«Барса» допустила ужасную осечку в Ла Лиге и лишилась Кумана на матч с «Атлетико»

Сенсационное поражение «Барселоны» от «Гранады» на «Камп Ноу» (1:2) добавило новую искру в чемпионскую гонку Ла Лиги, хотя казалось, что ярче уже невозможно.

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В случае победы каталонцы набрали бы 74 очка и превратились в единоличных лидеров чемпионата Испании, обогнав «Атлетико» (73) и «Реал» (71), а также еще больше оторвавшись от «Севильи» (70). Тогда судьба золота оказалась бы в руках каталонцев: выигрывай пять оставшихся матчей и гарантированно забирай трофей.

Однако внезапный проигрыш «Гранаде», занимающей восьмое место в чемпионате, привел к тому, что сине-гранатовые остались с 71 очком в активе — на третьем месте после двух мадридских команд.

Да, у «Барсы» равное количество баллов с «Реалом», но она проиграла «сливочным» обе личных встречи, поэтому уступает по дополнительным показателям.

Теперь каталонцы должны надеяться на осечки «Атлетико» и «Реала», которые после этого матча явно вздохнули с облегчением и поблагодарили судьбу за очередной шанс.

Борьба в чемпионате Испании порой очень напоминает игру в поддавки. «Барселона» в самый удачный для себя момент поразила проигрышем «Гранаде»; «Атлетико», имевший шанс увеличить отрыв от преследователей, внезапно уступил «Атлетику» из Бильбао (1:2); «Реал» победил «Барселону» (2:1), но затем не смог одолеть «Хетафе» (0:0) и «Бетис» (0:0), также упустив отличную возможность вырваться вперед.

Хоть какое-то оправдание нестабильным результатам есть только у «сливочных», которые переживают настоящую катастрофу в плане травм и еще борются на втором фронте в Лиге чемпионов. А вот что происходит с «Барсой» и «Атлетико», у которых осталась только одна задача --выиграть чемпионат Испании, понять довольно сложно. Один из вариантов — у команд сдают нервы в ответственный момент, когда появляется реальный шанс вырваться вперед.

В популярной каталонской газете Mundo Deportivo даже вышел материал, посвященный психологическим проблемам «Барселоны», под заголовком «То, чему «Барса» так и не научилась».

«Один из самых главных недостатков, который мучает «блауграну» в этом сезоне и который она тащит за собой еще с 2018 года — со времен разгрома от «Ромы» и вылета из Лиги чемпионов, заключается в том, что команда не умеет справляться с неприятностями на поле,

— пишет автор Хавьер Муньос. — Уже долгое время «Барса» не способна действовать расчетливо и с холодной головой в те моменты, когда игра не идет. Поражение от «Гранады» — самый свежий и, возможно, самый болезненный пример. Так можно и упустить титул в Ла Лиге.

Когда андалусийцы сравняли счет (1:1), все призраки прошлого встали перед глазами каталонцев, и команда настолько потеряла контроль над собой, возможно, начав думать о том, что с таким счетом теряет шансы на лидерство в чемпионате, что «Гранаде» не составило большого труда забить и второй мяч (2:1).

Когда необходимо сохранять свое преимущество, в «Барселону» вселяется какой-то необъяснимый ужас. И это может стоить команде чемпионства».

Психологические проблемы «Барселоны» отразились и на главном тренере Рональде Кумане, который нервно раздавал судьям замечания во время игры и в конце концов обратился к четвертому арбитру «Что ты за персонаж!», получив за это красную карточку.

Теперь специалист пропустит из-за дисквалификации следующий матч «Барселоны» с «Валенсией» на выезде, а также важнейшую домашнюю игру с «Атлетико». Отсутствие такого мощного харизматичного лидера, как нидерландский тренер, явно ударит по команде психологически. После его удаления «Барселона» так и не смогла собраться и пропустила второй мяч от «Гранады».

«Это поражение — тяжелый удар для «Барселоны», потому что теперь ситуация не зависит от нас,

— признал специалист на послематчевой пресс-конференции. — Мы должны собраться с духом и поднять нашу мораль. Ближайший матч против «Валенсии» имеет жизненно важное значение».

До конца сезона «Барсе» осталось сыграть в гостях с «летучими мышами», «Леванте» и «Эйбаром», а также дома с «Атлетико» и «Сельтой». Если судить по таблице, то мощный соперник здесь только один — «Атлетико». Но если судить по последним результатам топ-3, то все игры у них — сплошные американские горки, и предсказать что-либо совершенно невозможно.

На этом фоне даже кажется реальным взлет темной лошадки «Севильи», которая с 70 очками располагается вплотную к лидерам Примеры и в любой момент может вырваться вперед.