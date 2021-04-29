«Оказалась умнее организаторов»: польская шашистка убрала флаг из солидарности с россиянкой

Самый скандальный матч в истории

Финал женского чемпионата мира по шашкам еще никогда не вызывал такого ажиотажа. Противостояние между шестикратной чемпионкой планеты — россиянкой Тамарой Тансыккужиной — и двукратной обладательницей титула Натальей Садовской из Польши обрело весьма непростую судьбу.

Многострадальный матч должен был пройти в Варшаве еще весной прошлого года, однако тогда польские функционеры отказались от него из-за пандемии коронавируса. Провести мероприятие вызвалась российская сторона, а главным организатором стал некто Александр Растегаев, который в итоге полностью провалил свою задачу.

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Сначала матч назначили на сентябрь, но затем переносили несколько раз. В итоге он был запланирован на 15-29 декабря 2020 года, причем должен был пройти сразу в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. Однако, когда Садовская уже прибыла в столицу России, выяснилось, что местные организаторы не внесли ее имя в список иностранцев, которым можно пересечь границу. В итоге она 45 часов просидела в аэропорту, а когда ее наконец пустили, стало известно, что у турнира нет призового фонда, хотя изначально были обещаны 5 млн рублей. Кроме того, Садовской не обеспечили даже обычных бытовых условий: она оплачивала питание в гостинице за свой счет.

По словам польской спортсменки, Всемирная федерация шашек (FMJD) тогда попыталась спасти турнир, экстренно предложив 30 тысяч евро в качестве призового фонда, а Растегаеву нужно было лишь оплатить ей еду и новые билеты из Москвы, поскольку было неожиданно решено, что ЧМ все-таки пройдет в одном городе — без Санкт-Петербурга, откуда шашистка планировала улетать. Однако организатор не справился даже с этой задачей, и в итоге матч был отменен.

«Я считаю, что это большой скандал. Понятно, что деньги кто-то вернет и что не такая это потеря. Но моральные потери невосполнимы...»

— рассказывала Садовская в интервью порталу «Единый шашечный сайт».

К счастью для обеих спортсменок, вскоре после всех этих недоразумений польская сторона нашла спонсора и все-таки организовала матч за мировую корону, который в данный момент проходит в Варшаве и закончится 3 мая.

Однако и тут не обошлось без скандала: прямо по ходу четвертой партии один из главных организаторов матча, экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошел к соперницам в нарушение всех правил и оторвал табличку с триколором, наклеенную на боковой части стола возле имени Тансыккужиной, а вскоре забрал и небольшой флаг России, стоявший рядом с игровой доской.

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Позднее чиновник заявил, что сделал это под давлением Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку ему поступил звонок от имени главы ведомства — поляка Витольда Баньки, который требовал немедленно убрать всю российскую символику, несмотря на то что партия была в самом разгаре.

Строго говоря, требование Баньки было справедливым: в наказание за допинговые скандалы Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Однако организаторы матча почему-то проигнорировали эти санкции, и первые три партии шашистки сыграли с флагами обеих стран. Но стоило ли врываться в разгар четвертой, не подождав до перерыва?

Впрочем, в пресс-службе WADA информацию о требовании срочно убрать флаг России опровергают.

«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось во Всемирную федерацию шашек (FMJD) с просьбой исправить несоответствия как можно скорее.

WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос для WADA»,

— цитирует ответ агентства РИА «Новости».

Россиянку раззадорил скандал с флагом

На фоне этих обескураживающих событий Тансыккужина проиграла партию и дала сопернице огромную фору — 16:32. Всего матч состоит из девяти раундов, а победу одержит та спортсменка, которая быстрее наберет 54 очка.

«Проиграла я очень обидно, поэтому считаю, что эти события повлияли на меня, конечно. Играю в шашки очень давно, и то, что случилось, само качество моей ошибки… Она была настолько простейшей, что такое бывает только в экстраординарных ситуациях.

