую ей победу.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 54:54, и победительница чемпионата мира определялась на тай-брейке, который игрался с еще более укороченным временем и до первого поражения.

В шестой блиц-партии Садовская на секунду ослабила концентрацию и попалась на одноходовый удар, который привел к проигрышу. Тансыккужина в седьмой раз завоевала титул чемпионки мира — и это действительно героическая победа.

«Ура!» — написала россиянка в своем Instagram, выложив фото с флагом на фоне турнирной таблицы. После матча никто не мог запретить ей поднять триколор.

«Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала. Это самый сложный и долгий турнир. Наталья — очень опытный матчевый боец, играет очень надежно. В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку. В Польше все было очень доброжелательно. Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой», — приводит слова Тансыккужиной ТАСС.

Российскую шашистку поздравили с победой многие медийные персоны. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что желает Тансыккужиной, чтобы она стала всероссийской звездой.

«Мы с Тамарой общались, я в нее просто влюбился. Она человек с железной волей. Она очень уверенно говорила, что приложит максимум усилий для победы, хотя проигрывала по ходу матча. Ей огромный респект, молодец. Ее сопернице тоже хочу выразить уважение, она же убрала свой флаг. В концовке Тамара ждала своего часа и нанесла решающий удар. Видите, теперь мы всей страной за шашками следим», — сказал Губерниев. — Хочется, чтобы этот случай с флагом всколыхнул интерес к интеллектуальным играм, а отдельно — к шашкам. Не было счастья, да несчастье помогло».

«А Тамара — настоящая царица. Надеюсь, она теперь будет звездой: и к Малахову, и к Урганту. Спасибо польской стороне за раскрутку российской спортсменки и российских шашек»,

— цитирует Губерниева «Чемпионат».

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отметил, что российским спортсменам еще придется преодолевать подобные трудности на международных турнирах, и на реакцию Тансыккужиной нужно равняться.

«Очень знаковая и приятная во всех отношениях победа. Нашу спортсменку надо ставить в пример, ведь на Олимпиаде российской сборной обязательно придется столкнуться с чем-нибудь подобным. В момент истины необходимо будет думать о цели, а уже потом, по достижению оной, радоваться вдвойне. Не могу не отметить поступок польской спортсменки, которая своим поведением в тысячу раз превосходит политиков и функционеров-временщиков», — написал Валуев в своем Instagram.

«Тамара Тансыккужина — королева шашек! Какая же молодец! Победила, несмотря на скандал, который случился по ходу турнира»,

— восхитился депутат.

Семикратную чемпионку мира поздравил в комментариях под ее победным постом даже футбольный «Спартак».

«Поздравляем с заслуженной потрясающей победой!» — написал официальный аккаунт клуба.