Это выбило меня из колеи. Ситуация была неожиданной, необычной, обескураживающей. Во время партии я всегда мыслями возвращалась к ней, и это, конечно, отвлекало внимание. В итоге я попала в цейтнот (острая нехватка игрового времени. — «Газета.Ru») и в конце проиграла уже.

Были разговоры об отказе от символики еще до отправления в Польшу. Когда матч начался, мне казалось, что этот вопрос урегулирован. На всех афишах присутствовал российский флаг, а также на мониторе онлайн-трансляции. Я не предполагала, что внимание на этом вопросе заострят уже во время турнира и особенно — во время партии», — рассказала Тансыккужина телеканалу «Звезда».

К счастью, на следующий день россиянка смогла собраться и отыграла сразу 12 баллов. Теперь счет — 28:32, ведет по-прежнему Садовская, но ситуация уже не кажется безвыходной. Причем, по словам Тансыккужиной, скандал с флагом даже подстегнул ее в хорошем смысле.

«Я считаю, что мне это даже не пользу пошло, поскольку разозлило меня и стало некоторым толчком. Спортсмены — это такие люди, которым любой раздражитель может пойти даже во благо. В данном случае это позволило мне собраться, выложиться и отыграться уже на следующий день. В шашках это очень сложно, потому что это по большей части ничейная игра», — подчеркнула спортсменка.

Полька убрала свой флаг в знак солидарности

Стоит отметить, что Садовская сделала широкий жест в поддержку Тансыккужиной и перед началом пятого раунда убрала со стола флаг Польши — обе стороны оказались в равных условиях.

«Теперь польская шашистка играет без флага. Я думаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась»,

— заявил глава Федерации шашек России Анатолий Никитин в эфире телеканала «Россия-24».

Оценила поступок своей соперницы и Тансыккужина: «Она поступила по-спортивному благородно. Молодец».

О решении Садовской также высказались в Госдуме.

«Очень радостно, что здравый смысл восторжествовал! — заявил Виталий Милонов в комментарии «СЭ». — Польская спортсменка поступила как человек.

Польские спортивные чиновнички решили бороться с флагами, а она показала, что участвовать в этом не собирается. Поступок, который достоин уважения.

Федерация принесла извинения? Они сделали выводы. Я же говорил, что после инцидента с флагом могут быть серьезные последствия в отношениях России и Польши. Видимо, польские спортивные лидеры поняли, что этот поступок был некорректным. Радует, что удалось избежать серьезного ухудшения ситуации».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Садовская может получить награду за честную игру:

«Это чистейшая спортивная солидарность, которая является одной из причин, почему людям нравится спорт. Польская спортсменка прекрасно понимала, что она делает. Убрали российский флаг — это сбило не только нашу спортсменку, но и польскую. Все равно какие-то мысли же ей полезли в голову.

Она поняла, как чувствовала себя наша спортсменка, и решила по-дружески, по-спортивному поступить в этот раз. К слову, подобные жесты награждаются — есть номинации в Международном олимпийском комитете (МОК) и у нас в Олимпийском комитете России».

«Вся история на ЧМ по шашкам в Польше показывает, насколько далеко зашли западные спортивные функционеры с использованием спорта в политических целях, — отметил член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев. — Но многие спортсмены, как мы видим, остаются верны главным принципам олимпийского движения.

Польская спортсменка оказалась умнее организаторов турнира. И это показатель спортивной солидарности, показатель того, что спорт должен быть вне политики.

Этот пример может стать символом объединения всех спортсменов против действий политиканов, игнорирующих интересы как самих атлетов, так и болельщиков».

Инцидент исчерпан

В среду, 29 апреля, министр спорта России Олег Матыцин официально поставил точку в конфликте:

«Мы уже неоднократно эту ситуацию обсудили, инцидент исчерпан. Все находятся в очень сложных условиях реализации решения Спортивного арбитражного суда. Конечно, были допущены ошибки. Рад, что наши польские партнеры также правильно оценили этот инцидент. Надеюсь, что он будет последним в череде этих нарушений».